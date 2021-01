Planta de Novasep en Seneffe, Bélgica Fuente: AP

BRUSELAS.- Los gobiernos de Europa tienen la mirada puesta en una planta farmacéutica de Bélgica que produce la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Luego de la tensión generada ayer entre el laboratorio anglosueco y representantes del bloque, que reclaman una explicación por parte de la compañía luego de que anunciara demoras en la entrega pactada de dosis, el director general Pascal Soriot apuntó a esta fábrica como una de las responsables del retraso y por eso hoy las autoridades belgas anunciaron que inspeccionaron el lugar.

Fue en respuesta a la Comisión Europea, que había pedido al gobierno de Bélgica que revisara las instalaciones de Novasep, en la localidad de Seneffe, que forma parte de la cadena de producción de la vacuna de Oxford-AstraZeneca en Europa.

Expertos de la agencia federal de medicamentos belga fueron los que inspeccionaron las instalaciones, explicó France Dammel, vocero del ministro de Salud del país. Ahora trabajarán con especialistas holandeses, italianos y españoles antes de presentar un informe en los próximos días.

Según el bloque, la planta belga es una de las cuatro de AstraZeneca incluidas en el contrato firmado entre la Comisión Europea y la empresa para la producción de vacunas para el mercado comunitario.

"Los equipos de Novasep trabajaron duro para cumplir sus obligaciones con AstraZeneca con una velocidad y compromiso sin precedentes", explicó la planta en un comunicado. "La fabricación de la vacuna contra el Covid-19 es un proceso pionero en términos de escala, complejidad y cantidad. Hemos trabajado en estrecha colaboración con AstraZeneca y realizado revisiones regulares y coordinadas de los procesos de producción para garantizar que el principio activo se entrega a tiempo y cumpla con los más altos estándares de calidad y estabilidad".

Los laboratorios AstraZeneca y Pfizer reportar retrasos en la entrega de dosis ya pautadas con países de la Unión Europea Fuente: AFP

El texto de Novasep se conoció luego de que la farmacéutica anunciara la semana pasada que planeaba recortar la entrega inicial de vacunas a la UE de los 80 millones de dosis previstos a 31 por la reducción del rendimiento en sus plantas de fabricación europeas. Sin embargo ayer la UE dijo que recibirá aún menos: apenas un cuarto de lo que debía llegar a los estados miembro entre enero y marzo de 2021.

En reacción a esta noticia, el bloque amenazó con realizar inspecciones de exportación a todas las fabricadas en su territorio. Stella Kyriakides, comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, indicó que AstraZeneca debería suministrar las vacunas desde sus instalaciones en el Reino Unido si no puede cumplir su compromiso.

Tras la tercera ronda de conversiones para tratar de resolver el desacuerdo, Kyriakides lamentó ayer la "continúa falta de claridad en el calendario de entregas" e instó a la farmacéutica a elaborar un plan claro para la rápida distribución de las dosis reservadas en el primer trimestre del año.

Por su parte, un vocero de la compañía dijo que AstraZeneca se "comprometió a una coordinación aún más estrecha para trazar conjuntamente una vía para la entrega de la vacuna en los próximos meses, mientras continúan nuestros esfuerzos de llevar esta vacuna, sin ánimo de lucro, a millones de europeos durante la pandemia".

La UE, que tiene 450 millones de habitantes, ya firmó contratos para adquirir seis vacunas diferentes, pero hasta ahora los reguladores solo autorizaron el uso de dos: la desarrollada por Pfizer y su socio alemán BioNTech, y otra producida por Moderna. La Agencia Europea del Medicamento considerará la vacuna de AstraZeneca mañana.

En defensa

Horas atrás, Soriot, director general de AstraZeneca, rechazó la afirmación de que la compañía no está cumpliendo con sus compromisos y aseguró que las fechas previstas para la entrega de las vacunas en el contrato con el bloque de 27 naciones eran metas, no compromisos firmes, y que la compañía no podía cumplirlos debido a los problemas para aumentar rápidamente la capacidad de producción.

"Nuestro contrato no es un compromiso contractual, es el mejor esfuerzo'', comentó Soriot durante una entrevista con el periódico italiano La Repubblica. "Básicamente, dijimos que íbamos a hacer todo lo posible, pero no podemos garantizar que vayamos a tener éxito. De hecho... estamos un poco demorados".

Antes, en diálogo con El País de España, había advertido: "En cuanto obtengamos la aprobación, enviaremos inmediatamente tres millones de dosis a Europa. El siguiente envío será una semana después, y luego otro más en la tercera o cuarta semana de febrero. El objetivo es entregar 17 millones de dosis en febrero".

Además, al ser consultado sobre la entre al Reino Unido, que tras el Brexit negoció de forma particular la entrega de dosis y que cuenta con los suministros arreglados, explicó que el Reino Unido firmó el contrato tres meses antes que la UE.

"Asumimos toda la responsabilidad por lo ocurrido. Queremos mejorar y tenemos a miles de personas trabajando a pleno rendimiento. Muchos ni siquiera disfrutaron sus vacaciones navideñas. No estoy pidiendo que sientan pena por nosotros, pero lo hacemos lo mejor que podemos. Es un proceso complicado y a una gran escala", cerró.

La Comisión Europea pidió al gobierno de Bélgica que revisara las instalaciones de Novasep Fuente: AP

Agencias AP y AFP

