Coronavirus: Harry recibió una ovación de pie tras reconocer el trabajo del personal de salud

El príncipe Harry fue ovacionado de pie luego de felicitar al personal de la salud que trabaja en la primera línea de lucha contra el coronavirus. Fue durante un discurso que dio en un evento benéfico en Los Ángeles, Estados Unidos, en el cual participaron también estrellas como Selena Gómez o Jennifer Lopez.

Fue su primera aparición pública luego del funeral de su abuelo Felipe, el duque de Edimburgo. Harry participó del concierto Vax Live de Global Citizen, una organización internacional que trabaja en defensa de los derechos humanos y que, en plena pandemia, tiene como objetivo luchar contra la desinformación sobre las vacunas, y llamar a los líderes mundiales y a las empresas para que actúen y hagan donaciones.

El duque de Sussex se dirigió a una multitud, todos inmunizados contra el COVID-19, y abogó por que las vacunas se “distribuyan a todo el mundo en todas partes”.

“Esta noche es una celebración de cada uno de ustedes aquí, los trabajadores de primera línea vacunados en la audiencia y los millones de héroes de primera línea en todo el mundo. Pasaron el último año luchando de forma valiente y desinteresada para protegernos a todos. Sirvieron y se sacrificaron, se pusieron en peligro y actuaron con valentía, conociendo las consecuencias. Tenemos una increíble deuda de gratitud con ustedes. Gracias”, dijo Harry emocionado. Los aplausos no tardaron en llegar.

Harry coincidió con la actriz Nomzamo Mbatha en el escenario del concierto Vax Live y la saludó con un puño, cumpliendo con los protocolos impuestos por el COVID-19. Foto

“Vax Live: The Concert To Reunite The World” (“Vax Live: el concierto para reunir al mundo”) contó también con mensajes en video del papa Francisco y del presidente estadounidense Joe Biden. También con apariciones in situ de estrellas de Hollywood como Ben Affleck, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel y Sean Penn.

La mayoría de los asistentes que se reunieron en el recientemente terminado estadio SoFi de Los Ángeles eran trabajadores médicos de primera línea, muchos de ellos vestidos con sus ambos.

El príncipe Harry reconoció el trabajo de los médicos y enfermeras que están en la primera línea contra el coronavirus. Foto: AFP

Meghan Markle no participó del evento multitudinario, ya que está embarazada y podría haber representado un riesgo para su salud en plena pandemia. Sin embargo, antes del concierto, la pareja real emitió un comunicado que decía: “Durante el último año, nuestro mundo experimentó dolor, pérdida y lucha, juntos. Ahora tenemos que recuperarnos y sanar, juntos. No podemos dejar a nadie atrás. Todos nos beneficiaremos, todos estaremos más seguros, cuando todos, en todas partes, tengan el mismo acceso a la vacuna. Debemos perseguir la distribución equitativa de la vacuna y, con ello, restaurar la fe en nuestra humanidad común. Esta misión no puede ser más crítica ni más importante”.

El evento recaudó donaciones para Covax, que trabaja para proporcionar vacunas a los países de ingresos bajos y medios, entre ellos, para la Argentina. La artista Selena Gómez fue la presentadora del concierto, que contó con las actuaciones musicales de Jennifer Lopez, Eddie Vedder de Pearl Jam, Foo Fighters, J Balvin y HER.

El espectáculo se retransmitirá este sábado 8 de mayo en YouTube y en las cadenas de televisión ABC y CBS de Estados Unidos; en la brasilera Globo; la colombiana Caracol; la sudafricana SABC; y MultiChoice, de África.

