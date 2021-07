Coronavirus: confusión en los controles de entrada en el aeropuerto de Montevideo

MONTEVIDEO.- Mucho se ha hablado en estos días sobre los “viajeros”: qué tanto riesgo conllevan, qué medidas tomar con ellos, cómo prevenir un agravamiento de la mejorada pero aún frágil situación de la pandemia en Uruguay. Pero la conversación no parece haberse transformado en mensajes claros para los pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Carrasco desde el exterior, que exhiben más dudas que certezas. Todos dan respuestas diferentes con respecto a qué comportamiento deben adoptar durante los días posteriores al ingreso.

Un joven se baja del avión con mucho cargamento y no duda en abrazar a su familia al llegar. Otro, un poco más grande, se aleja de una señora que intenta darle un abrazo y le dice: “Ojo, por las dudas no me toques mucho”. Una mujer de 65 años camina hasta la recepción del aeropuerto, donde su hijo le dejó la llave de un auto, y cuenta que nadie la fue a buscar debido a que se va sola a hacer la cuarentena “porque así lo pide ahora el Ministerio de Salud Pública”, a pesar de que ya recibió las dos dosis de la vacuna. Mientras, un hombre de 45 que también sostiene estar inmunizado dice que se hará un test PCR “en un par de días y chau”, mientras se aleja abrazado de toda su familia.

El punto en el que los viajeros menos coinciden tiene que ver con el aislamiento: ¿cuándo hay que hacer cuarentena y cuándo no? A pesar de que las medidas de cierre de fronteras para extranjeros siguen siendo idénticas a las que regían el año pasado, el MSP implementó algunas modificaciones a los protocolos sanitarios que deben seguir los viajeros una vez que ingresan al país y, en los hechos, estos han creado cierta confusión.

Aunque nunca dejó de ser obligatorio ingresar a Uruguay con un PCR negativo realizado en las 72 horas previas al arribo, la aparición de la variante Delta alrededor del mundo, con características que incluyen mayor transmisibilidad y letalidad que la presentación original y que la P1, hizo que las autoridades concluyeran que, tanto las personas vacunadas como las no vacunadas deban hacerse un test de Covid-19 siete días después del realizado fuera del país. La diferencia sustancial está en que los vacunados no deben hacer cuarentena durante la espera y los no vacunados, sí. Además, ambos grupos pueden elegir aislarse durante 14 días en lugar de hacerse un segundo test a la semana.

Certificado de vacuna

El documento que hoy es determinante para saber si una persona debe aislarse al ingresar al país o no es el certificado de vacunación con el código QR correspondiente que se obtiene a través de la app Coronavirus UY o la web del MSP. Quienes se hayan vacunado en otros países también obtienen un certificado que lo comprueba.

Controles de temperatura en el aeropuerto de Carrasco, Uruguay Fernando Ponzetto

El director nacional de Migración del Ministerio del Interior, Eduardo Mata, dijo que hay funcionarios de la salud en Migraciones “que se encargan de verificar que el certificado sea válido y así saber si la persona tiene que hacer cuarentena o se lo puede exonerar de eso”. En este sentido, Mata sostuvo: “El certificado que se pide no es un requisito para el ingreso, pero sí lo es para la cuarentena y por eso lo estamos pidiendo”.

Sin embargo, la mayoría de los viajeros consultados por El País dijeron que no tuvieron que mostrar el certificado al momento del ingreso.

Más allá de que se solicite o no el certificado, Mata remarcó que los debidos controles sobre el cumplimiento de cuarentenas o la realización del PCR después de los días requeridos para hacerlo “corre por cuenta de las autoridades sanitarias y no de Migraciones”, porque “la esencia del control es sanitaria”.

Desde el Ministerio del Interior advirtieron que el MSP realiza controles aleatorios a partir de denuncias concretas en las que se establezca que una persona no está respetando la cuarentena, pero que no hay un seguimiento específico para estas personas. “Quien ingresa lo hace con una declaración jurada y se compromete a cumplir con determinados requisitos, por lo tanto, tiene responsabilidad penal si lo incumple. Pero es importante dejar claro que los vacunados no tienen (que hacer) cuarentena”, dijo Mata.

Dos semanas atrás, el ministro Daniel Salinas dijo en conferencia de prensa que es “responsabilidad de cada uno” cuidarse hasta no tener el segundo hisopado negativo, pero evitó mencionar la palabra cuarentena. También el virólogo Gonzalo Moratorio compartió en Twitter un video realizado por el MSP en el que da instrucciones para los viajeros y escribió: “Nos cuidamos de la #Delta. La sugerencia: hacer un test PCR tres días antes de volver al país y una auto cuarentena por 4 días hasta un segundo test”. La “auto-cuarentena” que menciona Moratorio es precisamente lo que algunos uruguayos que llegan están haciendo y otros no.

