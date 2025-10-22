Conmoción en Chile: un hombre mató a sus dos hijos gemelos y se suicidó en su casa

Un hombre de 62 años mató a sus dos hijos, gemelos de 17, y luego se quitó la vida dentro de una vivienda en la comuna de La Reina, al este de Santiago de Chile. El hallazgo de los tres cuerpos ocurrió el sábado por la tarde y, según informó la Fiscalía Oriente, todo apunta a un doble parricidio seguido de suicidio.

El hecho se registró cerca de las 19.20 en una casa ubicada dentro de un terreno que está en la calle La Cañada, donde convivían varios miembros de la familia, según informó Biobio Chile. Los cuerpos fueron encontrados por un familiar que también reside en el terreno, quien al regresar al domicilio alertó a las autoridades tras descubrir la escena.

Policía De Investigaciones (PDI) de Chile busca esclarecer qué pasó y cuáles fueron las motivaciones del caso Emol

El hombre fue identificado como Eduardo Cruz Coke Japke, camarógrafo y director de fotografía. La institución confirmó el vínculo a través de un comunicado en el que destacó su aporte profesional y humano.

Los dos adolescentes, identificados con las iniciales F.R.CC.G. y E.A.CC.G., integraban el listado de personas con discapacidad de la Municipalidad de Providencia, según informó el medio chileno.

El trágico episodio sacudió a los vecinos de La Reina, una comuna residencial y tranquila del sector oriente de la capital. Testigos relataron que la familia vivía desde hacía años en el mismo terreno, donde se levantan tres viviendas independientes. El familiar que realizó el hallazgo habría salido por unas horas y, al regresar, encontró sin vida al padre y a los jóvenes dentro de la casa principal.

Eduardo Federico Cruz Coke Japke presuntamente mató a sus dos hijos y luego se suicidó La Voz del Interior

El fiscal Francisco Lanas Madrid, citado por el mismo medio, confirmó las edades de las víctimas y el hecho de que hay tres casas adentro del mismo terreno en el que se encontró a los tres muertos. Por su parte, la subcomisaria Connie González, indicó que la evidencia descarta la hipótesis de un robo porque hasta el momento no se encontraron indicios que la sugieran. Tampoco, según las pruebas conseguidas hasta ahora, habría habido participación de terceros.

“No tenemos una hipótesis por el momento, a la espera del trabajo del laboratorio, lo que sí podemos descartar preliminarmente es que no se trataría de alguna especie de robo. Sería más una situación de índole familiar, pero como les digo, la motivación y las causas de muerte de las personas en materia de investigación esperamos poder aclararlo”, indicó el fiscal a Emol.