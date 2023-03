“Cada dólar que la Argentina paga cuando compra mercadería rusa, Putin lo usa para la guerra”

escuchar

“En muchos países el Kremlin ha logrado difundir una falsa narrativa sobre la invasión a Ucrania. Por eso algunos gobiernos no están tomando medidas suficientemente enérgicas”, dijo a LA NACION Oleksandra Drik, del Centro para las Libertades Civiles, una organización ucraniana galardonada el año pasado con el Premio Nobel de la Paz. El grupo que incluye también a académicos universitarios, expertos económicos y autoridades religiosas, ya visitó Brasil, Ghana, India, Nigeria, Indonesia, Kenia y Etiopía y ahora está en la Argentina.

“Es falsa la idea de que este es un problema entre Ucrania y Rusia o de las grandes potencias”, señaló Drik durante una visita a la Redacción de LA NACION, acompañada por Olexiy Haran. catedrático y fundador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Kiev. “La guerra afecta directa o indirectamente a 1600 millones de personas en 94 países. Y eso habrá que tenerlo en cuenta cuando se forme un tribunal que juzgue los crímenes de guerra cometidos por Rusia”, agregó.

La delegación tuvo reuniones con autoridades de la cancillería y del Parlamento argentino y líderes religiosos.

El doctor Haran reflexionó sobre la reacción de América Latina ante la invasión rusa. “Hay un lado positivo. Entre otras acciones de apoyo, la Argentina votó a favor de la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso es muy importante y no todos los países latinoamericanos lo hicieron. México se abstuvo y Nicaragua votó en contra... ¡Cómo cambió Nicaragua! Pensar que a fines de los 70 yo he gritado en español ‘¡Viva la revolución!’ Esa es la ironía de tantas revoluciones, que terminan convirtiéndose en regímenes autoritarios que apoyan a otros gobiernos similares como el de Putin”.

“En el lado negativo de la reacción argentina y brasileña podemos decir que para poder defenderse, Ucrania necesita armas y municiones. No alcanza con las sanciones. Y América Latina no nos está brindando este tipo de ayuda. Por supuesto que queremos la paz, pero no con una Ucrania ocupada, no al precio de nuestra integridad territorial”, afirmó Haran.

Víctimas de un ataque ruso en Velyka Vilshanytsia, a unos 50km de Lviv YURIY DYACHYSHYN - AFP

El académico también se mostró escéptico sobre la iniciativa del presidente brasileño, Lula da Silva, de formar un grupo de paz compuesto por países supuestamente neutrales para mediar en las negociaciones entre Moscú y Kiev, y el plan de paz propuesto por China. “Tanto China, como India, repiten la retórica prorrusa de que el malvado Occidente es responsable de la guerra. Dudo que China apoye una solución justa. Los chinos juegan su propio juego”, dijo.

Respecto de la posibilidad de que a cambio de la paz, Kiev acepte entregar a Rusia la península de Crimea y las regiones orientales de Lugansk y Donetsk, Drik señaló. “Todos los gobiernos nos dicen que quieren la paz. Pero le voy a explicar nuestra situación con un ejemplo. Imagínese que un grupo de asaltantes entra en su casa, viola a su familia y destruye todos sus muebles y luego le dice: ‘Ahora esta habitación y esta otra son mías. Negociemos la paz’. Usted nunca querrá negociar la paz en esas condiciones. Primero les va a pedir que se vayan de su casa, luego que se hagan responsables de los daños causados y que sean juzgados por sus crímenes. Esto es un reclamo justo, en línea con las normativas internacionales de Naciones Unidas. Eso quiere decir que no es el momento de hablar de planes de paz”.

Ante la consulta sobre si la enorme diferencia entre una súper potencia militar como Rusia y un país pequeño como Ucrania, no obligará finalmente a Kiev a ceder en sus condiciones, Haran respondió: “También Estados Unidos es una súper potencia y se tuvo que retirar de Vietnam y tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se vieron obligados a retirarse finalmente de Afganistán. ¿Por qué nosotros tenemos que renunciar a nuestro territorio?”

En cuanto al apoyo que tiene Putin y la “operación militar especial” dentro de Rusia, Haran se mostró escéptico sobre los fundamentos de ese respaldo. “Se lo voy a contar con una anécdota personal. Yo tengo un sobrino que vive en Rusia, y en marzo del año pasado, en una llamada telefónica, le conté sobre los bombardeos que estábamos sufriendo en Kiev. Y la respuesta de él fue: ‘¿Pero quién los está atacando? La información que tenemos aquí es que son los propios ucranianos los que están bombardeando su país’. Y como no me creyó, llamó a mi madre para contarle de mi supuesta desinformación. Sobre ese tipo de propaganda se basa el apoyo que tiene Putin en Rusia”.

Mercenarios rusos posan en la entrada del "Centro PMC Wagner", asociado al empresario y fundador del grupo militar privado Wagner, Yevgeny Prigozhin AP

Por último Drik, cuya organización que el año pasado ganó el Nobel de la Paz está recogiendo apoyos para la formación de un tribunal internacional que juzgue los crímenes de guerra, se mostró especialmente interesada en que el gobierno argentino respalde esa iniciativa. “Necesitamos que la Argentina nos apoye. Después de tanto horror que vivimos en Ucrania no podrá haber paz si no hay justicia, y por eso buscamos que nos acompañen en este proyecto”, concluyó.

