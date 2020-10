Anthony Fauci cree que las reuniones por la fiesta patria podrían ser un peligro en medio del aumento de casos de coronavirus Fuente: AFP

WASHINGTON (Reuters).- El jueves 26 de noviembre en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, una tradición que comenzó hace siglos en agradecimiento a las buenas cosechas, y si bien es una fecha para juntarse y compartir, la pandemia de coronavirus podría ser todo un problema para hacerlo. El país, el más afectado del mundo, sigue registrando contagios altos, ya cuenta con 215.000 muertos y podría empeorar las cosas si las familias y los amigos se juntan. Así lo indicó el experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca.

"Es posible que tengamos que sacrificar esa reunión social, a menos que sea bastante seguro de que las personas no están infectadas", dijo en una entrevista, de acuerdo con lo publicado por el diario The Washington Post. Luego agregó que sus tres hijos no regresarán a su casa para esta fecha, feriado nacional. Además indicó que "particularmente, si están involucrados parientes ancianos o viajes fuera del estado", se debería cancelar debido al riesgo elevado.

Con su declaración, el doctor volvió a distanciarse del presidente Donald Trump, a quien meses atrás acusó por su mal manejo del brote, al que en varias oportunidades calificó como "virus chino" y al que minimizó incluso tras contagiarse.

Fauci se erigió en el último tiempo, para muchos estadounidenses, como la voz sensata del país frente a la pandemia. A finales de septiembre la revista Time lo eligió como la persona más influyente de 2020.

Más distancia

El experto en enfermedades infecciosas dijo este lunes que el equipo de campaña de Trump debería retirar un anuncio que se basa en una declaración que él realizó y que, señaló, está siendo usado fuera de contexto.

El anuncio es "desafortunado y realmente decepcionante", agregó. Publicado la semana pasada, habla del esfuerzo de Trump para recuperarse de Covid-19, así como del trabajo de su gobierno para abordar la pandemia. La publicidad de 30 segundos usa los comentarios públicos de Fauci de una manera que sugiere que está alabando al presidente.

Pero las observaciones usadas provienen de una entrevista realizada en marzo, en la que Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas desde 1984, habló del esfuerzo más amplio para combatir el coronavirus, incluso por el grupo de trabajo de la Casa Blanca.

Sin embargo el doctor asegura que nunca apoyó públicamente a un candidato para un cargo público. Eso sí, fue varias veces diplomáticamente crítico con el republicano, incluso por celebrar mítines que atraen a miles de personas o incentivar el uso de la cloroquina como medicamento contra el brote, pese a que no está ciento por ciento probado.

