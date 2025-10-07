China inauguró el puente más alto del mundo: mide 625 metros y reduce de dos horas a dos minutos los traslados

El puente más alto del mundo, con 625 metros de altura y tres kilómetros de longitud, fue inaugurado en China. Según un informe de LN+, los ingenieros a cargo realizaron la majestuosa obra en un plazo de tres años.

El puente del Gran Cañón de Huajiang fue abierto al tráfico este domingo. Está ubicado sobre un río, en medio de las montañas, en la provincia sureña de Guizhou, donde también se sitúa el puente de Beipanjiang, de 565 metros de altura, ahora el segundo más alto del mundo.

China inauguro el puente mas alto del mundo

Según la agencia de noticias Xinhua, casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo se encuentran en la provincia de Guizhou.

La prensa local difundió imágenes de drones en vivo, que mostraron vehículos atravesando la enorme estructura, cuyas torres de apoyo azules se veían parcialmente cubiertas de nubes.

El puente de China tiene 625 metro de altura

Ingenieros, autoridades y decenas de curiosos se congregaron en el puente para la ceremonia que dio inicio a la operación de la obra, que comenzó en 2022.

“La apertura del puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de traslado de un lado al otro de dos horas a dos minutos”, explicó Zhan Yin, jefe del Departamento de Transporte provincial, durante una conferencia de prensa.

China invirtió fuertemente en grandes obras de infraestructura en las últimas décadas, un período de rápida expansión económica y urbanística en el país.

Con información de AFP.