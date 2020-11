Cómo acceder a un test gratuito de Covid si viajás a EE.UU.

En Walgreens y en Disney World se puede acceder a test de Coronavirus; para la mayoría, el examen es gratuito Fuente: AP

COLORADO.- Farmacias, supermercados, centros comunitarios, y Walt Disney World. Algunos de los lugares en los que hoy es posible acceder a un test de coronavirus en Estados Unidos. Tras diez meses de lo que ha sido la explosión de la pandemia en el país más golpeado por el virus, el acceso a los testeos ha sostenido una tendencia al crecimiento, según datos de la Universidad John Hopkins . En promedio, ya se realizó un test de cada dos personas . ¿El costo para la mayoría? Gratuito.

En marzo, en los comienzos de lo que fue la primera ola de contagios de la pandemia, el presidente Donald Trump dispuso que el acceso al testeo de coronavirus fuera gratuito para todos en el territorio estadounidense. La norma que recibió el nombre Families First Coronavirus Response Act garantiza que las pruebas de Covid-19 sean gratuitas para cualquier individuo en Estados Unidos, incluidos aquellos que no tienen seguro médico. Esto, sin embargo, no quiere decir que todos los sitios que ofrecen el test de coronavirus lo hagan de forma gratuita .

¿Cómo se accede a un testeo? ¿Cambia según el estado? Con el regreso del turismo se han despertado interrogantes, aquí algunas respuestas:

Test de Covid para Nueva York

Después de haber sido foco de la pandemia no sólo en Estados Unidos sino a nivel global, Nueva York pasó a ser el estado con mayor cantidad de testeos en el país. Logró controlar el virus durante el verano boreal, pero hoy batalla con el surgimiento de una segunda ola de contagios.

A fin de controlar el aumento de casos, Nueva York dispuso uno de los protocolos más restrictivos en términos de cuarentena para el turismo. En particular, los viajeros que vuelen desde la Argentina deberán cumplir con catorce días de cuarentena o deberán obtener un test de coronavirus en las 72 horas previas a la salida que arroje resultados negativos, es decir, antes de llegar a Nueva York. Además, una vez en la Gran Manzana, se deberá realizar una cuarentena de tres días. Al cuarto día, el viajero deberá obtener otra prueba de Covid-19. Si ambas pruebas dan negativo, el viajero puede salir.

¿Dónde se accede al testeo de forma gratuita? Todos los sitios de prueba administrados por el estado de Nueva York ofrecen la garantía de ser gratuitos para todos. Las clínicas privadas tienen la obligación legal de ofrecer el test de forma gratuita, pero pueden después intentar cobrar por la atención médica que viene aparejada con ese testeo. La recomendación de las autoridades locales es consultar antes de ser sorprendidos por costos indeseados.

Para quienes se encuentren en la Gran Manzana, CityMD, una red de clínicas de urgencia que tiene presencia en los cinco distritos de la ciudad, es una de las mejores opciones para acceder a las pruebas de coronavirus. No sólo ofrecen el testeo de forma gratuita, sino que no es necesario solicitar turno. Los resultados suelen aparecer en cuestión de unas 48 horas en un portal al que se accede luego de crear una cuenta.

Test de Covid para Florida

En oposición al perfil más restrictivo de Nueva York, el estado soleado de Florida no impone ninguna cuarentena a sus viajeros, pero las autoridades sí ruegan que no se viaje si se presentan síntomas de la enfermedad o si ha estado en contacto con un caso Covid-19 positivo. Y si presentas síntomas, ¿dónde me puedo testear?

El Departamento de Salud de Estados Unidos se asoció con empresas para expandir y coordinar la capacidad de testeo en todo el país. El objetivo, según explicaron las autoridades nacionales, es acelerar los procesos de pruebas, llevar el testeo a más personas y proteger al personal sanitario de mayor exposición.

Walgreens, CVS, Walmart, algunos de los sitios que hoy ofrecen un amplio listado de lugares en los que se puede acceder a un testeo drive-thru, es decir, con el auto por ventanilla. El proceso:

Completar un formulario Elegir el lugar y horario para el testeo Asistir al turno en auto y llevar confirmación del turno, documento de identidad válido y seguro médico (si se tiene) Se realiza el testeo Los resultados se envían al laboratorio Si se trata de un test nasal (PCR), los resultados se reciben a las 48-72 horas

En Miami se instalaron móviles de testeos gratuitos Fuente: AFP

Este tipo de lugares sólo admiten individuos con turno previo y si bien ofrecen testeos gratuitos, las empresas recomiendan a los individuos corroborar con autoridades sanitarias que sean elegibles para un testeo gratuito. De lo contrario, sin seguro médico ni cobertura estatal, se deberá abonar un monto aproximado de US$129.

En los sitios listados, por ejemplo, por el condado de Miami-Dade (administrados por autoridades estatales), el costo del testeo es gratuito. Se ofrecen turnos de un día para el otro en más de cincuenta lugares distintos de la zona de Miami. Los resultados del testeo se reciben a través de los laboratorios a cargo de los testeos ya sea por correo o por mensaje de texto o, de ser posible, en un portal para pacientes que debe ser creado por los usuarios. En promedio, los resultados se reciben en 3-5 días.

En Orlando, el sitio más feliz también tuvo su sorpresiva adhesión. En el Complejo Maingate de Walt Disney World, ubicado en el área de Kissimmee y cerca del parque Animal Kingdom, autoridades estatales han montado un sitio de testeos drive-thru operado por el laboratorio eTrueNoth. El lugar abrió primero para trabajadores de la compañía de entretenimientos, ahora quedó disponible para todos con turnos previos en el sitio del laboratorio.

En el condado de Orange, donde se encuentra el universo de Walt Disney World, el estado de Orlando ofrece una decena de sitios que testean de forma gratuita(con y sin turno previo), pues son administrados de forma estatal.

En Miami los test de coronavirus son gratuitos;o luego pueden aparecer gastos por el servicio médico Crédito: NYT

Seguro médico

Si bien el acceso al testeo puede hacerse de forma gratuita, el tratamiento y el monitoreo de una enfermedad como el Covid-19 requiere -en caso de que no se tenga seguro médico- de solvencia económica. Sin caer en el peor de los escenarios, las imágenes de rayos X, las ecografías y los medicamentos pueden ser parte de un tratamiento que, sin seguro, puede significar miles de dólares.

Si bien los montos varían de Estado a Estado, según la organización Fair Health, el costo de un tratamiento para un paciente que requiere hospitalización puede elevarse a más de 70 mil dólares. En este contexto -más que nunca- es ideal que el viajero se informe sobre seguros médicos y las distintas formas de coberturas accesibles en el mercado.