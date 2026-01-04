Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en EE.UU. y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto

CARACAS.- Después de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos en medio de un “ataque a gran escala” realizado durante la madrugada de este sábado, la justicia venezolana informó la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina. “Se declara competente”, aseguró la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Su toma del poder, en tanto, será de forma temporal, de acuerdo con la Constitución de Venezuela.