Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en EE.UU. y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto
Las repercusiones de la captura del mandatario venezolano, los mensajes en el mundo y las últimas noticias
El secretario de Defensa de Estados Unidos dijo que los estadounidenses “se beneficiarán” con la captura de Maduro
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró a la CBS News que los estadounidenses “se beneficiarán” con la captura de Nicolás Maduro. “Podemos garantizar el acceso a riqueza y recursos adicionales, lo que permitirá a un país liberarlos sin tener que gastar sangre estadounidense”, sostuvo.
La justicia venezolana declaró la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina
CARACAS.- Después de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos en medio de un “ataque a gran escala” realizado durante la madrugada de este sábado, la justicia venezolana informó la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina. “Se declara competente”, aseguró la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Su toma del poder, en tanto, será de forma temporal, de acuerdo con la Constitución de Venezuela.
Primeras imágenes: Nicolás Maduro fue trasladado a un centro de detención después de su arribo a Nueva York
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, arribaron este sábado por la noche a los Estados Unidos, luego de ser capturados de madrugada por el gobierno norteamericano. La llegada del líder chavista a la base de la guardia militar Stewart, en Nueva York, fue registrada por varias cadenas norteamericanas que trasmitieron en vivo el momento exacto en que ambos descendieron del avión USS Iwo Jima que los trasladó hasta allí.
