Con baile, música y un look impecable: así fue la gran aparición de la reina Máxima en el Palacio Noordeinde

Esta semana, la reina Máxima Zorreguieta abrió las puertas del Palacio Noordeinde de La Haya para un evento muy especial. Se realizó la conferencia Hagamos espacio para la creatividad, organizada por la Fundación Más Música en el Aula, de la cual es presidenta honoraria y, además de dar el discurso de bienvenida, participó de las actividades artísticas. Se sumó al show musical, bailó y cantó, puso a prueba sus habilidades para dibujar y brilló con un elegante vestido azul.

El jueves 12 de noviembre, la fundación Más Música en el Aula, la cual busca “hacer que la educación artística y cultural sea accesible para todos los niños, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y creativo”, llevó a cabo la conferencia nacional en la que se debatió sobre la importancia de la creatividad en el ámbito escolar y su entorno y en la que además se ofrecieron nuevas perspectivas, transferencia de conocimientos y talleres creativos para 150 socios locales y regionales, explicó la casa de Orange-Nassau.

Máxima Zorreguieta dijo presente en la conferencia de la Fundación Más Música en el Aula, de la cual es presidenta honoraria, que se realizó en el Palacio Noordeinde (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Además del discurso de bienvenida de la monarca, en su rol de presidenta honoraria, se realizó un show musical con baile y banda en vivo. La reina lo vio desde la primera fila y se sumó a la fiesta. Siguiendo las indicaciones, aplaudió y bailó al ritmo de la música. Incluso se animó a cantar y elogió las actuaciones de los jóvenes artistas que se presentaron a lo largo de la jornada.

Máxima Zorreguieta puso a prueba sus habilidades artísticas

Pero eso no fue todo, sino que además en uno de los salones se desplegaron sobre las mesas hojas de papel y marcadores para que los asistentes pudieran dibujar y colorear, y Zorreguieta puso a prueba sus habilidades artísticas.

Máxima Zorreguieta puso a prueba sus habilidades artísticas y se sumó a la jornada de dibujo y pintura (Foto: Instagram @meermuziekindeklas)

Para el evento, la monarca de 55 años lució un vestido midi color azul de Natan Couture, su firma de cabecera. Se trató de un diseño de manga larga con un elegante bordado floral en tonos azules y rosados. Sumó un clutch color marrón claro con un par de stilettos a tono y unos aretes de brillantes como joyería y, para darle un toque descontracturado, se dejó el cabello suelto.

La reina Máxima tocó el gong y causó furor con un sofisticado look monocromático

Esta semana la gama de azules y celestes fue la elegida por la reina consorte de los Países Bajos a la hora de vestirse. El martes 10 de noviembre visitó el Museo Bonnefanten en Maastricht, Limburgo, para inaugurar la muestra Cooking from the Fridge. Además de observar la exposición y conversar con artistas y directivos, fue invitada al escenario para hacer sonar el gong.

La reina Máxima inauguró una muestra en el Museo Bonnefanten y deslumbró con su look monocromático (Foto: Instagram @bonnefanten)

Como era de esperarse, se lució con un outfit acorde a la ocasión. Llegó vestida con un set de tres piezas color celeste de Natan Couture compuesto por una capa —que luego se quitó para tener mayor comodidad—, una blusa de satén de manga larga y cuello cerrado y una falda tubo tiro alto con un tajo en la parte delantera. El accesorio central fue el turbante, que demandó que se recogiera el cabello. Para cortar con lo monocromático, incluyó guantes y un par de stillettos color nude y agregó una minibag a tono con detalles en dorado que le dio el toque final al look.