LONDRES.- Las autoridades de todo el mundo se muestran esperanzadas en que las vacunas contra el Covid-19 puedan generar "inmunidad de rebaño" y algunos funcionarios incluso estiman que una inmunización de dos tercios de la población podría detener la pandemia protegiendo a comunidades o países enteros.

Pero la idea está acompañada de varias "luces rojas" y enormes condiciones sobre lo que las vacunas son capaces de prevenir. Algunos expertos dicen que muchas expectativas están mal concebidas.

Para empezar, determinar lo que se necesita para alcanzar la inmunidad de rebaño con las vacunas ante el Covid-19 involucra un amplio rango de factores, muchos de los cuales se desconocen.

¿Cuál es la tasa de propagación del Covid-19? ¿Las primeras vacunas podrán frenar la transmisión o solo evitarán que las personas enfermen? ¿Cuántas personas en una comunidad aceptarán ser vacunadas? ¿Las vacunas ofrecerán el mismo nivel de protección para todos?

"La inmunidad de rebaño a veces es malentendida como una protección individual", dijo Josep Jansa, experto en preparación de emergencias sanitarias del Centro para Prevención y Control de Enfermedades Europeo (ECDC), con sede en Estocolmo.

"Es inapropiado pensar que 'no me veré afectado porque existe inmunidad de rebaño'. La inmunidad de rebaño se refiere a la protección colectiva, no a la forma en que se despliega la protección individual", explicó.

El ECDC utiliza una estimación del umbral de inmunidad de rebaño del 67% para sus modelos, mientras que la canciller alemana, Angela Merkel, dijo este mes que las restricciones por el Covid-19 en su país podrían levantarse si el 60% al 70% de la población adquiere inmunidad, ya sea a través de una vacuna o mediante la infección.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también han sugerido un nivel de cobertura de entre el 65% y 70% como una forma de lograr la inmunidad de la población a través de una vacuna.

"La idea de la inmunidad de rebaño es proteger a quienes son vulnerables", dijo Elenor Riley, profesora de inmunología y enfermedades infecciosas de la Universidad de Edimburgo. "Y la idea detrás de esto es, digamos, si el 98% de la población se vacuna, habrá tan poca carga viral en una comunidad que el 2% restante estará protegido. Ese es el punto".

La tasa de reproducción es crucial

En el centro de los cálculos de la comunidad científica está el concepto de la tasa de reproducción del Covid-19, o el valor R, del virus que produce la enfermedad. Se trata de la medición sobre cuántas otras personas en promedio pueden ser infectadas si una persona transmite el patógeno en circunstancias "normales" o sin restricciones de movimiento.

Asumiendo una total eficacia de la vacuna, los umbrales de porcentajes de inmunidad de rebaño para enfermedades infecciosas se calculan dividiendo por 1 el valor R, deduciendo el resultado de 1 y multiplicando por 100.

Por ejemplo, la inmunidad de rebaño para la viruela, con un valor R estimado de 12 o más alto, empieza a gestarse solo si el 92% o más de una población está protegida. En el caso de la influenza estacional, que podría tener un valor R de 1,3, el umbral se situaría en solo 23%. "El problema es que por ahora no sabemos exactamente qué tan rápido se propaga el virus sin ninguna precaución y con los viajes normales y las actividades sociales que teníamos hace un año", dijo Winfried Pickl, profesor de inmunología en la Universidad de Medicina de Viena.

Con tantos países todavía operando en circunstancias que distan mucho de las normales, la suposición debería ser que el valor R de Covid-19 estaría "más cerca de 4 que de 2", dijo, ya que incluso con medidas de confinamiento parcial o total, el valor R es alrededor de 1,5.

Además, cualquier nivel de eficacia del 100% de la vacuna, como el 90% que sugieren los primeros datos sobre las fórmulas de Pfizer-BioNTech y Moderna Covid-19, requeriría un aumento equivalente en el porcentaje de cobertura para alcanzar el umbral de inmunidad de rebaño.

Amesh Adalja, académico del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, dijo que un buen objetivo para la inmunidad de rebaño en Estados Unidos sería que más del 70% de la población fuera inoculada, pero agregó que la cifra podría tener que ser más altas si las vacunas son menos eficaces.

Detener la propagación

Los expertos dicen que otro factor importante es determinar si las vacunas Covid-19 que un Gobierno elige implementar pueden detener la transmisión del virus.

La evidencia hasta ahora sugiere que las primeras vacunas Covid-19 que salgan al mercado al menos evitarán que las personas desarrollen la enfermedad. Pero no se puede descartar que las personas aún contraigan el virus SARS-CoV-2 y lo transmitan a otras personas sin que se den cuenta.

"Si bien la protección contra la enfermedad tiene un valor para un individuo, no evitará la circulación del virus y el riesgo de enfermedad en (personas) no vacunadas", dijo Penny Ward, profesora adjunta de medicina farmacéutica en el King's College de Londres.

Bodo Plachter, profesor y subdirector del Instituto de Virología del hospital de la Universidad de Mainz en Alemania, dijo que las infecciones respiratorias en particular pueden ser difíciles de bloquear por completo con vacunas, aunque las inoculaciones ayudarán a reducir la carga viral circulante.

"Es muy posible que las personas vacunadas eliminen menos virus", sostuvo. "Pero sería un error asumir que la vacunación por sí sola puede suprimir una pandemia", expresó.

