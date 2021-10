Coronavirus: Israel aceptará el ingreso de turistas vacunados con Sputnik V

BREAKING: Israel joins 100 countries that welcome #sputnikvaccinated travelers ✌️



Only 15 countries require vaccines other than Sputnik V for entry



5 countries (<9% of int’l travel) incl U.S (<3%) cite WHO list Sputnik V is set to join in 2021.

👇https://t.co/lmDfBfdJi9 pic.twitter.com/axqKlispF6