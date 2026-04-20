Cómo será la respuesta de Irán al ataque de EE.UU. y qué pasa ahora con el ultimátum, según un experto internacional

A tan solo horas de que venza el ultimátum del cese del fuego y una posible cumbre en Pakistán entre Irán y Estados Unidos, la Armada estadounidense interceptó un buque carguero iraní, un hecho que quedó registrado en videos por el Departamento de Defensa. En este marco, Andrés Repetto en diálogo con LN+ analizó los posibles escenarios del conflicto en Medio Oriente en medio de una escalada de tensión.

“Un buque de guerra que interceptó al carguero, al barco iraní que llevaba contenedores, que intentó pasar por el Estrecho de Ormuz, fue abordado, incautado y secuestrado por los Estados Unidos”, explicó el analista.

Andres Repetto en LN+

Asimismo, Repetto sostuvo que desde el régimen iraní, a través de un comunicado, van a responder lo que consideraron una agresión por parte de los Estados Unidos, que iba a haber venganza por esa situación: “Con lo cual volvemos a una situación de declaraciones fuertes”.

“En estos momentos el vicepresidente está viajando a Pakistán, pero los iraníes vuelven a decir que ellos no van a ir a Pakistán, por lo menos, hasta ahora, con lo cual hay una situación de máxima tensión porque estamos a 48 horas de que venza ese ultimátum”.

Por otro lado, el experto subrayó las declaraciones del mandatario estadounidense: “Amenazando con volver a atacar puentes, centrales eléctricas. Parece un mensaje calcado de hace unos días, un copy paste y lamentablemente volvemos a foja cero”.

La respuesta de Irán tras el ataque estadounidense en el estrecho de Ormuz

Ante los movimientos estadounidenses, el régimen iraní difundió videos de sus embarcaciones, en respuesta a la amenaza. “Lanchas rápidas supuestamente escondidas en una especie de búnker, que son las que operaron durante el fin de semana para atacar a barcos que estaban transitando por el estrecho Ormuz, porque Irán lo abrió casi por 24 horas, y cuando Estados Unidos no respondió a esa apertura con abrir su bloqueo, lo volvieron a cerrar”, subrayó.

Así fue el ataque de Estados Unidos a un carguero iraní que intentó evadir el bloqueo en el estrecho de Ormuz

En relación a la fuerza de estas lanchas, Repetto remarcó que son las fuerzas armadas mas importantes del país, y agregó: “Tienen misiles antibuques, la verdad es que tienen un poder de fuego y es con lo que cuenta Irán”.

La posibilidad de una cumbre entre Irán y Estados Unidos en Pakistán

Tras el ataque de los buques estadounidenses en el estrecho de Ormuz, Repetto sostuvo: “Volvemos a este tipo de imágenes, al relato de la imagen con respecto y de los mensajes duros cuando todo parecía que hoy o mañana íbamos a tener algún tipo de cumbre”.

“Los iraníes están diciendo que no van a ir, que incluso hablan de venganza por la captura de uno de sus buques por el estrecho Ormuz”, concluyó.