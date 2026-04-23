MILÁN-. Los videos de las fiestas privadas organizadas por la agencia Ma.De Milano se convirtieron en una de las pruebas centrales de la investigación judicial que sacude al fútbol europeo. El material permite reconstruir cómo funcionaba el circuito de eventos exclusivos en los que participaban deportistas de élite -la mayoría de ellos de clubes de renombre-, en un esquema investigado por presunta prostitución y consumo de drogas.

Las grabaciones, difundidas a través de los perfiles de Instagram de los organizadores, muestran celebraciones en hoteles de lujo, boliches y encuentros tras partidos, donde la organización ofrecía un servicio integral que incluía logística, entretenimiento y la presencia de jóvenes reclutadas por la agencia. “Nosotros sabemos festejar mucho mejor que ustedes”, se jactan en la descripción de uno de los posteos.

Los videos de las fiestas con deportistas que organizó la agencia investigada por prostitución y drogas en Italia

La operatoria tenía como base una estrategia de captación digital: a través de la cuenta “Made_Luxury_Concierge”, la agencia promocionaba celebraciones y establecía contacto con potenciales clientes. Ese circuito no se limitaba a Milán, sino que se extendía a otros destinos internacionales, como la isla griega de Mykonos, donde se replicaban los eventos con el mismo formato.

Los investigadores determinaron que en esas celebraciones se utilizaba además óxido nitroso —conocido como “gas de la risa”—, una sustancia señalada en la causa por su efecto euforizante y por no ser detectable en controles antidopaje, lo que la volvía especialmente atractiva para deportistas profesionales.

Los videos de las fiestas con deportistas que organizó la agencia investigada por prostitución y drogas en Italia

El análisis de las imágenes se complementa con peritajes sobre chats, contactos y posteos en redes sociales que permiten delinear una estructura con lógica empresarial. Según la acusación, la organización reclutaba a más de un centenar de jóvenes de entre 18 y 20 años—, coordinaba eventos y gestionaba encuentros privados pagos.

La red estaba presuntamente encabezada por Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, socios en la agencia y también pareja, quienes fueron detenidos junto a otros colaboradores y permanecen bajo arresto domiciliario. Además, la justicia incautó más de 1,2 millones de euros en el marco de la causa.

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Otro elemento clave de la pesquisa es la continuidad de la actividad incluso durante períodos de restricciones sanitarias. La organización siguió funcionando durante la pandemia y llegó a realizar encuentros en plena cuarentena, lo que refuerza la hipótesis de una estructura sostenida en el tiempo.

Los jugadores mencionados en la investigación

A partir del cruce de datos, los investigadores identificaron una lista de al menos 70 futbolistas que habrían tenido algún tipo de vínculo con la agencia, ya sea por asistir a eventos o por aparecer en comunicaciones y registros analizados. Entre los nombres que figuran en el expediente aparecen Alessandro Bastoni, Carlos Augusto y Yann Bisseck (Inter); Rafael Leao y Samuele Ricci (Milan); Dusan Vlahovic (Juventus); Raoul Bellanova y Gianluca Scamacca (Atalanta); Riccardo Calafiori (Arsenal) y Andrea Pinamonti (Sassuolo).

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La nómina también incluye a Marco Cancellieri (Atalanta), Olivier Giroud (Lille), Achraf Hakimi (PSG), Dean Huijsen (Real Madrid), Daniel Maldini y Nuno Tavares (Lazio); Arthur Melo (Gremio), Dany Mota Carvalho (Monza) y El Hadji Baye Oumar Niasse, además de Dejan Stankovic, Andrea Petagna, Andrea Ranocchia, Matteo Ruggeri, Milan Skriniar, Guglielmo Vicario, Nadir Zortea y Soualiho Meite, entre otros.

De todos modos, la fiscalía aclaró que ninguno de los futbolistas está imputado ni bajo investigación penal. Sus nombres aparecen como “palabras clave” en la orden de registro y confiscación, utilizadas para analizar los dispositivos de los acusados y reconstruir la dimensión de la red.

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Mientras tanto, los videos siguen siendo peritados como una de las principales evidencias para determinar si, más allá de eventos sociales, existieron encuentros que incluyeran pagos por sexo y consumo de sustancias.

Con información de ANSA