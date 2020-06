Lejos del retiro: Obama gana protagonismo para ayudar a Biden a derrotar a Trump

Más de tres años después de su salida, el ex presidente está de vuelta en un campo de batalla político que anhelaba abandonar, arrastrado a la lucha por Trump y por su apoyo a Biden Crédito: Al Drago/The New York Times

WASHINGTON.- Justo después de que Donald Trump fuera elegido presidente, Barack Obama se desplomó en su silla en la Oficina Oval y le dijo a un asesor: "Hasta acá llegué", según varias personas que estaban presentes en ese momento.

Sin embargo, él sabía, incluso entonces, que un retiro convencional de la Casa Blanca no era una opción . Obama, de 55 años en ese momento, estaba atrapado sosteniendo un bastón que había querido pasarle a Hillary Clinton y tenía sobre sus espaldas un sucesor que estaba obsesionado con él. " No hay modelo para mi tipo de post presidencia ", le dijo Obama a su asesor.

Antes de que Trump asumiera Obama, tenía una visión de cómo sería su vida tras la presidencia : una vida plácida que consistiría en escribir, trabajar en su fundación, producir documentales con Netflix y pasar tiempo en familia en su mansión de Martha's Vineyard.

Pero más de tres años después de su salida, el 44° presidente de Estados Unidos está de vuelta en un campo de batalla político que anhelaba abandonar, arrastrado a la lucha por un enemigo, Trump, que está empeñado en borrar su legado, y por un amigo, el exvicepresidente Joseph Biden, al que tiene que apoyar en la carrera hacia la presidencia .

Las entrevistas con más de 50 personas en la órbita del ex presidente retratan a un combatiente en conflicto, tratando de equilibrar la ira profunda hacia su sucesor con un instinto de abstenerse de una pelea que teme puede afectar su popularidad y desafiar su lugar en la historia.

Sin embargo, ese cálculo puede estar cambiando a raíz del asesinato de George Floyd por la policía en Minneapolis. Como el primer presidente negro de Estados Unidos, ahora su primer expresidente negro , Obama ve el actual despertar social y racial como una oportunidad para elevar las elecciones de 2020 dictadas por el estilo de lucha de barro de Trump en algo más significativo: canalizar un nuevo movimiento juvenil hacia un objetivo político, como lo hizo en 2008.

Lo está haciendo con mucho cuidado, con la intención de mantener intacta su calma, su reputación y su capital político. Sin embargo, muchos seguidores lo han estado presionando para que sea más agresivo.

La semana pasada, Obama intensificó su crítica indirecta de la administración de Trump, al denunciar un "enfoque caótico, desorganizado y con espíritu de gobierno" durante una recaudación de fondos online de Biden.

El jueves pasado, durante una recaudación de fondos vía Zoom solo por invitación, Obama expresó su indignación por el uso de Trump de las expresiones "Kung flu" y el "virus chino" para describir el coronavirus . "No quiero un país en el que el presidente de Estados Unidos esté tratando activamente de promover el sentimiento anti-asiático y piense que es gracioso", dijo Obama, según una transcripción de sus comentarios proporcionados por un participante en el evento.

Obama habla con el ex vicepresidente y los principales asesores de campaña con frecuencia, ofreciendo sugerencias sobre la dotación de personal y mensajes. El mes pasado, aconsejó a Biden que mantuviera sus discursos breves, que las entrevistas fueran nítidas y recortara la longitud de sus tuits, para que la campaña sea un referéndum sobre Trump y la economía, según funcionarios demócratas.

"Obama no podrá descansar"

Desde el momento en que Trump fue elegido, Obama adoptó un enfoque minimalista: criticaría sus decisiones políticas, no al presidente, siguiendo la norma de civilidad observada por sus predecesores, especialmente George W. Bush.

Pero las normas no son cosa de Trump. El presidente dejó en claro desde el principio que quería erradicar cualquier rastro de la presencia de Obama en el ala oeste. "Tenía el peor gusto", dijo Trump a un visitante a principios de 2017, mostrando sus nuevas cortinas, que no eran muy diferentes de las de Obama, en opinión de otras personas que entraron y salieron de la oficina durante ese tiempo.

"Esto es personal para Trump; se trata del presidente Obama y de demoler su legado. Es su obsesión ", dijo Omarosa Manigault Newman, uno de los pocos funcionarios negros en el ala oeste de Trump, que ya abandonó su cargo. "El presidente Obama no podrá descansar mientras Trump respire".

El golf va "mejor que mi libro"

Obama sintió que una de las mejores maneras de salvaguardar su legado fue escribir su libro, que imaginó como una crónica detallada de su presidencia y como un serio seguimiento literario de sus memorias de 1995, muy elogiadas, Sueños de mi padre .

A finales de 2016, el agente de Obama, Bob Barnett, comenzó a negociar un acuerdo global para las memorias de Obama y la autobiografía de Michelle Obama. Random House finalmente ganó la guerra de ofertas con una oferta récord de 65 millones de dólares.

El proceso ha sido lago. Obama le dijo a un ex asesor: "Digamos que mi juego de golf va mucho mejor que mi libro". El ex presidente, un escritor propenso a la procrastinación insistió en que no haya un plazo establecido de entrega, según varias personas familiarizadas con el proceso.

La otra gran empresa creativa de Obama, un contrato multimillonario de 2018 con Netflix para producir documentales y películas con su esposa, ha sido un trabajo rápido en comparación.

A Obama le gustó la evaluación de docenas de proyectos potenciales y ofreció sugerencias específicas. Uno de los primeros esfuerzos de su pequeña empresa de producción fue Crip Camp , un documental galardonado sobre un campamento de verano en el estado de Nueva York, fundado a principios de la década de 1970, que se convirtió en un punto focal del movimiento por los derechos de los discapacitados. Obama vio el proyecto como un vehículo para su visión del cambio político de base, y proporcionó comentarios durante los 18 meses que la película estuvo en producción.

Un momento "a medida"

Parte de lo que Obama encuentra tan atractivo sobre el cine es que le permite controlar la narrativa. En ese sentido, la campaña 2020 ha sido una experiencia desorientadora: se supone que su carrera política ha terminado, pero tiene un papel semi-protagonista en una producción que no ha escrito ni dirigido.

En ninguna parte esa frustración ha sido más evidente que en su complicada relación con Biden , quien está decidido a ganar por su cuenta.

Obama apoyó personalmente a Biden desde el comienzo de la campaña, pero prometió al senador Bernie Sanders, en una de sus primeras conversaciones, que su neutralidad era genuina y que no estaba trabajando en secreto para elegir su amigo, según un funcionario demócrata.

Además, Obama siempre ha sido claro acerca de las vulnerabilidades de su amigo, instando a los asistentes de Biden a asegurarse de que no se "avergüence" o "dañe su legado", gane o pierda. Aún así, es un entusiasta partidario y jugó un papel central al presionar a Sanders para que "acelere el final del juego" que llevó a la victoria de Biden antes de lo esperado en abril.

Nunca ha visto la campaña de Biden como una guerra de poder entre él y Trump, insisten sus asesores. Pero, sin embargo, le hacen cosquillas las métricas asimétricas de su competencia en los últimos tiempos.

Un llamado oportuno

Obama ya estaba intensificando sus críticas a Trump antes del asesinato de Floyd en mayo. Sin embargo, los crecientes gritos por la justicia racial le han dado a la campaña 2020 una coherencia para Obama, un político que se siente más cómodo ocultando sus críticas a un oponente.

La primera reacción de Obama a las protestas, dijeron personas cercanas a él, fue ansiedad: temió que los disturbios se descontrolarían y jugarían a favor de la narrativa de Trump de una izquierda sin ley. Pero los manifestantes pacíficos tomaron el control, encendiendo un movimiento nacional que desafió a Trump sin convertirlo en su punto focal.

Poco después, en medio de una llamada de estrategia con ayudantes políticos y expertos en políticas en su fundación, Obama emocionado dijo que había llegado "un momento a medida".

Su respuesta al asesinato de Floyd fue menos sobre golpear a Trump que alentar a los jóvenes, que han tardado en abrazar a Biden, a votar. Cuando decidió hablar en público, fue para organizar un foro online que destacaba una lista de reformas policiales que no llegaron a ninguna parte en el Congreso en su segundo mandato.

El 4 de junio, una hora antes del servicio conmemorativo de Floyd en Minneapolis, el ex presidente llamó a su hermano, Philonise Floyd, una repetición de las llamadas que hizo a las familias en duelo durante sus ocho años en el cargo.

"Quiero que tengas esperanza. Quiero que sepas que no estás solo. Quiero que sepan que Michelle y yo haremos todo lo que quieran que haga", dijo Obama durante la emotiva conversación de 25 minutos, según el reverendo Al Sharpton, que estaba en la llamada. Otras dos personas con conocimiento de la llamada confirmaron su contenido.

"Esa fue la primera vez, creo, que la familia Floyd realmente experimentó consuelo desde que murió", dijo Sharpton en una entrevista.