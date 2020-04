Los medios internacionales se hicieron eco de la polémica Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

"Ridículo". Ese fue el término con el que Reuters , agencia de noticias del Reino Unido, describió la caótica jornada de ayer en la Argentina en la que los jubilados hicieron largas filas para cobrar sus jubilaciones . Esta desorganización por parte de las autoridades nacionales despertó la polémica dentro del país por el nivel de exposición en el que quedó el sector más vulnerable ante la pandemia del coronavirus . Por eso, diarios de todo el mundo se hicieron eco de la situación.

Tomás Ortiz, un hombre de 82 años, habló con la agencia de noticias inglesa y le explicó su perspectiva. "No saben cómo gestionar las cosas en este país. Esto es ridículo", dijo. Y advirtió: "Cierran los bancos y miran cómo nos aglomeramos aquí, nos vamos a ir con miles de personas infectadas".

El cable de Reuters Fuente: Reuters - Crédito: Captura de pantalla

Diversos medios internacionales, entre ellos The New York Times, replicaron el cable de noticias de Reuters, que fue titulado: "Con alto riesgo de coronavirus, los bancos reciben con ridículas filas de una cuadra a los jubilados argentinos" ("'Ridiculous' block-long lines at banks greet Argentine pensioners, at high risk for coronavirus").

Por su parte, el diario español El País puso énfasis en la "indignación popular" generada por la falta de previsión en el pago de pensiones y sostuvo que "aglomerar a miles y miles de ancianos durante horas" es lo peor que se puede hacer en medio de una pandemia. "Fue un desastre que expuso al contagio a las personas de mayor riesgo y redujo sustancialmente los efectos positivos del estricto confinamiento impuesto desde el 20 de marzo", añadió el diario español en un artículo titulado: "Miles de jubilados se agolpan ante los bancos argentinos y se exponen a un contagio masivo".

El artículo de El País Fuente: Reuters - Crédito: Captura de pantalla

"Los fallos estructurales de la Argentina dinamitan la cuarentena: filas de 20 calles para cobrar pensiones". Ese fue el título que eligió el diario El Mundo . En este artículo, cuestionaron cómo "una serie de fallos estructurales históricos del país dinamitaron la cuarentena que tan insistentemente viene pregonando el gobierno de Alberto Fernández".

Además, CNN difundió un video en el que se ven las "impactantes imágenes de las filas de jubilados intentado cobrar su mensualidad".

El medio chileno El Mercurio , en cambio, se enfocó en las medidas que se tomaron para este fin de semana con el objetivo de "descomprimir la situación".