Cambio climático: por qué el mundo está por llegar a un límite de temperatura

Es cada vez más probable que se alcance un límite de temperatura global clave en uno de los próximos cinco años. Un nuevo estudio señala que para 2025 hay un 40% de probabilidad de que al menos un año sea 1,5 °C más caliente que el nivel de temperaturas anterior a la era industrial.

Ese es el menor de los dos límites de temperatura establecidos por el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El estudio, publicado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se basa en modelos de la Oficina Meteorológica de Reino Unido (Met Office) y contó con la participación de investigadores en 10 países, incluyendo Estados Unidos y China.

En la década anterior se había estimado la probabilidad alcanzar un año el umbral de 1,5 °C en solo el 20%.

La nueva evaluación sitúa ese riesgo en un 40%. Leon Hermanson, científico senior de la Oficina Meteorológica de Reino Unido, dijo a la BBC que al comparar las temperaturas proyectadas con las de 1850-1900 se ve un claro aumento. ”Lo que esto significa es que nos estamos acercando a 1,5 °C, todavía no llegamos, pero nos estamos acercando”.

“Se está acabando el tiempo para las acciones enérgicas que hacen falta ahora”, agregó.

Este gráfico indica el aumento de la temperatura desde 1850 con proyección al 2025

Varias décadas

Los investigadores señalan que incluso si uno de los próximos cinco años está 1,5 °C por encima del nivel preindustrial, se tratará de una situación temporal. Debido a la variabilidad natural climática los próximos años pueden ser un poco más fríos.

Y podría pasar otra década o dos o más antes de que el límite de 1,5 C se cruce en forma permanente. El Acuerdo de París estableció como objetivos mantener el aumento de la temperatura media global a no más de 2 °C y tratar de no superar los 1,5 °C. Se entiende que el acuerdo se refiere a aumentos durante un largo período de tiempo en lugar de un solo año.

Joeri Rogelj, director de investigación del Instituto Grantham en Imperial College en Londres, afirmó que “la referencia de 1.5 °C en el estudio de la Oficina Meteorológica no debe confundirse con el límite de 1,5 en el Acuerdo de París. Los objetivos de París se refieren al calentamiento global, es decir, el aumento de temperatura de nuestro planeta una vez que nivelamos las variaciones de un año a otro”.

“Por lo tanto, un solo año que alcance los 1,5 °C no significa que se infrinjan los límites de París, pero es una muy mala noticia”, afirmó Rogelj y agregó: ”Nos dice una vez más que la acción climática hasta la fecha es totalmente insuficiente y las emisiones deben reducirse urgentemente a cero para detener el calentamiento global”.

Incendios en California. El secretario general de la OMM dijo que los resultados de la nueva investigación son "más que meras estadísticas"

Un histórico informe del panel climático de la ONU en 2018 destacó cómo los impactos del cambio climático son mucho más severos cuando el aumento de la temperatura supera 1,5 °C. Por el momento, las proyecciones sugieren que incluso con las promesas recientes de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el mundo está en camino de calentarse hasta en 3 °C.

El secretario general de la OMM, el profesor Petteri Taalas, dijo que los resultados de la nueva investigación son “más que meras estadísticas”. En este sentido, señaló: ”Este estudio muestra, con un alto nivel de habilidad científica, que nos estamos acercando de manera mensurable e inexorable al objetivo más bajo del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático”.

“Es otra llamada de atención de que el mundo necesita acelerar los compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad de carbono”.

El profesor Ed Hawkins, científico del clima de la Universidad de Reading en Inglaterra, me dijo que si se demuestra que el nuevo pronóstico es correcto “no significa que hayamos excedido el límite del Acuerdo de París”. Hawkins señaló que dos meses individuales en 2016 vieron un aumento de 1.5 °C.

“A medida que el clima se calienta, tendremos más meses por encima de 1,5 °C, luego una secuencia de ellos, luego un año entero en promedio por encima de 1,5 y luego dos o tres años y luego prácticamente todos los años”, dijo el profesor Hawkins.

Deslave en Perú. "A medida que el clima se calienta, los efectos empeorarán cada vez más", señaló Hawkins

El científico enfatizó que 1.5 °C “no es un número mágico que debamos evitar”. Y agregó: ”No es el borde de un acantilado, es más una pendiente en la que ya estamos deslizándonos y, a medida que el clima se calienta, los efectos empeorarán cada vez más”.

“Tenemos que establecer una línea que no debe cruzarse para tratar de limitar el aumento de temperatura. Pero claramente tenemos que reconocer que estamos viendo los efectos del cambio climático ya aquí en Reino Unido y en todo el mundo, y esos efectos seguirán siendo cada vez más severos”, destacó.

El informe de la Oficina Meteorológica fue publicado a cuatro meses de la cumbre de cambio climático de la ONU, COP26, que tendrá lugar en Glasgow en noviembre. La cumbre tiene como objetivo que los gobiernos establezcan metas más ambiciosas para hacer frente a la crisis climática.

BBC Mundo