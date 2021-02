Chile: empezó su ambiciosa campaña con 80.000 vacunados en un día

Leonila González, de 96 años, recibe una dosis de la vacuna Sinovac Coronavirus en el Estadio del Bicentenario, en Santiago de Chile Fuente: AFP - Crédito: Martín Bernetti

SANTIAGO, Chile.- En una jornada que el propio gobierno calificó de "histórica" y como parte de una "epopeya", Chile inició este miércoles en todo su territorio su plan de vacunación masiva contra el Covid-19.

La primera etapa incluyó a mayores de 90 años, personal de salud y trabajadores esenciales, y fue gestada tras la llegada la semana pasada del segundo cargamento de vacunas del laboratorio chino Sinovac, que aumentaron en cerca de 4 millones las actuales dosis disponibles y que continuarán arribando hasta superar los 10 millones en el primer trimestre. La vacuna fue la segunda en ser aprobada en Chile, luego de que se iniciara la inoculación del personal sanitario y de adultos mayores con la producida por los laboratorios Pfizer/Biontech. La tercera es la del laboratorio AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford.

El proceso, que se ha definido como "gradual, gratuito y voluntario", se desarrolló de forma expedita y contó con la masiva presencia de adultos mayores, quienes asistieron a los 1422 puntos habilitados y recibieron la primera dosis del medicamento. La inoculación -que abarcó a cerca de 80.000 personas en su primer día- también se realizó en centros del Senama (Servicio Nacional del Adulto Mayor) establecimientos Eleam (Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores) y residencias sanitarias, tanto para funcionarios como para residentes.

"Después de 11 meses de duros, dolorosos y difíciles tiempos de pandemia, hoy estamos iniciando un proceso de vacunación masiva en todo nuestro país para poder proteger a nuestros compatriotas de las amenazas que significan el coronavirus y esta pandemia", dijo el presidente chileno, Sebastián Piñera, quien interrumpió sus vacaciones en el sur del país y acompañó en la vacunación a Ernestina Godoy, de 93 años, la primera adulto mayor en el país en recibir la primera dosis de la vacuna Sinovac.

El programa establece la aplicación de los medicamentos mediante etapas y en grupos priorizados como adultos mayores y pacientes con patologías crónicas. Así, este jueves se vacunará a las personas entre 87 y 89 años; y el viernes a aquellos entre 85 y 86 años. Durante la segunda semana de este mes, en tanto, se vacunará a personas entre 84 a 71 años. El proceso se realizará en vacunatorios públicos y privados, y las personas solo necesitan llevar su documento nacional de identidad para ser atendidos.

La próxima semana, asimismo, se iniciará la vacunación de personal con funciones esenciales y que contempla a los encargados de atención directa a la ciudadanía, de farmacias y laboratorios. El proceso también incluirá a las fuerzas de orden y seguridad y fuerzas armadas, y personal que desarrolla funciones críticas del Estado.

Las autoridades determinaron que las personas podrán vacunarse en cualquier lugar habilitado, independientemente de su región o zona de origen. Del mismo modo, la segunda dosis puede ser administrada en otro establecimiento, pues existirá un seguimiento del proceso por parte del Ministerio de Salud (Minsal).

En lo global, el plan considera que el grueso del grupo crítico de mayor riesgo, aproximadamente 5 millones de personas, esté vacunado durante el primer trimestre, y que la mayor parte de la población, cerca de 15 millones personas, se vacunen durante el primer semestre de este año.

"Con el aporte, con la colaboración y con el compromiso de todos, estoy seguro lo vamos a lograr", añadió el jefe de Estado.

Después de Brasil, Chile se convirtió en el segundo país de América Latina en utilizar la vacuna de la farmacéutica china y que fue aprobada por el Instituto de Salud Pública (ISP) el pasado miércoles 20 de enero. Todo ello, tras determinar que es segura y que tiene una eficacia de un 78% para inocular en dos dosis a la población de entre 18 y 60 años contra el coronavirus.

"La vacuna ha demostrado que en un 100% evita la hospitalización de los adultos mayores, por eso el grupo de expertos en pandemia del Ministerio de Salud nos insistió hasta el cansancio que aceptáramos vacunar a los mayores de 60 años. Estamos en la línea correcta y en otros países se ha hecho así", dijo el ministro de Salud chileno, Enrique Paris, ante algunos cuestionamientos que surgieron hacia el medicamento CoronaVac y las dudas de la población chilena.

En ese sentido, y según la última encuesta de la consultora Pulso Ciudadano Activa Research, el 20,5% de los chilenos afirmó que no desea aplicarse la vacuna contra el Covid-19. Sobre los grados de incertidumbre, el estudio determinó que el 51,4%, no confía en la vacuna china de Sinovac; un 41,7% rechaza la de AstraZeneca-Oxford y un 40,9% no confía en la estadounidense-germana de Pfizer-BioNTech.

Por otra parte, el ministro de Salud aseguró que las personas extranjeras que vivan en Chile también recibirán la dosis.

"A los inmigrantes también los vamos a vacunar, sin lugar a dudas, ellos tienen derecho a ser vacunados igual que los chilenos (.) Ellos son habitantes del país y también van a ser vacunados, no se les va a poner ninguna traba, solo tienen que cumplir con el mismo calendario que le exigimos a nuestros compatriotas", señaló Enrique Paris.

