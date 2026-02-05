Los abogados de Bolsonaro dicen que empeoró su salud y exigen un informe médico para analizar la prisión domiciliaria

BRASILIA.– La defensa del expresidente Jair Bolsonaro afirmó el jueves ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que su estado de salud ha empeorado en los últimos días y solicitó que la Policía Federal sea intimada a incorporar, con carácter urgente, un informe médico elaborado por una junta pericial de la propia fuerza. El documento es considerado fundamental para el análisis del pedido de prisión domiciliaria por razones humanitarias.

Según los abogados, Bolsonaro presentó recientemente episodios de vómitos y una crisis de hipo acentuada, en un cuadro de salud que definieron como “fragilizada”. El informe de la pericia médica realizada por la policía aún no ha sido incorporado al expediente, incluso después de vencido el plazo de diez días fijado por el relator del caso, el ministro Alexandre de Moraes.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro habla con miembros de la prensa en Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil, el 30 de junio de 2023 DOUGLAS MAGNO� - AFP�

“De este modo, considerando el agotamiento del plazo fijado por Vuestra Excelencia y el ya ampliamente delineado estado de salud fragilizado del peticionante –quien, incluso, presentó un empeoramiento en los últimos días, con la aparición de episodios eméticos y una crisis de hipo acentuada–, se solicita que se disponga la intimación de la Superintendencia de la Policía Federal, en la persona de su responsable, para que proceda, con la máxima urgencia, a incorporar el informe pericial a las actuaciones”, señalan los abogados. Los episodios eméticos son, en lenguaje médico, episodios de vómitos.

La pericia fue realizada el 20 de enero por médicos de la Dirección Técnico–Científica de la Policía Federal, después de que Moraes ordenara la evaluación como etapa previa para volver a considerar la necesidad de conceder prisión domiciliaria al expresidente. La defensa sostiene que, una vez transcurrido el plazo estipulado por el ministro, la ausencia del informe impide la manifestación del asistente técnico designado por los abogados y, en consecuencia, el avance del análisis del pedido.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro habla con la prensa en el Aeropuerto Internacional Juscelino Kubitschek, en Brasilia, el 30 de junio de 2023 SERGIO LIMA� - AFP�

En la presentación realizada ante el STF, los abogados solicitan que la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia sea intimada a incorporar el informe pericial “con la máxima urgencia”, a fin de viabilizar la presentación de un dictamen técnico y permitir que el relator evalúe la necesidad de la medida humanitaria.

Bolsonaro permanece detenido desde el pasado 15 de enero en el 19º Batallón de la Policía Militar del Distrito Federal, conocido como “Papudinha”. Fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Diario O Globo/GDA