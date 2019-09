El rompehielos Polarstern en el que se hará la expedición científica al Ártico Fuente: Archivo

TROMSOE, Noruega .- Ante las muestras preocupantes del avance del calentamiento global , unos 600 científicos de 19 países están listos para una investigación de un año de duración al Ártico, el proyecto más largo de este tipo en la historia, para comprender mejor el cambio climático.

El rompehielos Polarstern zarpará hoy desde la localidad de Tromsoe, en el norte de Noruega, para permitir que cientos de investigadores se acerquen al Polo Norte en períodos rotativos.

"Queremos ir al Ártico porque es el epicentro del cambio climático", dijo Markus Rex, un científico experto en la atmósfera del Alfred Wegener Institute en Alemania, líder del proyecto.

La expedición, llamada MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate), es la primera oportunidad que los investigadores del clima tienen de estudiar el Ártico durante el invierno, ya que antes carecían del equipamiento necesario.

"No entendemos bien el sistema climático en el Ártico porque nunca hemos estado allí en invierno", dijo Rex.

El científico alemán Markus Rex, jefe de la misión, en la presentación del proyecto en Noruega Fuente: AFP

Los científicos podrán observar por primera vez los procesos climáticos clave en el Ártico central durante todo el año, con la esperanza de que puedan generar predicciones más sólidas en el futuro.

Los 600 científicos deberán relevarse durante 390 días, en los que el rompehielos recorrerá 2500 kilómetros. Los equipos harán frente a 150 días de noche polar y temperaturas que pueden caer hasta los -45ºC. Seis personas se dedicarán exclusivamente a detectar y alejar osos polares.

Los científicos estudiarán la atmósfera, el océano, el mar de hielo y el ecosistema para recabar datos, con el fin de averiguar cómo afecta el cambio climático a la región y al mundo.

"Hasta ahora, todos los modelos climáticos han tenido que suponer de alguna manera cómo funcionan estos procesos en el Ártico central", señaló Rex.

El objetivo de MOSAiC es estudiar todos los aspectos del sistema climático en el Ártico. Se instalarán estaciones de instrumentos en el hielo alrededor del Polarstern, algunas de ellas a una distancia de hasta 50 kilómetros.

Se tomarán muestras del hielo, el océano, la atmósfera, incluso la vida silvestre. Las investigaciones de un año están diseñadas para dar más certeza a las proyecciones de cambios futuros.

Modelos climáticos

Rex, líder de la expedición, explica que el Ártico se está calentando actualmente al doble del ritmo del resto del planeta, pero los modelos climáticos son muy inciertos en cuanto a cómo se desarrollarán las tendencias de temperatura en las próximas décadas.

"No tenemos predicciones climáticas sólidas para el Ártico y la razón es que no entendemos los procesos allí muy bien", explicó. "Eso es porque nunca pudimos observarlos durante todo el año y ciertamente no en invierno cuando el hielo está más espeso y no podemos romperlo con nuestros recipientes de investigación", dijo a BBC News.

El "Polarstern" estará acompañado de cuatro rompehielos de Rusia, China y Suecia, y de helicópteros para labores de abastecimiento y para permitir la rotación de los equipos.

Sesenta institutos de 19 países cooperan en este proyecto, financiado con 140 millones de euros.

Agencias AFP, Reuters y DPA