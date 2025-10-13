Israel acusa a Hamas de violar el acuerdo de paz con la entrega de solo cuatro rehenes muertos y amenaza con “responder”

TEL AVIV.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó el lunes que el anuncio de Hamas de entregar de sólo cuatro de los rehenes muertos -de un total de 28- es un “incumplimiento de los compromisos”.

“Cualquier retraso o evasión deliberada se considerará una grave violación del acuerdo y se responderá en consecuencia“, dijo Katz a través de su cuenta de X.

“La tarea urgente en la que estamos todos comprometidos es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos“, escribió el ministro, en línea con la denuncia de los familiares, quienes han advertido a lo largo del lunes que la entrega de un número tan reducido de cadáveres era un “incumplimiento flagrante” del acuerdo.

Hamas hace guardia mientras vehículos del CICR transportan a los rehenes vivos liberados, en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el lunes 13 de octubre de 2025 Jehad Alshrafi� - AP�

El acuerdo de paz alcanzando entre Tel Aviv y el grupo terrorista establece que, en un plazo de 72 horas desde la retirada parcial del Ejército israelí de la Franja de Gaza (que tuvo lugar el viernes al mediodía hora local), los 48 rehenes -vivos o muertos- debían ser liberados y entregados a las fuerzas de seguridad israelíes. Si bien los 20 rehenes vivos ya volvieron a Israel, solo cuatro de los 28 cautivos fallecidos fueron entregados a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según informó el Ejército.

🟡 De acuerdo con la información recibida, la Cruz Roja ha recibido dos ataúdes de rehenes fallecidos y se dirige hacia las fuerzas de las FDI y del Shabak en Gaza, donde se encuentran los otros dos ataúdes de rehenes fallecidos que fueron recibidos anteriormente.



Se le exige a… pic.twitter.com/ELtWNdVCam — FDI (@FDIonline) October 13, 2025

“De acuerdo con la información recibida, la Cruz Roja ha recibido dos ataúdes de rehenes fallecidos y se dirige hacia las fuerzas de las FDI y del Shabak en Gaza, donde se encuentran los otros dos ataúdes de rehenes fallecidos que fueron recibidos anteriormente”, anunciaron las FDI por redes sociales.

“Se le exige a Hamas cumplir con el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos", agregaron.

El grupo terrorista ya había indicado previo al comienzo del intercambio que la entrega de los cuerpos de algunos rehenes muertos podría demorar más tiempo, ya que se desconoce donde están enterrados.

We have started a multi-phase operation to facilitate the release and transfer of hostages and detainees as part of a ceasefire agreement between Israel and Hamas.



More details here: https://t.co/IE7zX7zlM1 pic.twitter.com/dbdEHsg8iq — ICRC in Israel & OT (@ICRC_ilot) October 13, 2025

Los cuerpos entregados

Las Brigadas Ezeldín al-Qassam, el brazo armado de Hamas, confirmaron el lunes las identidades de los cuatro cuerpos sin vida que serían entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que estaba en el sur de Gaza, en donde tuvo lugar la devolución de los restos.

El grupo terrorista informó en un comunicado que los cadáveres a devolver eran los de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, este último comandante del Ejército israelí, asesinado durante el ataque de Hamas al sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Illouz, de 26 años, era técnico de sonido y fue secuestrado del Festival Nova el 7 de octubre de 2023. Su muerte se anunció en 2023.

Sharabi, de 53 años, es hermano del rehén liberado en febrero Eli Sharabi y fue secuestrado en su casa durante los ataques de Hamas de aquel día. Su muerte fue confirmada durante el cautiverio.

Joshi, un nepalí, era un estudiante de agricultura del kibutz Alumim y, con 23 años, había llegado a Israel apenas tres semanas antes del 7 de octubre. A fines de 2023, se conoció un video de él difundido por Hamas y desde entonces no se sabía nada de su destino.

Personas reaccionan mientras miran una transmisión en vivo de los rehenes vivos liberados, en Tel Aviv, Israel, el lunes 13 de octubre de 2025 Oded Balilty� - AP�

Más temprano, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en Israel, la principal organización de allegados de los secuestrados, denunció que el hecho de que solo se entregue a cuatro de los 28 fallecidos en cautiverio este lunes “representa un incumplimiento flagrante del acuerdo por parte de Hamas”.

“Las familias de los rehenes quedaron conmocionadas y consternadas al enterarse de que hoy solo serán devueltos los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos”, dice el comunicado publicado por el grupo.

Personas reaccionan mientras miran una transmisión en vivo de los rehenes vivos liberados, en Tel Aviv, Israel, el lunes 13 de octubre de 2025 Oded Balilty� - AP�

“Esto constituye una flagrante violación del acuerdo por parte de Hamás. Esperamos que el gobierno de Israel y los mediadores tomen medidas inmediatas para rectificar esta grave injusticia”, pide el Foro en su comunicado.

Una comisión internacional trabajará para localizar a los rehenes fallecidos que no sean devueltos dentro de las 72 horas, dijo Gal Hirsch, coordinador de Israel para los rehenes y los desaparecidos.

“No abandonaremos a ningún rehén. Los mediadores deben hacer cumplir los términos del acuerdo y garantizar que Hamas pague un precio por esta violación”, sentencia la organización de familiares de los secuestrados.

Entre los 24 cuerpos de rehenes que siguen en Gaza está el del argentino Lior Rudaeff, conductor de ambulancias y médico voluntario de 61 años asesinado durante el feroz ataque del 7 de octubre de 2023.

Agencias AP, AFP, DPA y Reuters