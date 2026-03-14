Con un guion inspirado en Milei, Flavio Bolsonaro empareja la carrera electoral con Lula y todo puede pasar en Brasil

BRASILIA.– La motosierra dio paso a la tijera. El bolsonarismo dejó de mirar sólo al pasado para empezar a estudiar un manual de campaña más reciente y cercano: el de Javier Milei en la Argentina. Flavio Bolsonaro, precandidato a la presidencia de Brasil bendecido por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), acelera una estrategia de mimetismo político que busca seducir al “círculo rojo” brasileño sin perder el fuego de las redes sociales.

La adopción del eslogan “Tesouraço” (tijeretazo) por parte de Flavio no es una coincidencia, sino la traducción de la “motosierra” argentina aplicada al gigante sudamericano.

Públicamente, el senador ya ha comenzado a instalar su propia receta de shock en caso de llegar a la presidencia en las elecciones de octubre de 2026. Tanto en conversaciones reservadas con empresarios como de forma pública, Flavio comenzó a prometer una poda drástica de la estructura pública: reducción de la carga tributaria, eliminación de cargos en comisión y una simplificación de procesos mediante la digitalización.

Su discurso hace énfasis en devolver “previsibilidad” al mercado, prometiendo reducir el número de ministerios para terminar con lo que denomina el “desperdicio del Estado”.

Y la estrategia parece estar dándole resultados: el senador de derecha sigue subiendo en los sondeos. Una encuesta de Genial/Quaest reveló esta semana que estaría empatado por primera vez con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien busca su cuarto mandato. De acuerdo con el sondeo, ambos obtendrían el 41% de los votos en la segunda vuelta, contra el 43% que Lula obtenía en febrero y el ⁠38% de Bolsonaro.

El resultado refuerza un reciente sondeo de Datafolha, donde aparecían técnicamente empatados, ya que Lula lideraba con el 46% y Flavio Bolsonaro tenía el 43%, una diferencia que se ubica dentro del margen de error. En una encuesta de diciembre, Lula ganaba con el 51% frente al 36% de su opositor.

Flávio Bolsonaro saluda a sus simpatizantes tras visitar a su padre en prisión (Archivo) TON MOLINA� - AFP�

Detrás de la marca electoral hay una construcción más profunda. Según confió a LA NACION un aliado de Flavio Bolsonaro al tanto del armado de la estrategia del senador, el objetivo es construir un “destino de grandeza” a la brasileña.

“Queremos comunicar que Brasil es un país enorme, con abundancia de recursos y un pueblo creativo, pero está trabado por la izquierda y el exceso de gasto público. Queremos romper esa amarra para que el país cumpla su autoprofecía de grandeza", dijo la fuente.

Este relato de “refundación” emula el corazón del discurso libertario de Milei: la idea de que el Estado es el obstáculo para una prosperidad natural.

Para ello, el búnker de Flavio opera hoy como un laboratorio de tendencias globales. “Estamos estudiando la campaña de Milei y de otros fenómenos recientes, como el de Pablo Marçal para la alcaldía de San Pablo, e incluso del nuevo alcalde de Nueva York (Zohran Mamdani), que aunque sea de izquierda tiene una estética interesante”, reveló la misma fuente.

“Vamos a tesourar [tijeretear] todo lo que atrasa Brasil”, suele prometer Flavio en redes sociales, en posteos proselitistas.

Flavio Bolsonaro, aquí detrás de su padre, aspira a la presidencia del país (Archivo) Reuters

Para analistas, sin embargo, el mimetismo con el presidente argentino tiene límites estructurales. “A diferencia de Milei, que fue un outsider de hecho, los Bolsonaro ya demostraron que no son ajenos al sistema. Flavio es un senador en ejercicio hace años, lo que torna muy difícil venderse como una figura antisistema", advirtió Leandro Consentino, politólogo y profesor del Insper en San Pablo.

La proximidad entre Milei y Flavio ha superado la mera afinidad ideológica para convertirse en un endoso político explícito. El pasado 9 de enero, en una entrevista con CNN en español, el propio Milei fue contundente: “Prefiero una solución con los Bolsonaro y no una solución de socialismo del siglo XXI”. El presidente argentino, quien suele compartir en sus redes las actividades de Eduardo y Flávio Bolsonaro, ha dejado claro que considera a la familia una aliada estratégica en la región.

Diplomacia paralela

Esta sintonía se tradujo también en una diplomacia paralela. Durante una gira por Israel, Flavio mantuvo en enero un encuentro con el embajador argentino en ese país, Axel Wahnish. La reunión, calificada como “incómoda” por diplomáticos, evidenció un canal de comunicación directo que salta los protocolos oficiales para conectar con la Casa Rosada.

En el entorno de Flavio confirmaron a este diario que un viaje oficial a Buenos Aires para reunirse con Milei está entre las prioridades de su agenda de precampaña internacional, aunque todavía no existe una fecha cerrada.

Jair Bolsonaro y Javier Milei se saludan en una cumbre internacional en Camboriu EVARISTO SA - AFP

En este esquema, el senador Rogerio Marinho –quien fue ministro de Desarrollo Regional durante la gestión de Jair Bolsonaro– emerge como una figura central de la campaña del hijo mayor de Jair Bolsonaro, responsable del armado del programa de gobierno y la articulación por aliados políticos en los estados brasileños.

Para el círculo rojo, la figura de Marinho es sinónimo de previsibilidad. Antes de ser ministro de Desarrollo Regional (2020-2022), fue el relator de la Reforma Laboral de 2017 y el principal arquitecto de la Reforma Previsional de 2019, hitos que le valieron la confianza del sector financiero.

Pero la sombra del pasado es un problema. “El gran obstáculo de Flavio es la memoria del gobierno de su padre, que no entregó la agenda liberal que prometió“, señaló Consentino. “Él intenta presentarse como un Bolsonaro más económico y austero, pero una cosa es el discurso de campaña y otra muy distinta es la realidad de las presiones y compromisos políticos que surgen el día de la posesión”.

A las dudas sobre su credibilidad económica se suman desafíos personales y judiciales. Consentino destacó que la trayectoria de Flavio está marcada por fragilidades, como el escándalo de las “rachadinhas”, como se conoció un esquema de corrupción que presuntamente consistía en la devolución obligatoria de parte del sueldo de los empleados públicos al legislador en sus días como diputado estatal en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (ALERJ).

El presidente brasileño Lula da Silva va por la reelección en los comicios de este año MARTIN BERNETTI� - AFP�

En 2021, y por vicios procesuales, tribunales superiores anularon pruebas clave del caso. Pero la mancha del caso sigue siendo combustible de la izquierda para cuestionar la integridad del clan Bolsonaro.

El profesor del Insper agregó que estas polémicas, sumadas a una tasa de rechazo que sigue siendo alta –55% de acuerdo a un sondeo Genial/Quaest–, dificultan que las élites políticas apuesten ciegamente por él. Aun con esos lastres, una encuesta de la misma consultora de febrero le dio un impulso decisivo al bolsonarismo, dado que Flavio apareció consolidado como la principal alternativa de la derecha opositora frente a Lula.

“Lo que veremos es una campaña de 2018 recalentada, con colores nuevos y con la pesada herencia de su padre puesta a prueba", concluyó Consentino. “Flavio encara un intento inteligente de migrar del conservadurismo moral al ataque a los privilegios, pero creo que la onda de ruptura que vive la Argentina ya pasó por Brasil”.