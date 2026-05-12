Macron sorprende bailando en una cumbre africana en Kenia mientras Francia intenta dejar atrás el pasado colonialista

NAIROBI, Kenia.– El presidente francés, Emmanuel Macron, sorprendió el martes bailando al ritmo de una canción popular durante su visita a Kenia en el marco de la Cumbre Africa Forward, un encuentro destinado a mostrar la nueva política de Francia para el continente que busca dejar atrás la imagen de potencia colonial del país europeo.

Durante una recepción cultural en la Universidad de Nairobi, el mandatario francés abandonó la formalidad típica de las visitas de Estado mientras se movía al compás de “Jerusalema”, una conocida canción de dos artistas sudafricanos, según se puede apreciar en un video que circula en redes sociales.

Macron bailó en su llegada a Kenia

Llevada a cabo por primera vez en un país anglófono, la cumbre se produjo después del retiro de las fuerzas francesas de África Occidental, que se completó el año pasado en medio de la menguante influencia regional francesa en los últimos años.

Desde la independencia de las antiguas colonias africanas de Francia, el país había mantenido una política de influencia económica, política y militar denominada Françafrique, que incluía conservar miles de soldados en la región. Pero a menudo los gobernantes de esos países –y figuras de la oposición– han criticado a la nación europea por lo que dicen es un enfoque humillante y autoritario hacia el continente.

El acercamiento francés

Antes de la cumbre, el anfitrión de Macron, el presidente keniano William Ruto, dijo que ambos gobernantes esperan que la misma sea un “punto de inflexión” hacia una mejor asociación entre los países.

Macron, por su parte, se refirió al cambiante panorama geopolítico, y señaló que Francia puede “discrepar” con los gobiernos de África Occidental, pero “nunca discrepa con el pueblo”.

La cumbre de dos días, que inició el lunes, reunió a 30 jefes de Estado, así cómo varios empresarios y jóvenes emprendedores, y forma parte de la estrategia más amplia del país europeo para reforzar sus vínculos políticos y económicos con los principales actores del continente africano.

Ruto abraza a Macron tras su reunión bilateral en el marco de la cumbre Africa Forward en Nairobi, el 12 de mayo de 2026 LUDOVIC MARIN - AFP

El líder opositor keniano Kalonzo Musyoka criticó duramente la elección de Kenia como sede, diciendo que es un país en el que la democracia sigue bajo amenaza, la oposición está siendo atacada y se violan los derechos humanos, incluso mientras se prepara para las elecciones generales de 2027.

“Habrá un aire de fingimiento de que somos una nación cohesionada”, manifestó Musyoka antes de la cumbre. “Sabemos que eso está lejos de la verdad”, agregó.

Ruto dijo el domingo que Nairobi desea cultivar una amplia gama de relaciones y que “no mira ni a Oriente ni a Occidente”, sino que “mira hacia adelante”.

Macron y Ruto permanecen junto a otros jefes de Estado durante la sesión de clausura de la cumbre Africa Forward, en Nairobi, el 12 de mayo de 2026 LUIS TATO - AFP

El mismo día, Kenia y Francia firmaron 11 acuerdos que implican inversiones en diversos sectores, incluida una ambiciosa planta de energía nuclear, transporte modernizado y agricultura sostenible.

Macron indicó que las inversiones estaban destinadas a fortalecer el “capital humano”, en línea con el enfoque de la cumbre en la innovación y la creciente población joven de África.

A contracorriente de África

Además de acuerdos de inversión, y en contraste con la política adoptada respecto al retiro de tropas de África Occidental, la relación entre Kenia y Francia implica también la reciente ratificación de un acuerdo de defensa, que ha sido criticado por grupos de la sociedad civil por conceder demasiada inmunidad frente a las leyes locales a las tropas francesas, un asunto sensible en un país donde un acuerdo similar con el Reino Unido ha dejado un rastro de delitos contra la población local difíciles de procesar.

En un momento en que muchas naciones africanas, particularmente en la región del Sahel, están reduciendo o expulsando presencias militares extranjeras en lo que afirman es una búsqueda por recuperar su soberanía, Kenia está acogiendo una presencia militar internacional en aumento.

Macron observa antes de una entrevista tras la sesión de clausura de la cumbre Africa Forward, en Nairobi, el 12 de mayo de 2026 LUDOVIC MARIN - AFP

El Acuerdo de Cooperación en Defensa Kenia–Francia fue firmado el 29 de octubre de 2025 por la ministra de Defensa de Kenia, Soipan Tuya, y el embajador de Francia en Kenia, Arnaud Suquet, y fue ratificado por el parlamento el 8 de abril. Ese mismo mes, también ratificó acuerdos de defensa con países como República Checa, China e Italia.

Al defender los acuerdos de defensa, el presidente de la comisión parlamentaria de defensa de Kenia, Nelson Koech, subrayó que los tratados del país con fuerzas armadas avanzadas brindan oportunidades de entrenamiento y de intercambio de inteligencia que fortalecerán su defensa.

Ruto junto a Macron durante la sesión de clausura de la cumbre Africa Forward en el Centro Internacional de Convenciones Kenyatta (KICC), en Nairobi, el 12 de mayo de 2026 LUIS TATO - AFP

Koech señaló que los acuerdos no eran una “rendición de soberanía”, y añadió que los acuerdos más recientes garantizan que las tropas extranjeras serán juzgadas en Kenia en caso de delitos graves como el asesinato.

Un mes antes de la cumbre, un contingente de alrededor de 800 soldados franceses llegó a Kenia a bordo de un buque de la Armada.

Agencias AP, AFP y ANSA