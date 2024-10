Claudia Sheinbaum asumió como la primera presidenta de México: “El que diga que habrá autoritarismo estará mintiendo”

Escuchar

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum asumió este martes la presidencia de México y se convirtió en la primera mujer en liderar el país en más de 200 años de historia independiente. A sus 62 años, la científica y exalcaldesa de Ciudad de México hereda un país marcado por la violencia y la incertidumbre económica, así como por las polémicas reformas constitucionales impulsadas por su mentor, Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum recibió la banda presidencial de manos de la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, una histórica luchadora de la izquierda mexicana de 94 años, y bajo la atenta mirada de López Obrador.

El presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, entrega la banda presidencial a Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados, durante la ceremonia de juramentación de Claudia Sheinbaum, izquierda, en el Congreso de la Ciudad de México Eduardo Verdugo - AP

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”, dijo Sheinbaum en la apertura de su discurso.

Sus palabras fueron respondidas con vivas a la nueva mandataria y a México.

Damas y caballeros, Claudia Sheinbaum rinde protesta como Presidenta de México 🇲🇽 #TomaDeProtesta pic.twitter.com/GhMbfzn5jO — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) October 1, 2024

En su primer discurso como la primera presidenta de México, Sheinbaum elogió a su antecesor a quien calificó como “el dirigente político y luchador social más importante de la historia modera” y el más querido. También, dijo, para millones es “el mejor presidente de México”.

Desde el podio de la Cámara de Diputados, la nueva mandataria dijo que si bien López Obrador no quiere monumentos, ni que se ponga su nombre a alguna calle, eso no será necesario porque “usted estará para siempre en el corazón del pueblo de México”. López Obrador la escuchaba a unos metros en la tribuna legislativa. “Hasta siempre hermano, amigo, compañero Andrés Manuel López Obrador”, añadió.

“En nuestro gobierno garantizaremos todas las libertades como principio democrático”, prometió Sheinbaum. “Se respetarán los derechos humanos y nunca se utilizará la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Cualquiera que diga que habrá autoritarismo estará mintiendo”, puntualizó.

Durante la ceremonia de asunción, destacaron las presencias de varios líderes internacionales, como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el presidente chileno, Gabriel Boric, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva (C), llega a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, acompañado de su esposa Rosangela Lula da Silva. CARL DE SOUZA - AFP

En los 50 minutos que duró su discurso, Sheinbaum dio a conocer sus 100 compromisos de gobierno, entre ellos mantener la autonomía del Banco Central y aplicar disciplina fiscal, así como garantizar certeza para los inversionistas nacionales y extranjeros y adoptar políticas en pos del cambio climático que se anunciarán en los próximos días.

Desafíos

Sheinbaum llega al poder con el respaldo de una aplastante victoria en las elecciones de junio, donde obtuvo casi el 60% de los votos. Su mandato estará profundamente marcado por la promesa de continuidad con el proyecto de su predecesor, apostando por consolidar los logros sociales y económicos, pero también enfrentando los retos que dejó López Obrador. Entre ellos, destaca la persistente inseguridad vinculada al crimen organizado, una economía debilitada y la presión internacional por las reformas judiciales y militares que están en marcha.

En un discurso en el Congreso tras asumir la presidencia de México, Sheinbaum esta problemática y afirmó que “no regresará la irresponsable guerra contra el narco de (el expresidente Felipe) Calderón (2006-2012)”.

Al delinear su estrategia de seguridad dijo que se enfocará en cuatro ejes: la atención de las causas de la violencia, las labores de inteligencia, la investigación y el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que recientemente pasó a estar bajo el control del ejército.

La nueva presidenta ha insistido en que su gobierno priorizará la lucha contra la desigualdad, manteniendo los programas sociales que su antecesor implementó, y al mismo tiempo prometió seguir apoyándose en las fuerzas armadas para combatir la violencia.

Sin embargo, uno de los mayores desafíos será calmar a los inversionistas, preocupados por las reformas judiciales que permitirán la elección de jueces por voto popular y que, según expertos, podrían amenazar la estabilidad del Estado de derecho y generar incertidumbre en el clima de negocios.

La entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Fernando Llano - AP

“El principal desafío para la presidenta Claudia Sheinbaum será reforzar la confianza del mercado y ofrecer un marco regulatorio y de políticas predecibles y favorables a la inversión”, afirmó Alberto Ramos, jefe del equipo de Investigación Económica para América Latina de Goldman Sachs. Con un déficit fiscal que se estima en 5.9% del PIB para el cierre de este año, Sheinbaum deberá encontrar formas de reducirlo sin recurrir a una reforma fiscal profunda, lo cual ha descartado por ahora.

A nivel internacional, la relación con Estados Unidos será crítica, especialmente con las elecciones presidenciales de noviembre en ese país. Si Donald Trump regresa al poder, México podría enfrentarse a aranceles más estrictos y un enfoque más radical en temas migratorios y comerciales, lo que complicaría aún más el panorama.

Uno de los aspectos que más expectativas genera es el hecho de que México será gobernado por una mujer por primera vez.

Claudia Sheinbaum Pardo es oficialmente la primera mujer Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.



México hace historia. pic.twitter.com/kNQNNyE0Ee — Michael Oviedo (@Mike_Oviedo) October 1, 2024

“Es tiempo de transformación, es tiempo de mujeres. Por primera vez llegamos las mujeres a dirigir los destinos de nuestra hermosa nación”, dijo Sheinbaum este martes al resaltar su rol histórico como la primera mujer que llega a la presidencia y recordó que “no llego sola, llegamos todas”.

Aunque esto es visto como un avance histórico, Jennifer Piscopo, experta en temas de género, advirtió: “Las mujeres que llegan primero a algo son símbolos poderosos, pero no tienen poderes mágicos, especialmente cuando los retos de gobierno son tan grandes”. En efecto, Sheinbaum deberá lidiar con la violencia que afecta a gran parte del país, manteniendo el enfoque de López Obrador de evitar confrontaciones directas con los cárteles.

Posicionamientos

Además, su perfil como científica, con un doctorado en ingeniería energética, le ha permitido distanciarse ligeramente del estilo más confrontativo de su mentor. En varias ocasiones ha destacado su enfoque basado en datos y ha incorporado a su equipo a expertos académicos.

No obstante, en temas sensibles como el aborto o la desaparición de personas, Sheinbaum ha mantenido una postura reservada, lo que generó críticas entre los colectivos feministas y de derechos humanos.

La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dirige a sus seguidores en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México. Marco Ugarte - AP

Los primeros meses de su gobierno estarán bajo la lupa no solo por sus políticas económicas y de seguridad, sino también por su capacidad para mantener la estabilidad institucional en medio de un panorama volátil, tanto en México como en el exterior. Con el control del Congreso en manos de su partido, Morena, Sheinbaum contará con una ventaja política significativa, al menos hasta 2027, para implementar su visión de país.

Entre los desafíos más inmediatos también está la situación en Sinaloa, un estado golpeado por la violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa, que han intensificado sus enfrentamientos desde que algunos de sus líderes fueron detenidos en Estados Unidos.

Agencias AP, AFP y Reuters

LA NACION