Un hombre que era sospechado de robar una camioneta murió este lunes por la noche en Los Ángeles, California, tras ser atropellado por varios vehículos durante una persecución policial transmitida en vivo por TV.

Según informó Los Angeles Times, el hecho ocurrió poco antes de las 21 (hora de California) en la autopista 110, a la altura de la salida de la Avenida 43, en el barrio conocido bajo el nombre de Montecito Heights.

El operativo había comenzado unos minutos antes, alrededor de las 20:30, cuando la víctima y conductor del vehículo presuntamente robado se negó a detenerse ante un patrullero del Departamento de Policía local.

Estados Unidos: un hombre fue atropellado mientras escapaba de la Policía y su muerte fue transmitida en vivo

De acuerdo al parte oficial, el sospechoso -cuya identidad aún no fue dada a conocer- quiso escapar, perdió el control del vehículo y chocó contra un separador central en el carril norte. Mientras los helicópteros de noticias transmitían la escena en directo, el hombre salió por una de las ventanillas de la camioneta e intentó huir a pie.

Las imágenes muestran cómo el sospechoso, que vestía una campera azul, escaló el separador, tropezó y cayó hacia los carriles en sentido sur, donde fue embestido por un SUV y luego por otros vehículos a gran velocidad.

Agentes le practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los paramédicos, pero el hombre murió minutos después producto de las heridas, confirmó el Departamento de Bomberos local.

Los periodistas Juan Fernández y Sarah Donchey, que pertenecen a la cadena CBS News Los Ángeles, presenciaron el incidente en vivo y sus reacciones se viralizaron en la red social X.

“¡Oh, Dios mío! mantengamos la toma amplia... lo atropellaron”, se escuchó decir a Fernández poco después de que la víctima fuese arrollada por el SUV. “No se mueve. No parece que esto vaya a terminar bien”, acotó.

Y completó: “Mantengamos la toma amplia por favor. Acabamos de ver a una persona salir por la ventanilla de un vehículo y ser atropellada por otro auto a gran velocidad. Fue algo intenso, impactante y rápido”.

La Patrulla de Caminos de California informó que se emitió un SigAlert -un aviso de emergencia de tránsito que notifica sobre el cierre de uno o más carriles de una autopista por un período prolongado- cerca de las 22.

Todos los carriles de la autopista estuvieron cerradlas por varias horas luego del aviso. Personal de control animal fue convocado al lugar para retirar un perro que permanecía dentro de la camioneta aparentemente sustraída.