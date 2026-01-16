EE.UU. emite una alerta aérea por posible “actividad militar” en América Latina

WASHINGTON.– La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este viernes una serie de advertencias a las aerolíneas comerciales sobre los riesgos potenciales al sobrevolar México, Centroamérica y partes de América del Sur debido a posibles actividades militares y posibles interferencias del GPS en la región. Las advertencias son aplicables desde el viernes y se mantendrán vigentes durante 60 días.

Según la FAA, las advertencias cubren varios países, incluidos Ecuador, Colombia, y algunas zonas del Océano Pacífico oriental. La decisión se da en un contexto de tensiones crecientes entre Estados Unidos y países de la región, después de una serie de acciones militares emprendidas por la administración Trump, incluyendo el ataque a Venezuela que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, y operaciones en el Caribe.

Ataque 17 en el Caribe

En los últimos meses, la FAA también restringió vuelos sobre el Caribe debido a los riesgos de las acciones militares estadounidenses en la zona, lo que llevó a la cancelación de vuelos y afectó a importantes aerolíneas internacionales. Asimismo, el mes pasado, un avión de la aerolínea norteamericana de bajo costo JetBlue tuvo que realizar una maniobra evasiva para evitar una posible colisión con una aeronave militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de Venezuela.

Estas advertencias, conocidas como Notam (Notice to airmen, “aviso para los aviadores”, aunque son una medida preventiva, subrayan el incremento de los riesgos geopolíticos en el espacio aéreo de la región y la necesidad de que las aerolíneas y sus tripulaciones extremen precauciones durante este periodo.

Tras las recientes incursiones norteamericanas en la región, el flujo de drones de vigilancia y aeronaves de combate no identificadas ha saturado corredores aéreos que normalmente son solo de uso civil.

Según las advertencias publicadas este viernes, la preocupación central radica en dos frentes posibles de interferencia electrónica: el jamming (bloqueo) y el spoofing (falsificación de señales de GPS).

Aunque la advertencia es amplia, la FAA destacó tres áreas específicas donde el riesgo de identificación errónea o pérdidas de señales es mayor.

En los corredores de América Central, especialmente en las rutas que atraviesan el istmo hacia el sur. En el norte de América del Sur, en el espacio colindante entre Colombia, y las fronteras terrestres de Venezuela. En el territorio mexicano, en las rutas internacionales que conectan el Golfo de México con el Pacífico.

En cuanto al impacto sobre los pasajeros de estas Notam, expertos en aviación advierten que si bien no significará cancelaciones masivas de vuelos, las aerolíneas estadounidenses ya están trabajando en el rediseño de sus rutas de vuelo para evitar las zonas afectadas.

“Esto se traducirá en vuelos ligeramente más largos y mayor consumo de combustible”, señaló un analista del sector. “La prioridad de la FAA es dar el alerta para evitar inconvenientes por un error de navegación o un encuentro no deseado en zonas de alta tensión militar”.

