Cómo el rechazo cambia el comportamiento de las personas y los consejos de un experto para superarlo

¿Podría la actual generación de jóvenes adultos ser, quizás, la “generación más rechazada de la historia”?

Esta idea fue sugerida en un artículo del periodista estadounidense David Brooks en el periódico The New York Times después de que conversara con jóvenes adultos que experimentan rechazo en diversos aspectos de la vida: desde los procesos de admisión a la universidad y las ofertas de empleo hasta las relaciones románticas y los préstamos hipotecarios.

El mundo en general es más competitivo, argumenta Brooks: los jóvenes que terminan la escuela tienen que solicitar plaza en entre 20 y 30 universidades, para ser seleccionados solo por una o dos. Este rechazo los acompaña en otras etapas de la vida, con una mayor demanda de recursos escasos en casi todos los ámbitos.

Y el rechazo tiene un grave problema: nos hace más agresivos, menos inteligentes, menos empáticos y con menos capacidad de autocontrol.

Quien llegó a esta conclusión fue el psicólogo Roy Baumeister, uno de los pioneros en el estudio del efecto del rechazo en las personas, citado en el artículo de Brooks. Sus observaciones se realizaron a partir de experimentos de laboratorio con voluntarios, en los que las personas fueron sometidas a diversos tipos de rechazo y se monitoreó su comportamiento.

La primera reacción de una persona rechazada es una especie de entumecimiento emocional, como si el cuerpo bloqueara las sensaciones por unos instantes para evitar el dolor.

Pero este entumecimiento también acaba haciendo que las personas sean menos empáticas y más agresivas.

BBC News Brasil conversó con Baumeister sobre su trabajo para comprender los efectos del rechazo no solo en las personas, sino también en la sociedad en su conjunto.

Este es un extracto de la entrevista.

Muchas personas de la generación actual afirman que el mundo es más competitivo y que experimentan más rechazo hoy que en generaciones anteriores. También existe la idea de que estamos experimentando un nivel récord de rechazo a nivel mundial? ¿Es esta realmente la generación más rechazada de la historia?

Es muy posible. Sin duda, es cierto en algunos ámbitos. Por ejemplo, sé que las mejores universidades no tienen muchas más plazas que antes, pero sí tienen muchos más solicitantes.

Por ello, la gente necesita solicitar plaza en más universidades, lo que agrava aún más la situación. Además, existe el problema de la “inflación de las notas” [donde los profesores dan a sus estudiantes calificaciones más altas sin exigirles necesariamente un trabajo de mayor calidad para ayudarlos en el proceso de selección].

Los adultos jóvenes tienen que postularse a muchas universidades y terminan siendo rechazados por la mayoría de ellas.

Recientemente leí el nuevo libro de Peter Turchin sobre la sobreproducción de las élites, y me convenció de que esto es un problema. Y, por supuesto, esto provocará cada vez más rechazos. Dice que en la década de 1960, solo una pequeña parte de la población se graduaba de las universidades. Ahora mucha más gente se gradúa.

Hay más competencia por el mismo número de plazas. No necesariamente hay más puestos de trabajo, por lo que hay más rechazos en el mercado laboral.

Los jóvenes adultos tienen que solicitar ingreso a muchas universidades y la mayoría de ellas los rechaza.

En el ámbito romántico, las personas conectan con estas personas a través de plataformas en línea, que pueden no funcionar tan bien, ya que solo conectan a las personas basándose en características más superficiales, lo que resulta en muchos más errores en las relaciones románticas. Esto también conduce a más rechazos.

Mi investigación se centró principalmente en los efectos a corto plazo del rechazo, pero todo surgió de uno de mis artículos que argumentaba que el impulso de conectar con los demás es uno de los motivadores fundamentales de la psique humana.

El rechazo simplemente frustra y bloquea este impulso.

Su trabajo describe lo que les sucede a las personas cuando experimentan rechazo. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? ¿Cambian las personas?

Pensábamos que el efecto inmediato sería angustia emocional, lo que provocaría diversos cambios de comportamiento. Hemos realizado decenas de estudios de laboratorio sobre el rechazo y no hemos encontrado evidencia de angustia emocional. Encontramos muchos cambios de comportamiento.

Baumeister dice que el rechazo hace que las personas sean más antisociales y con mayor tendencia a la agresión.

Al principio, parece haber una reacción de insensibilidad, que las personas no recuerdan porque es difícil recordar no haber sentido nada.

Es como cuando se sufre una lesión física, donde el cuerpo libera sustancias para adormecer temporalmente el dolor. Es posible que las “lesiones sociales”, como el rechazo, también provoquen esta liberación de opioides, lo que hace que las personas no sientan nada.

Pero esto conlleva una serie de cambios. Por un lado, se utiliza el sistema emocional para empatizar con los demás, y no se sabe que el sistema no funciona. Por eso se siente menos empatía por los demás.

Las personas que sufren rechazo han visto afectado su rendimiento intelectual, según Baumeister.

En un momento en el que uno esperaría que las personas quisieran ser más amables para responder al rechazo e intentar reconectar con los demás, se vuelven más antisociales en muchos sentidos. Demuestran tendencias más agresivas y son menos serviciales con los demás.

Expresan menos empatía por los problemas de los demás. Todo esto podría deberse a la insensibilidad. Pero es un efecto temporal.

Contábamos con muchos datos para un artículo que nunca publicamos, que demostraba que las personas [con enfermedades] que experimentaron rechazo en la infancia sufrían más dolor que las personas sin este tipo de rechazo que padecían la misma enfermedad.

La tolerancia al dolor también disminuye cuando las personas son rechazadas. Podría ser que los sistemas de tu cuerpo se agoten cuando eres rechazado en la infancia, lo que te hace menos capaz de afrontar el dolor en la edad adulta.

Con más personas rechazadas a nivel individual, ¿podría esto tener un impacto en la sociedad en general? Si las personas rechazadas se vuelven más agresivas y menos empáticas, ¿podría la sociedad acabar adoptando estas mismas características?

Es ciertamente plausible. Cuando empecé a publicar este trabajo y a hablar de él, algunos amigos sociólogos me comentaron: “Es muy interesante, porque los grupos sociales que se sienten rechazados muestran algunos de los mismos patrones. Se vuelven más agresivos y menos dispuestos a trabajar por el bien común”.

Otro hallazgo fue que tenían un bajo rendimiento intelectual. Realizamos pruebas de CI y las personas que habían experimentado el rechazo obtuvieron un rendimiento significativamente peor después de ser rechazadas.

Y argumentamos que, en la sociedad, los grupos que se sienten rechazados no tienen un buen rendimiento escolar y no se toman en serio la escuela ni el aprendizaje intelectual.

O no son tan buenos en ello o no quieren participar, pero muestran el mismo tipo de déficits en el rendimiento intelectual y académico.

¿Cómo se lidia con el rechazo, ya que muchos de sus efectos ni siquiera son perceptibles para la gente?

Es cierto, la gente no se da cuenta de que su sistema emocional no funciona y que se está desensibilizando.

Si te han rechazado, inténtalo de nuevo en otro lugar, recomienda Baumeister.

He escrito un libro y varios artículos científicos sobre relaciones románticas unilaterales, que básicamente fracasan cuando una persona está enamorada y la otra no.

Y esto suele ser un duro golpe para la autoestima y la confianza. La otra persona dice cosas como: “Oh, no eres tú, soy yo” para intentar suavizar el golpe.

A menudo, la persona siente algo como: “No soy lo suficientemente bueno”, lo cual suele durar hasta que encuentra a otra persona, y luego desaparece y se siente mejor de nuevo.

Muchas veces hay un período en el que uno se siente mal consigo mismo y se pregunta: “¿Qué hice mal?” y “¿Por qué esta persona no me quiere?”

Uno de nuestros estudios de laboratorio recientes descubrió —y esto es algo que me he estado preguntando durante años— que parte de la razón es que anticipamos que podría ser una señal de algo peor en el futuro.

Si esta persona me rechazó, podría haber algo malo en mí que, en el futuro, alguien a quien quiero me rechace por la misma razón.

¿Y cuáles son los mecanismos de defensa que usamos contra el rechazo?

Yo diría: inténtalo de nuevo en otro lugar. Como descubrimos con el estudio del amor no correspondido, las personas se sienten mal hasta que encuentran a otra persona y mejoran.

Estudios demuestran que los pacientes se recuperan más rápido cuando los familiares y amigos los visitan.

Desafortunadamente, esto significa esforzarse más, lo que, de nuevo, aumentará el número de rechazos.

Pero es una cura. Cuando te aceptan, dejas de sentirte mal por ser rechazado. En mi carrera como investigador científico, presento cientos de artículos y muchos son rechazados. Hay que acostumbrarse.

Y te sientes mal cuando un artículo regresa con muchas críticas y el editor dice: “Lo siento, no podemos publicar tu trabajo”.

Pero luego encuentras a alguien que lo publica. Y con el tiempo dejas de sentirte mal por los rechazos anteriores. Todos saben que es parte del juego, pero eso no facilita mucho las cosas.

¿Podría el rechazo masivo convertirse en un problema de salud pública?

Eso escapa a mi experiencia. Pero tengo la impresión de que podría tener efectos negativos para la salud.

Comenzamos esta línea de investigación con la idea de que las personas tienen la necesidad de pertenecer. La evidencia que tenemos indica que las personas que están solas en el mundo tienen más problemas de salud.

Recuerdo cuando empezamos a descubrir que las personas hospitalizadas con una lesión o enfermedad grave se recuperaban más rápido si más personas, familiares y amigos, las visitaban. Y al principio, los médicos lo consideraron una locura.

Las personas rechazadas suelen tener menos control de sí mismas.

Los gérmenes causan enfermedades, los huesos se rompen por razones físicas. La cantidad de familiares que te dicen que te quieren y te dan un abrazo no debería influir en la curación. Pero los datos son muy contundentes y convincentes.

A medida que vivimos en una sociedad con cada vez más personas que viven solas, habrá más riesgos para la salud pública. Ahora bien, ¿es una crisis? No lo sé.

En términos generales, la salud pública probablemente sea tan buena o mejor que nunca. La gente vive más. La atención médica ha mejorado. Entonces, ¿tenemos algo de qué preocuparnos? No lo sé. Hay una tendencia a llamarlo todo una crisis.

Pero es negativo, ya que hay más gente soltera. Y, por lo que he oído, las tendencias sociológicas recientes indican que los jóvenes tienen menos citas, menos relaciones serias, menos sexo y es menos probable que se casen. O que pospongan el matrimonio. Por lo tanto, cada vez hay más familias unipersonales.

Pero tampoco deberíamos idealizar el pasado. Mucha gente vivía en familias y hogares infelices y se quedaba allí solo porque no podía permitirse irse. La gente, ahora más adinerada, puede permitirse vivir sola, y vivir solo tiene sus ventajas.

¿Hubo algo en su trabajo que le sorprendiera y que le pareciera contradictorio?

Sí, me sorprendió la falta de emoción como respuesta inmediata al rechazo. Fue una gran sorpresa. Pensamos que estábamos midiendo mal las cosas e intentamos varios experimentos. En un momento dado, buscamos emociones inconscientes, algo un poco difícil de encontrar.

Pero varias personas inteligentes crearon métricas y descubrimos que la reacción al rechazo es un aumento de las emociones positivas inconscientes. Nadie esperaba esto. Incluso les pedimos a las personas que predijeran los resultados del experimento, y nadie acertó.

Esto podría ser parte de un mecanismo de afrontamiento: cuando sucede algo malo, la mente inconsciente comienza a buscar pensamientos felices.

Si el entumecimiento es temporal, este desaparece, como ocurre con una lesión física. A veces, las personas tienen la experiencia de jugar un partido difícil y no sentir dolor. Y esa noche, les duele la pierna o el brazo, y piensan: “¿Qué hice? No lo recuerdo”.

No lo sienten de inmediato. El rechazo es un poco así. Puede que no lo sientas al instante, pero empezarás a sentirlo más adelante.

Si, mientras tanto, tu subconsciente ha empezado a buscar más conexiones positivas y pensamientos positivos y cargados de emociones, cuando el entumecimiento desaparezca, el dolor no será tan intenso como si te hubiera golpeado con toda su fuerza de inmediato.

Eso fue sorprendente.

¿En qué está trabajando actualmente?

El artículo en el que estoy trabajando ahora trata sobre la transición de la comunicación presencial a la comunicación en línea y digital.

Esto parece tener efectos negativos, ya que el impacto y la interacción son menores. Por eso, una de nuestras conclusiones en un artículo que publiqué hace unos años fue que cuando las personas utilizan la comunicación por ordenador, los mensajes de texto o cualquier otro medio para complementar una relación presencial, generalmente es positivo. Mejora las cosas.

Pero cuando lo utilizan para sustituir la interacción presencial, genera problemas y aumenta la infelicidad y los problemas mentales y físicos.

Por Daniel Gallas