Cómo la guerra en Ucrania afecta los planes de viajes en el resto del mundo

NUEVA YORK.- Justo cuando el sector de los viajes intentaba salir de una depresión de dos años, el asalto de Rusia a Ucrania ha alterado los horarios y ha hecho reflexionar a los estadounidenses sobre sus vacaciones internacionales.

La medida en que los viajeros sentirán los efectos de la guerra depende de dónde vayan, aunque los expertos dicen que el aumento del precio del petróleo probablemente afectará a los precios de todos los pasajes de avión, incluso en las rutas nacionales.

Para los estadounidenses con planes internacionales, el mapa del mundo, que recientemente parecía ampliarse con la relajación de las restricciones de Covid en muchos países, se ha reducido de nuevo. Los operadores han suprimido en gran medida los viajes a Rusia para el resto del año, lo que afecta en gran medida a los itinerarios de los cruceros por el Báltico, cuyo puerto de escala más destacado era San Petersburgo.

Todo esto llega en el momento del año en que muchos estadounidenses planean sus vacaciones de verano. Algunos dudan. En una reciente encuesta realizada a unos 350 viajeros estadounidenses sobre el impacto de la guerra, la empresa de estudios de mercado MMGY Global descubrió que el 47% está esperando a ver cómo se desarrollan las cosas en Ucrania antes de hacer planes para Europa. El conflicto superó al Covid-19 como factor que influye en la toma de decisiones, con el doble de encuestados que citan la preocupación por la propagación de la guerra más allá de Ucrania que los que temen la pandemia.

17-01-2006 Avión de la compañía aérea rusa Aeroflot POLITICA ECONOMIA RUSIA EUROPA ED TURNER

Hasta ahora, las compañías de viajes no están viendo cancelaciones masivas, ya que los viajeros, que pueden haber sido condicionados a permanecer flexibles por la pandemia, se mantienen firmes en su decisión. Casi el 65% de los adultos estadounidenses encuestados por TheVacationer.com, un sitio web de estrategia de viajes, dijeron que aceptarían precios más altos, tiempos de tránsito más largos u otro elemento disuasorio para viajar en 2022.

“Por el momento, no vemos un cambio de comportamiento en nuestros viajeros estadounidenses”, afirma Sarah Casewit, conservadora de viajes de Origin, un servicio de planificación de viajes basado en la afiliación, que ha registrado un aumento de las reservas en Europa en las últimas semanas.

Cualquier inconveniente que experimenten los viajeros no es, por supuesto, nada comparado con el sufrimiento infligido a los ucranianos. Muchos viajeros quieren apoyar a los europeos que han estado esperando una temporada de verano robusta, pero no quieren complicar los esfuerzos humanitarios para ayudar a los refugiados de la guerra.

Dada la imprevisibilidad de la guerra, los viajeros tendrán que ser flexibles mientras las operaciones de vuelo, los cruceros y las excursiones se adaptan al conflicto.

Turbulencias en el aire

Ninguna compañía aérea comercial de Estados Unidos vuela a Rusia, y las que tienen acuerdos de código compartido e interlínea con compañías rusas, como Delta y American, los han eliminado.

Pero la prohibición de la Administración Federal de Aviación de sobrevolar Ucrania, Bielorrusia y gran parte de Rusia obliga a algunas rutas a realizar costosos desvíos. Para los vuelos comerciales que parten de Estados Unidos, estas rutas se limitan en gran medida a la India, que no se reabrió a los turistas hasta mediados de noviembre. United Airlines ha suspendido temporalmente el servicio entre San Francisco y Delhi y entre Newark y Bombay, aunque mantiene el servicio a Delhi desde Chicago y Newark.

ARCHIVO- La foto de archivo del 15 de octubre de 2020 muestra a un avión de United Airlines que despega sobre otro avión en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

Los cambios de ruta para evitar el espacio aéreo ruso en los vuelos a Asia, volando por rutas de menor latitud sobre Alaska, se suman al coste de operar esos vuelos, dijo Robert Mann, un consultor de aerolíneas, que estimó que una hora extra de vuelo puede sumar hasta 12.000 dólares.

Estos no son los únicos gastos adicionales que se repercutirán en el precio de los pasajes. El aumento del costo del petróleo, que se espera que aumente aún más después de que el gobierno de Biden prohibiera las importaciones de petróleo ruso, está contribuyendo al aumento de las tarifas aéreas.

Pero por ahora, el interés por Europa sigue siendo alto entre los viajeros. La aplicación de tarifas aéreas Hopper descubrió que los precios de los vuelos con destino a Europa desde Estados Unidos han subido un 16% desde mediados de febrero, de 660 a 763 dólares de ida y vuelta, lo que atribuye al entusiasmo por los viajes después de la crisis y al habitual ciclo estacional de subida de precios.

Los cruceros cambian de rumbo

Las líneas de cruceros contaban con que 2022 sería su año de regreso. Pero las que operan en Rusia y sus alrededores están cambiando rápidamente sus rutas.

Desde líneas boutique como Silversea hasta especialistas en grandes buques como Carnival, las compañías de cruceros han cancelado sus visitas a puertos rusos. Princess Cruise Lines está modificando 24 itinerarios inicialmente programados para visitar San Petersburgo.

“Algunos pasan allí tres días completos, más tiempo que en cualquier otra ciudad de Europa”, dijo Samuel Spencer, director general de Ocean & River Cruises Travel, una agencia con sede en Calgary, que describe las atracciones de la ciudad, como el Museo Estatal del Hermitage y el Palacio de Peterhof, como inigualables. “Es un golpe importante”.

No obstante, las compañías están trabajando para conseguir puertos sustitutos. Oceania Cruises, que también está cancelando las escalas rusas en Murmansk, Arcángel, Vladivostok y las Islas Solovetsky, planea añadir noches adicionales en Copenhague y Estocolmo en lugar de San Petersburgo.

Fuera de Rusia y Ucrania, donde Viking ha cancelado sus cruceros fluviales, las compañías de cruceros fluviales se mantienen en gran medida comprometidas con sus calendarios europeos.

El crucero alemán AIDAnova permanece en Lisboa el viernes 31 de diciembre de 2021, poco antes de la medianoche. (AP Foto/Armando Franca)

“Como todavía no hemos zarpado para la temporada de cruceros de 2022, no tenemos planes de cancelar o ajustar los cruceros por Europa del Este en este momento”, dijo Pam Hoffee, directora general de Avalon Waterways, que no opera en Rusia, en un comunicado.

Al igual que en el caso de las cancelaciones de viajes provocadas por la pandemia, los destinos nacionales pueden verse beneficiados. Las reservas de American Queen Voyages, que ofrece cruceros por ríos y lagos estadounidenses, se dispararon un 30% en las dos últimas semanas, lo que atribuyó a que los viajeros eligieron los viajes nacionales en lugar de los europeos.

“El mayor impacto que he visto es el de aquellos que tienen un crucero reservado y que no quieren que su dinero vaya a Rusia”, dijo Victoria Hardison-Sterry, una asesora de viajes con sede en Florida de Lakeshore Travel, que hizo que un cliente cambiara de un crucero por el Báltico en 2023 a un crucero por Alaska. “Mis clientes han sido francos en cuanto a no contribuir a la economía rusa”.

Reorientación de los viajes

Quizá ningún sector de la industria de los viajes se haya visto más afectado que los operadores turísticos que tenían programados viajes a Rusia y, en menor medida, a sus vecinos.

Empresas como smarTours, Kensington Tours y G Adventures han cancelado sus próximos viajes a Rusia. Smithsonian Journeys canceló o desvió los 2022 viajes que visitaban Rusia y dijo que las cancelaciones en Europa han sido inferiores al 1% desde que comenzó la guerra. Ride and Seek, una compañía de tours en bicicleta, planea continuar operando su tour de París a San Petersburgo, ajustado para montar hasta la frontera rusa, y luego retirarse a Tallin, Estonia, para la noche final.

San Petersburgo, iluminada. Hernán Brusa

“Tradicionalmente, Rusia es un mercado emergente para nosotros que está creciendo”, dijo Bruce Poon Tip, el fundador de G Adventures, que canceló una docena de tours en el país, incluyendo sus populares viajes en tren transiberiano.

Los viajes de la empresa en países fronterizos como Mongolia, las antiguas repúblicas soviéticas de Turkmenistán y Uzbekistán, y Turquía siguen en pie. De momento, el conflicto no ha provocado cancelaciones masivas.

“En tiempos normales, los clientes habrían dicho: ‘No voy a viajar’, pero la gente lleva dos años sin viajar”, dijo. “Hay una cosa de empujar y tirar”.

Muchos viajeros, recién desvinculados de las restricciones de la Covid-19, se aferran a sus planes de la lista de deseos. La empresa de viajes Atlas Obscura dijo que Rumania, que hace frontera con Ucrania, fue uno de los viajes más vendidos la semana pasada.

“Después de dos años cerca de casa, nuestros viajeros están planeando viajes ambiciosos y lejanos”, escribió Mike Parker, director general de la división de viajes de la empresa, en un correo electrónico.

Mir Corporation, una empresa turística con sede en Seattle especializada en viajes a Rusia y la región –y cuyo nombre se traduce del ruso como “paz” y “mundo”– ha tenido que cancelar un número “significativo” de sus viajes, según Annie Lucas, la vicepresidenta. Mientras tanto, los viajes a la región del sur del Cáucaso, Asia Central y Oriente Medio están en marcha.

“La gente tiene dudas, por supuesto”, dijo en una llamada desde Tiflis (Georgia), donde viaja con frecuencia. “Esperamos que el refuerzo de los esfuerzos de Estados Unidos y Europa conduzca a negociaciones de alto el fuego para poner fin a este sufrimiento sin sentido”.

Por Elaine Glusac