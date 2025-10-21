Un incidente viral con un reloj terminó en un fuerte cruce entre Javier Milei y un diputado francés

Un gesto viral en el Parlamento francés derivó en un intercambio inesperado entre el presidente argentino Javier Milei y el joven diputado Louis Boyard, integrante del partido de izquierda radical La France Insoumise (LFI). Durante una sesión sobre la moción de censura al primer ministro Sébastien Lecornu, el legislador de 25 años fue captado por las cámaras quitándose discretamente un reloj segundos antes de una entrevista en directo con el canal Bfmtv.

El episodio, registrado el jueves pasado, pasó inadvertido en un primer momento. Boyard había denunciado durante la sesión lo que definió como un “presupuesto de violencia social increíble”, en referencia al aumento de impuestos a los aprendices y la reducción de las ayudas a la vivienda. Sin embargo, el foco estuvo en un gesto que hizo después, cuando lo iban a entrevistar: cómo se sacaba el reloj y lo guardaba en su bolsillo.

El video se volvió viral en cuestión de horas y provocó una oleada de comentarios en las redes sociales. Miles de usuarios interpretaron la escena como un intento de ocultar un signo de riqueza incompatible con su discurso anticapitalista. “La lucha de clases termina en la muñeca”, ironizó un usuario en X.

Desde la derecha francesa, las críticas fueron inmediatas. Jean Messiha, exdirigente de Reagrupamiento Nacional, escribió: “Antes de atacar a los ricos, Louis Boyard prefiere quitarse su reloj de lujo. Este pequeño traidor rojo finge representar al pueblo, pero se da la gran vida”.

El intercambio con Milei

Milei aprovechó el episodio con el diputado francés para golpear a la izquierda. El mandatario argentino reposteó el video viral y comentó en X: “La hipocresía de la izquierda. Fin”.

La respuesta de Boyard no tardó en llegar y encendió las redes sociales. En perfecto español, el diputado tuteó directamente al presidente argentino: “¿Qué hacés hablando de mi reloj? Vos le estás vendiendo tu país a los yankees por menos que eso. Pedazo de perrito imperialista”.

Más tarde, Boyard profundizó su respuesta en un video donde se mostró sarcástico con el presidente argentino y dio explicaciones sobre el reloj. “Bueno, me agarraron… al parecer tengo un Rolex, eso hizo millones de vistas, el presidente de la Argentina lo compartió, es el brazo derecho de Donald Trump en lo internacional”, señaló.

“Escuchen, lamento decepcionarlos, pero no tengo un Rolex, tengo este reloj de 295 euros”, explicó, mostrando su reloj, con una foto que acompañaba sus palabras de una tienda online que mostraba un reloj Tissot con ese precio.

“Me lo regalaron mis amigos cuando cumplí 25 años… gracias amigos… lo llevo a muchísimas entrevistas, como muevo mucho los brazos y puedo golpear mesas u otras cosas, tengo la costumbre de sacármelo”, agregó.

En el entorno de Boyard habían explicado meses atrás que el joven dirigente desarrolló el hábito de quitarse accesorios antes de las entrevistas para evitar ruidos molestos cuando gesticula con las manos, una práctica común entre políticos experimentados en medios audiovisuales. Esta explicación encuentra respaldo en imágenes posteriores donde el diputado aparece usando normalmente su reloj en actos públicos.

Más allá del ida y vuelta, el episodio reflejó la creciente dimensión internacional de la cruzada ideológica de Milei, marcada por su afinidad con Donald Trump y su discurso contra la izquierda global. El presidente argentino se ha convertido en uno de los principales aliados del republicano en América Latina, no solo en lo retórico sino también en el plano económico y diplomático.

De hecho, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó esta semana la firma del acuerdo de estabilización económica entre su departamento y el Banco Central de Argentina de 20.000 millones de dólares, una medida dirigida a evitar “otro Estado fallido” en América Latina.

“No queremos otro Estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”, escribió Bessent en su cuenta de X.

Rostro joven de la LFI

El diputado francés Louis Boyard

Boyard es uno de los rostros más mediáticos de la nueva generación de La France Insoumise. Exlíder estudiantil y activista antirracista, ganó notoriedad por su estilo frontal y sus enfrentamientos televisivos con figuras de la derecha. Desde su ingreso a la Asamblea Nacional en 2022, se ha posicionado como una de las voces más combativas contra el presidente Emmanuel Macron, a quien acusa de gobernar para las élites.

Su forma de hacer política —mitad militancia, mitad espectáculo— le ha valido tanto admiradores como detractores. Para sus seguidores, encarna la indignación de una juventud precarizada; para sus críticos, simboliza la incoherencia de una izquierda que denuncia los privilegios mientras los disfruta.