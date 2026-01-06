Corina Machado no reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta y la acusó de ser “una arquitecta de torturas y una aliada de Rusia”

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado rechazó reconocer a Delcy Rodríguez como presidente de transición y la acusó de ser “la arquitecta principal de torturas” y una aliada de Rusia, Irán y China. Las declaraciones se produjeron en el marco de la primera entrevista que brindó la líder tras la captura de Nicolás Maduro.

Machado sostuvo que su intención es regresar a Venezuela “tan pronto como sea posible”, al considerar que es allí donde puede resultar más útil para la causa opositora.

Según la dirigente, tras la captura de Maduro se produjo una “escalada alarmante” de medidas represivas. En ese sentido, denunció la existencia de órdenes firmadas el mismo día de la detención que instruyen la persecución de ciudadanos venezolanos que respalden al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Esto es muy alarmante y es algo que debe ser seguido cuidadosamente”, señaló. Además, advirtió además sobre el impacto inmediato de esas disposiciones y precisó que, solo en las últimas horas, más de 14 personas fueron detenidas.

En relación con Rodríguez, quien juró este lunes, Machado la describió como una figura central del aparato represivo del chavismo. “Sabemos que es la arquitecta principal de torturas, de tráficos de personas; es una aliada para Rusia, para Irán y para China. Es muy rechazada por el pueblo venezolano”, afirmó. En ese marco, negó que pueda asumir un rol de transición y puso en duda cualquier intento de legitimación institucional.

La dirigente opositora también volvió a reivindicar la legitimidad electoral de la oposición. Aseguró que el antichavismo se impuso “por un gran margen” en los últimos comicios y sostuvo que, en el caso de convocarse a otro acto electoral, el resultado sería aún más contundente. “Si vamos a unas elecciones libres vamos ganar por más del 90%”, afirmó.

En ese marco, recordó que Edmundo González Urrutia asumió la candidatura presidencial luego de que ella fuera inhabilitada y afirmó que esa fórmula logró imponerse pese a las limitaciones existentes. “Vencimos a Maduro por un gran margen, bajo extremas condiciones”, expresó, al insistir en que el resultado reflejó un rechazo mayoritario al régimen.

Machado también se refirió a su reciente obtención del premio Nobel de la Paz y señaló que consideró que Donald Trump “se lo merecía” por las acciones impulsadas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Además, anticipó que, tras una transición, Venezuela se convertirá en un “gran aliado” de los Estados Unidos y pasará de ser un centro de oportunidades para toda la región. También sostuvo que “millones de venezolanos que fueron forzados a huir de Venezuela volverán a casa”.

Las declaraciones de la dirigente venezolana se conocieron, sin embargo, tras una señal negativa enviada desde Washington. Tras la captura de Maduro, Trump no incluyó en sus planes para Venezuela a Machado y sostuvo públicamente que, a su juicio, la dirigente “carece del respeto del pueblo” venezolano.