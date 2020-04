Además del coronavirus, la pareja teme por el dengue y la malaria

Pueden lastimar o matar y no tener ningún tipo de responsabilidad penal por estos hechos siempre y cuando sean efectuados en el cumplimientos de sus funciones. En Perú las reglas cambiaron con la aparición del coronavirus y el aislamiento obligatorio, y la policía y los militares ya no deben responder ante la Justicia por sus actos.

Mientras tranto, las fronteras de los distintos países de la región se fueron cerrando, y una gran cantidad de argentinos quedaron varados allí, añorando la repatriación .

Uno de ellos es Francisco Cortese, de 33 años que viajó junto a su novia, Lucía Ferrari, de 26, a Perú. Sacaron los pasajes en octubre, cuando el coronavirus no existía y dejaron la Argentina el 7 de marzo, momento en el que, en todo el continente, el único país con casos confirmados era Estados Unidos.

Para que se cumpla el aislamiento, las fuerzas de seguridad no tienen responsabilidad penal por herir o matar

Su plan era recorrer Lima, Cusco, Iquitos (donde iban a conocer la selva) y, por último, Máncora para terminar las vacaciones en la playa. Anhelo que deberán dejar para otra oportunidad porque la pandemia les cambió los planes.

El primer encuentro cercano con el Covid-19 se produjo el martes 10, en Cusco, cuando comenzaron a ver barbijos y alcohol en algunas farmacias. Cinco días después viajaron a Iquitos, previa escala en Lima. A esa ciudad solo se llega por avión o por barco desde un pueblo, en un viaje que dura a tres días. En diálogo con LA NACION , cuenta que ese fue el primer vuelo que tuvo una modificación pero que, según LATAM, fue por una cuestión interna. En lugar de viajar a las 9 de la mañana, lo hicieron alrededor de las 7.

Ese día, al tomar el avión, decidieron usar barbijos por una cuestión de prevención, si bien en ese entonces se decía que quienes no estaban contagiados no debían usarlos. Llegaron a la ciudad por la tarde, reservaron la excursión al Amazonas para el día siguiente y sacaron el pasaje para irse a Máncora el 19 de marzo. Y nunca sucedió.

El hostel donde se están quedando junto a otros extranjeros

El 16 amanecieron con la noticia de que Perú bloqueaba todas sus rutas (aéreas y terrestres) y, entonces, ya no podían salir de Iquitos. Resignados, decidieron ir a la excursión, la cual duró dos noches. "Durante todo ese tiempo estuvimos totalmente incomunicados y la poca información que había era a través de la gente que vive en la selva. Era todo muy precario y confuso".

Al regresar al hostel, el Neydita, se enteraron de que salir de allí iba a ser aún más difícil. Compartían el hospedaje con otras 20 personas de todo el mundo con las que organizaron cómo llevar adelante la cuarentena. Los primeros días lo tomaron con tranquilidad, confiados en que tarde o temprano podrían volver a la Argentina.

"Al fin y al cabo nos quedaban días de vacaciones, más allá de que estábamos perdiendo dinero por los vuelos internos que no íbamos a poder tomar", analiza, y cuenta que están quedándose en una habitación privada con baño, cuyo valor es de 50 soles diarios (es decir unos US$17), y que gastan alrededor de 10 dólares por día en comida.

Con el correr del tiempo, la situación se tornó más compleja. A la cuarentena se le sumó el toque de queda entre las 20 y las 5, el uso obligatorio del barbijo y, las restricciones para circular por las calles eran cada vez mayores. Francisco cuenta que la zona está militarizada y que la policía allí es "demasiado informal". Además, el 28 de marzo, el gobierno nacional eximió de responsabilidad penal a los militares y policías en caso de que lastimen o maten a alguien mientras patrullan las calles para hacer cumplir el aislamiento.

El decreto del Gobierno

Francisco y Lucía están asustados. No solo por la inmunidad con la que pueden manejarse las fuerzas armadas en Perú, sino también porque Iquitos es considerado un foco importante de malaria y dengue y, en medio de todo ese entorno, se sienten "un poco abandonados" por la cancillería y la embajada argentina. "Hay mucho 'copy-paste' o respuestas automáticas. Se nota que nos quieren ayudar, pero están desbordados", sostiene.

Dice que les hubiera gustado que les dieran más respuestas oficiales y que saber cuándo podrán volver les permitiría trazar un horizonte y lidiar con la espera de una manera distinta.

De todos modos, él entiende que no dependen solo de las autoridades argentinas sino que el principal problema es que Perú no los deja volar a Lima. Y de Iquitos no salen vuelos a la Argentina. "Lo más angustiante es la distancia con los seres queridos. En nuestras familias hay personas que pueden correr riesgo de contagio y, estar lejos, sin poder hacer nada, es complicado. Perdí a mi viejo a principios de año, y a la primera persona que quisiera ver es a mi vieja, pero falta que termine todo acá y hacer la cuarentena allá, así que va para largo... Será cuestión de esperar".