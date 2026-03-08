Colombia votó para renovar el Congreso y definir candidatos presidenciales en medio de alertas por violencia

BOGOTÁ.– Las autoridades electorales de Colombia cerraron el domingo las urnas y comenzaron el conteo de votos en una jornada en la que los colombianos renovaron el Congreso y eligieron a los candidatos presidenciales de tres corrientes políticas, en una suerte de primarias que ayudarán a decantar la lista de aspirantes.

Trabajadores electorales cuentan las papeletas tras el cierre de las urnas en las elecciones legislativas en Bogotá, ColombiA Ivan Valencia� - AP�

Los comicios se desarrollaron en medio de una alerta por violencia política en más de un centenar de municipios, especialmente en zonas rurales donde operan grupos armados ilegales, y de cuestionamientos por un posible fraude avivados por el presidente Gustavo Petro, quien dijo que no confía en los sistemas informáticos utilizados por la Registraduría.

“Delego en esa ciudadanía, como presidente de la República y jefe del Estado, el cuidado transparente de las elecciones”, indicó Petro durante el acto de apertura de la jornada electoral, en alusión a los testigos electorales, ciudadanos designados por los partidos para verificar el conteo. El mandatario insistió en que los softwares utilizados no deberían estar en manos de empresarios privados sino del Estado, en busca de mayor transparencia.

El registrador general, Hernán Penagos, defendió los sistemas informáticos y explicó que están sujetos a auditorías internacionales, por lo que invitó a la ciudadanía a confiar en el sistema electoral.

La Registraduría anunció que dará a conocer los resultados preliminares de la elección con actualizaciones constantes.

Más de 3000 candidatos aspiraron a ocupar los 102 escaños del Senado y los 183 de la Cámara de Representantes, en una elección con un potencial de 41,2 millones de votantes habilitados.

Las fronteras permanecieron cerradas durante la jornada. Sin embargo, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que detectaron en un paso ilegal fronterizo con Venezuela, en el departamento de Norte de Santander, una movilización de al menos 2400 personas “que presuntamente se dirigían a votar”.

“Lo están haciendo de manera ilegal”, reiteró el ministro, que publicó en su cuenta de la red social X imágenes de personas en fila en caminos secundarios a la espera de cruzar un río, al otro lado del cual había varios autobuses estacionados. “Aquí hay una comisión de delito flagrante”.

La votación definió la composición del nuevo Congreso con el que deberá gobernar el sucesor de Petro, quien no puede buscar la reelección.

Funcionarios electorales cuentan votos durante las elecciones legislativas de Colombia en el centro de votación Corferias, en Bogotá, DIANA SANCHEZ� - AFP�

El partido político de Petro, Pacto Histórico, apuesta a aumentar sus escaños en el Congreso para conseguir mayorías que le permitan impulsar las reformas pendientes y el proyecto de convocar a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución, una iniciativa que aún está en discusión y que requerirá el aval de los legisladores.

Por su parte, la derecha opositora busca recuperar protagonismo. El Centro Democrático, principal partido opositor, cuenta con el impulso del influyente expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien se postuló como candidato al Senado.

Las “primarias”

Los colombianos pudieron votar además en consultas interpartidarias que reúnen 16 candidatos de tres corrientes políticas: centro, centroizquierda y derecha. Los ganadores de cada una de ellas irán directamente a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo.

Los candidatos han utilizado estas consultas como una forma de medir su caudal electoral antes de la primera vuelta. Hace cuatro años, Petro ganó la consulta de la izquierda, en la que compitió con Francia Márquez, quien luego se convirtió en su vicepresidenta.

Funcionarios electorales cuentan votos durante las elecciones legislativas de Colombia en el centro de votación Corferias, en Bogotá DIANA SANCHEZ� - AFP�

Sin embargo, en las consultas actuales no participan los dos postulantes que encabezan las encuestas: el izquierdista Iván Cepeda, del partido de Petro, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Lorena Balcazar, una votante de 32 años, lamentó que la polarización influya en estas elecciones.

“Mucha gente está inconforme con este gobierno y quiere votar por los mismos de antes, pero los de antes tampoco convencen”, sostuvo.

En la consulta de centroizquierda participan dos candidatos afines a Petro, entre ellos el exembajador ante el Reino Unido Roy Barreras. En la del centro compiten Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y Leonardo Huerta, un abogado poco conocido. Y por la derecha se miden nueve candidatos, entre ellos Paloma Valencia, postulante del principal partido opositor.

Funcionarios electorales reúnen cabinas de votación de cartón, urnas y materiales sin usar al final de la jornada electoral DIANA SANCHEZ� - AFP�

La jornada electoral fue custodiada por más de 126.000 efectivos de la fuerza pública en todo el país y se prohibió la venta de bebidas alcohólicas durante el día de votación.

Agencia AP