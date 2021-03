Como Trump, un inseguro Bolsonaro prepara su propio 6 de enero

Esta columna fue publicada originalmente en Americas Quarterly. El autor es su editor general y vicepresidente de la Americas Society and Council of the Americas

NUEVA YORK.- En la v√≠spera de la toma por asalto del Capitolio norteamericano del 6 de enero, Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario brasilero, estaba en Washington con Ivanka Trump y otros l√≠deres de su internacional conservadora. Cuando los revoltosos no lograron su aparente objetivo y Joe Biden prest√≥ juramento, Eduardo -que tambi√©n encabeza la Comisi√≥n de Relaciones Exteriores de la C√°mara de Diputados de Brasil- reaccion√≥ con desaz√≥n‚Ķ por la incompetencia de los insurrectos. ‚ÄúDe haber estado organizados, habr√≠an podido tomar el Capitolio y hacer reclamos previamente establecidos por el grupo invasor‚ÄĚ, dijo. ‚ÄúNadie de su lado habr√≠a muerto, y habr√≠an necesitado un m√≠nimo poder de guerra para matar a la polic√≠a que estaba adentro y a los congresistas que todo el mundo odia.‚ÄĚ

El dr√°stico recambio de gabinete implementado por el presidente Jair Bolsonaro este lunes parece dise√Īado para evitar un destino similar: organizarse ahora, para evitar ser ‚Äúremovido ileg√≠timamente‚ÄĚ despu√©s. Aunque parezca una interpretaci√≥n conspiranoica, es una reacci√≥n l√≥gica ante el desarrollo de los acontecimientos en Brasil, incluida la espiral de muertes por Covid-19, la renovada amenaza de juicio pol√≠tico por parte del Congreso, y el inesperado ascenso del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, pesadilla viviente de la derecha brasile√Īa y fuerte contendiente para las elecciones de 2022. Bajo presi√≥n, Bolsonaro se refugia en sus aliados m√°s cercanos, y sobre todas las cosas, trata de asegurarse en apoyo necesario de las Fuerzas Armadas, los que tienen, justamente, ‚Äúpoder de guerra‚ÄĚ. El otrora ‚ÄúTrump de los Tr√≥picos‚ÄĚ est√° decidido a evitar los que considera errores de su √≠dolo.‚ÄĚ

El lunes, Bolsonaro realiz√≥ cambios en casi un tercio de su gabinete, incluidas √°reas cr√≠ticas, como el Ministerio de Justicia y Relaciones Exteriores. Pero su decisi√≥n m√°s trascendente es la destituci√≥n de su ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva. General retirado, Azevedo ya hab√≠a tomado distancia p√ļblicamente de Bolsonaro en mayo de 2020, durante otro brote de inestabilidad institucional, cuando el presidente declar√≥ que no permitir√≠a ‚Äúm√°s interferencias‚ÄĚ del Supremo Tribunal y que ‚Äúlas Fuerzas Armadas est√°n de nuestro lado‚ÄĚ.

En respuesta, Azevedo public√≥ una carta en la que declar√≥ que los militares no interven√≠an en pol√≠tica y llam√≥ a ‚Äúla independencia y la armon√≠a‚ÄĚ entre los tres poderes de gobierno. Aunque el enfrentamiento se aplac√≥, al parecer Bolsonaro nunca lo perdon√≥, y decidi√≥ que las tensiones del a√Īo 2021 exig√≠an una figura m√°s leal, que le asegure el apoyo incondicional de los militares. Azevedo claramente hizo alusi√≥n a la raz√≥n de su despido en una carta fechada el lunes donde dice ‚Äúhaber preservado a las Fuerzas Armadas en tanto instituciones del Estado‚ÄĚ bajo el mando de Bolsonaro.

Resta saber si a Bolsonaro este juego de poder le sale bien o le sale por la culata. Las Fuerzas Armadas están divididas entre los cuerpos de oficiales que maduraron durante la catástrofe posterior a la dictadura de 1964-1985 y que detestan ser asociados con la interferencia política, y una generación más joven, cuyo odio a la izquierda los hace saltearse esos recelos.

A través de intermediarios y otros recursos, los cuerpos de oficiales dejaron en claro en numerosas ocasiones durante 2021 que a pesar de la presencia de decenas de militares retirados o en actividad en en puestos claves del gobierno actual, su apoyo al presidente no es incondicional. El Ministerio de Defensa también informó la renuncia de los jefes de las tres fuerzas, el Ejército, la Armada y la Aeronáutica, y fuentes militares aseguran que la defección en masa fue en protesta por el despido de Azevedo.

‚ÄúAc√° lo que se dice es que las Fuerzas Armadas se niegan a apoyar el proyecto autoritario de un presidente aislado‚ÄĚ, revela una fuente militar. Pero eso podr√≠a terminar favoreciendo a Bolsonaro, al dejarle el campo libre para designar a comandantes m√°s leales al frente de las tres fuerzas.

Las razones de la inseguridad de Bolsonaro son f√°ciles de entender. El Covid-19 se cobra diariamente la vida de m√°s de 2500 brasile√Īos, y en los √ļltimos d√≠as Brasil se convirti√≥ en el tercer pa√≠s con m√°s v√≠ctimas fatales del mundo. Las √©lites pol√≠ticas y empresarias de Brasil culpan de la masacre en curso al negacionismo y la desorganizaci√≥n del presidente, que tambi√©n se han cobrado su precio sobre la econom√≠a, y ya son varios los que esperan tambi√©n una recesi√≥n, menor, durante la primera mitad de este a√Īo. El 24 de marzo, el presidente de la C√°mara de Diputados, Arthur Lira, puso en aviso al presidente, evitando usar la palabra ‚Äújuicio pol√≠tico‚ÄĚ, pero advirti√≥ que el Congreso ten√≠a ‚Äúremedios‚ÄĚ a su disposici√≥n, ‚Äúalgunos de ellos, letales‚ÄĚ.

En un pa√≠s donde desde la d√©cada de 1990 fueron sometidos a juicio pol√≠tico dos presidentes, la amenaza es m√°s que clara. La mayor parte de los cambios en el gabinete de Bolsonaro fueron pensados para apuntalar su alianza con el ‚ÄúCentr√£o‚ÄĚ, la metam√≥rfica y conocidamente desleal coalici√≥n a la que pertenecen Lira y varios otros miembros claves del Parlamento.

El plan B

Pero si la jugada sale mal -y la historia demuestra que puede darse-, Bolsonaro parece tener un claro Plan B: contar con la mayor cantidad posibles de hombres de armas de su lado, ante un potencial juicio político o un resultado adverso en las elecciones 2022. Sí, puede sonar alarmista o melodramático: hay que ver si las Fuerzas Armadas o el resto de las aun resilientes instituciones democráticas de Brasil permitirían una secuencia de hechos como esos. Pero una de las cruciales lecciones que dejó el 6 de enero de 2021 en Estados Unidos es aprender a prestar atención cuando los aspirantes a autócratas dicen quiénes son y lo que planean hacer.

La nostalgia de la dictadura o el odio a la izquierda ‚Äúcomunista‚ÄĚ han sido el √ļnico hilo ideol√≥gico coherente de Bolsonaro en sus 30 a√Īos de carrera pol√≠tica. Tan solo en estas √ļltimas semanas, el presidente advirti√≥ sobre un posible ‚Äúfraude‚ÄĚ en las elecciones de 2022, habl√≥ de ‚Äúmis‚ÄĚ Fuerzas Armadas, impuls√≥ decretos que permiten que sus seguidores est√©n armados, y dijo ante una multitud de cadetes del ej√©rcito que ‚Äúsi de m√≠ dependiera‚ÄĚ, Brasil vivir√≠a bajo un sistema pol√≠tico diferente, presumiblemente autoritario. Con excepci√≥n del norcoreano Kim Jong-un, ning√ļn otro mandatario de peso tard√≥ tanto en reconocer el triunfo de Joe Biden en la elecci√≥n. Y las razones podr√≠an tener que ver menos con la poca afinidad ideol√≥gica que con la imagen de su incierto futuro.

