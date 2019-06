Nuevas filtraciones de The Intercept muestran como el vicepresidente de la Corte Suprema habría apoyado el proceso del Lava Jato. Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2019 • 11:11

BRASILIA.- " The Intercept Brasil" difundió una nueva secuencia de mensajes que habrían sido intercambiados entre el ministro de Justicia, Sergio Moro, y el procurador Deltan Dallagnol. La nueva filtración muestran lo que sería una conversación del apoyo del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux a la Operación Lava Jato.

Los textos fueron divulgados en una entrevista a Radio BandNews por el editor ejecutivo de The Intercept, Leandro Demori, que el domingo ya había revelado otros mensajes en donde Moro y Dallagnol intercambiaban mensajes estratégico para avanzar en en la operación. La Policía Federal (PF) investiga invasiones a los celulares de los dos y de otras autoridades con actuación directa o indirecta en la operación.

Luis Fux el vicepresidente del Supremo Tribunal Federal. Fuente: Archivo

Los nuevos mensajes habrían sido cambiados el 22 de abril de 2016. Según las nuevas revelaciones, el magistrado Fux habría brindado su apoyo al fiscal Dallagnol y a Moro para el desarrollo de las investigaciones de la Lava Jato, frente a una posible posición contraria de Teori Zavascki, magistrado relator de la Lava Jato en el Supremo y que murió en un accidente aéreo en enero de 2017.

En una parte del diálogo, Moro le responde al fiscal Dallagnoll :"In Fux we trust". El lema nacional de los Estados Unidos ("In God we trust") era utilizado en la época por admiradores del magistrado de Curitiba ("In Moro we trust"). El juez que llevó adelante habría soltado esa frase en respuesta al mensaje de Dellagnol que señalaba: "Dijo que contáramos con él para lo que necesitemos, una vez más".

En una entrevista al periodista Reinaldo Azevedo, Demori afirmó que los mensajes son verídicos y forman parte del material que el sitio obtuvo gracias a una fuente no revelada. Afirmó que resolvió hacer públicos los mensajes tras la repercusión del material divulgado el domingo.

Las filtraciones que salpican a Moro

La polémica se encendió luego de que el portal The Intercept denunciara que varios fiscales actuaron deliberadamente y hasta coordinadamente con Moro para perjudicar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado por corrupción, e impedir que el Partido de los Trabajadores vuelva al poder.

The Intercept indica que Moro y el principal fiscal, Deltan Dallagnol, intercambiaron mensajes de texto durante la investigación, acción prohibida por la Constitución y el Código Penal brasileño. Asimismo, asevera que otras conversaciones muestran que Dallagnol estaba preocupado por la solidez de las acusaciones presentadas contra Lula para condenarlo como beneficiario de un apartamento, que le habría sido entregado por una constructora a cambio de contratos en la estatal Petrobras.

Con información de O Globo