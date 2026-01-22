Colombia responde a Ecuador con aranceles del 30% y escala el conflicto a la energía

BOGOTÁ.- El gobierno colombiano anunció hoy que aplicará un gravamen del 30% a un grupo de productos procedentes de Ecuador, en respuesta a la tasa unilateral equivalente anunciada ayer por el gobierno del ecuatoriano Daniel Noboa, y escaló una crisis comercial que se extiende ahora a la cooperación energética y el transporte de crudo.

La tensión inició con la protesta pública de Noboa por un déficit comercial de más de 850 millones de dólares con Colombia y la falta de reciprocidad en el cuidado de las fronteras binacionales, donde operan grupos criminales ligados al narcotráfico.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la cumbre COP16 en Cali, Colombia, el 29 de octubre de 2024 LUIS ACOSTA� - AFP�

El gobierno colombiano se mostró sorprendido por los aranceles unilaterales impuestos por Ecuador y alegó que la cooperación bilateral es permanente y tiene mecanismos binacionales consolidados que incluyen la colaboración militar para atacar grupos criminales y realizar operativos antinarcóticos.

Aranceles recíprocos

El gobierno ecuatoriano impondrá, según Noboa, una tasa unilateral del 30% a los productos colombianos desde el 1 de febrero tras reprochar que la balanza comercial entre Ecuador y Colombia ha sido deficitaria para el primer país.

De enero a noviembre de 2024 las exportaciones ecuatorianas fueron de 760 millones de dólares, mientras desde Colombia se importaron el equivalente a 1866 millones de dólares, según las últimas cifras del Ministerio de Producción ecuatoriano. La Federación de Exportadores de Ecuador aseguró que entre enero y noviembre de 2025 el déficit comercial con Colombia fue de 852 millones de dólares.

Vista aérea del puente internacional de Rumichaca en la frontera entre Colombia y Ecuador, en el municipio colombiano de Ipiales, el 21 de enero de 2026 REICARMIYR CANIZARES� - AFP�

Por su parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano anunció en un comunicado que el gravamen del 30% se impondrá a la importación de 20 productos ecuatorianos -que no fueron detallados- con la “posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio”.

“Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional”, añadió.

“Las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en los productos objeto de la medida ascienden aproximadamente a 250 millones (de dólares), lo que refleja la magnitud del intercambio comercial impactado por la alteración de las condiciones del comercio bilateral”, indicó el ministerio.

La ministra de Comercio colombiana Diana Marcela Morales indicó que los aranceles son transitorios y revisables, y no descartó la búsqueda de una solución negociada por canales diplomáticos.

Empresarios preocupados

El sector empresarial de ambos países ha manifestado su preocupación por las consecuencias a corto plazo que tendrán los aranceles en caso de que los gobiernos no encuentren una pronta solución.

Cruce sobre el puente internacional Rumichaca de Colombia a Ecuador Leonardo Castro� - AP�

“Desde ayer tenemos todas las empresas que tienen comercio entre Colombia y Ecuador llamando permanentemente a la Cámara muy preocupados por la situación, porque obviamente impacta el desarrollo de las empresas, las proyecciones de ventas y probablemente hasta impacte en los empleos”, dijo a The Associated Press Oliva Diazgranados, directora ejecutiva de la Cámara Colombo Ecuatoriana, con sede en Bogotá.

Diazgranados agregó que se trata de una tensión que nada tiene que ver con los empresarios sino que son del resorte de los organismos de seguridad.

Entre los principales productos que Ecuador compra a Colombia están la energía eléctrica, medicinas y productos de limpieza. Mientras que Ecuador exporta productos primarios e industriales no petroleros como enlatados de pescado, maderas, extractos de aceites vegetales y manufacturas, entre otros.

El presidente de Colombia Gustavo Petro Esteban Vega - AP

Alexandra Mosquera, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana con sede en Quito, aseguró a la AP que este tipo de tasas, además de generar sobrecostos para las empresas, dan una “sensación de inestabilidad” entre países hermanos, por lo que dijo que han hablado con las autoridades de ambos países para servir de apoyo para buscar una solución.

El corte de la electricidad puede paralizar a Ecuador

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía colombiano anunció en un comunicado que suspenderá indefinidamente todas las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador como una “medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país”.

La víspera, el ministro de Minas colombiano, Edwin Palma, rechazó la medida del gobierno ecuatoriano y la calificó como “una agresión económica que rompe el principio de integración regional”.

Vista de las líneas de transmisión eléctrica en Yumbo, cerca de Cali, Colombia JOAQUIN SARMIENTO� - AFP�

Recordó que Colombia ha abastecido en distintas ocasiones a Ecuador, con 17 millones de habitantes y un déficit energético de 1000 Mw. A fines de 2024, le vendió sostenidamente alrededor del 90% de la energía eléctrica exportable de su país, unos 450 megavatios, durante la peor crisis energética que atravesó Ecuador.

“Espero que el Ecuador haya agradecido, el que cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía”, había anticipado el presidente Gustavo Petro el miércoles, en referencia a la peor sequía que atravesó su vecino en 60 años. Ecuador ha sufrido intensas sequías que llevaron en 2024 a prolongados cortes de electricidad, en un país donde el 70% de la energía eléctrica depende de la generación hídrica.

Según expertos consultados por la AFP ambos países pierden con este escenario, pero las consecuencias afectarían más a Ecuador que a Colombia.

Vista de cables recubiertos de caucho en una subestación eléctrica en Yumbo, cerca de Cali, Colombia JOAQUIN SARMIENTO� - AFP�

El tema energético “puede paralizar al país. Colombia puede perder muchos millones de dólares con las exportaciones que no se hagan a Ecuador, pero al final del día, el costo va a ser para esos sectores productivos. En cambio, la electricidad es algo transversal”, dijo Alberto Acosta Burneo, analista económico del Grupo Spurrier.

Colombia propuso una reunión bilateral en la frontera el 25 de enero, de acuerdo con una carta oficial divulgada por medios locales.

Colombia y Ecuador comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones binacionales dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal.

En orillas políticas opuestas, pero socios comerciales importantes en la región, Noboa y Petro chocan con frecuencia.

El presidente de Ecuador Daniel Noboa Dolores Ochoa - AP

Tras la decisión de Colombia sobre la energía, Ecuador anunció nuevas tarifas al transporte de petróleo de ese país por uno de sus oleoductos.

“La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de la electricidad”, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, en un escueto mensaje en X.

Ecuador exporta crudo e importa combustibles. El OCP ha transportado 46 millones de barriles de petróleo colombiano desde 2013, cuando el país empezó a utilizar la tubería para llevarlo desde la selva hasta un puerto en el Pacífico ecuatoriano.

Trabajo con oleoductos durante la extracción de crudo en una planta de la petrolera colombiana Ecopetrol al sur de Bogotá JUAN BARRETO� - AFP�

La producción de crudo de Ecuador se ubicó en 469.000 barriles diarios en noviembre pasado, de los cuales un 39% se movilizó por el OCP, según los datos del Banco Central.

Para el exministro de Comercio Exterior de Ecuador, Julio José Prado, la decisión de Noboa busca “agradarle al gobierno de Donald Trump”, cuando ambos mandatarios amigos están en Davos.

Trump y Petro limaron asperezas tras meses de tensiones por desacuerdos sobre Venezuela y combate al narcotráfico, entre otros, y tienen previsto reunirse en Washington el 3 de febrero.

Agencias AFP y AP