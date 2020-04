Coronavirus: dentro de una semana, las visitas familiares estarán permitidas en Italia, pero para eso habrá que tener siempre puesto el barbijo Fuente: AFP

ROMA.- En el séptimo domingo de cuarentena por la epidemia de coronavirus , el primer ministro, Giuseppe Conte , finalmente dio hoy precisiones sobre la "fase 2" que empezará el 4 de mayo , que prevé tímidas reaperturas -se podrán visitar parientes, pero con barbijo- y el mantenimiento de varias restricciones.

En una jornada en la que se reportaron 260 nuevas muertes, el número más bajo desde el 14 de marzo, tal como se esperaba Conte anunció que el 4 de mayo comenzará una nueva etapa de "convivencia con el virus" que no significará ningún regreso de la libertad de movimiento, sino tan sólo una pequeña flexibilización.

" No será un vía libre, no podemos permitirnos decir que a todos podemos salir , pero deberá seguir habiendo un motivo para trasladarse", dijo Conte, que aseguró que seguirá siendo necesario tener una autocertificación para circular y habrá que respetar a rajatabla las medidas de seguridad, con distancia interpersonal y uso de barbijo . "Si amás a Italia, mantené las distancias", indicó, estrenando el slogan de la "fase 2".

El premier anunció que a partir del 4 de mayo estará permitido salir a hacer deporte, a correr o en bici más allá de los 200 metros de la vivienda de uno , en forma individual, así como ir a visitar a familiares, pero respetando las distancias de seguridad y utilizando barbijos. Conte advirtió, de todos modos, que no se podrán hacer fiestas familiares, ni privadas. Con respecto a los barbijos, que estuvieron al centro de especulaciones terribles, adelantó que tendrán un precio fijo de 0,50 euros y no pagarán IVA. No serán obligatorios, aunque fuertemente recomendados.

El primer ministro, que según un sondeo del Corriere della Sera alcanzó una popularidad del 66%, advirtió asimismo que seguirá estando prohibido trasladarse a otras regiones , a menos que sea por cuestiones de urgencia, trabajo o salud, así como seguirá adelante la prohibición de reuniones o aglomeraciones públicas.

"Desde el 4 de mayo permitimos el acceso a parques y jardines públicos, condicionados al respeto de las medidas de contención", también dijo Conte, que aclaró que los alcaldes podrán decidir cerrar estos sitios si no se pueden asegurar esos controles.

El premier también anunció que a partir del 4 de mayo estarán permitidas las ceremonias fúnebres, aunque para las misas habrá que esperar. "Me dolío personalmente y dolió a todos ver tantos decesos sin posibilidad de un último gesto, una oración", afirmó Conte, que dijo que se permitirán ceremonias fúnebres pero acotadas: sólo podrán participar los familiares más cercanos y hasta un máximo de 15 personas, preferiblemente con funciones al aire libre, utilizando barbijos y respetando distancias.

Conte, que fue asesorado por una task force y un comité científico-técnico para elaborar este plan de reapertura escalonada, también confirmó que el 4 de mayo reabrirán las actividades manufactureras, de construcción y los sectores que trabajan al por mayor funcionales a estos rubros .

Dos semanas después, el 18 de mayo, podrán reabrir los comercios al por menor , las muestras, los museos y los equipos deportivos podrán volver a entrenar. Recién el 1 de junio podrán reabrir bares, restaurantes, peluqueros, centros estéticos y de masajes . Aunque desde el 4 de mayo los restuarantes podrán vender comida para llevar, que deberá ser consumida no frente al local, sino en casa u oficinas, aclaró el primer ministro, que confirmó, por otro lado, que las escuelas volverán a reabrir en septiembre , es decir, para el nuevo año lectivo.

Coronavirus: la policía se detiene a controlar a un peatón en Roma; las medidas de restricción se levantarán por etapas desde el 4 de mayo Fuente: AFP

"Con estas prescripciones nos preparamos para flexibilizar el lock-down el 4 de mayo, pero atención, queremos mantener la situación bajo control", advirtió el premier, que dijo que, al mismo tiempo, se pondrá en marcha un mecanismo por el cual las regiones del país a diario deberán informar sobre cómo sigue la curva epidemiológica y la situación del sistema sanitario. Con estos datos, se sabrá cuáles son las situaciones críticas, habrá "umbrales centinela" y el gobierno podrá establecer, si es necesario, nuevas zonas rojas.

"No podemos permitirnos que salga de control la curva, asumimos el riesgo de reapertura, pero con todas las precauciones del caso ", explicó. Conte, de hecho, arrancó la conferencia de prensa recordando que si bien ya pasó el pico, la curva de contagio podría volver a subir en cualquier momento en algunas zonas del país si la población no sigue tomando precauciones. "Por eso ahora es aún más importante mantener la distancia de seguridad y un comportamiento responsable: si querés a Italia, debes evitar el riesgo de que el contagio se difunda", indicó. "Todos queremos que el país vuelva a arrancar, pero la única condición es no enfermarse y la distancia social. Si no respetamos esto, la curva volverá a subir, aumentartán los muertos y habrá daños irreversibles para nuestra economía", advirtió.

Admitió que toda la población ha vivido una dura prueba con la cuarentena decretada el 9 de marzo pasado, destacando que también en los próximos meses Italia tendrá por delante "un desafío complejo".

Conte prometió ayuda para quienes han sufrido un golpe tremendo con el bloqueo, adelantó que habrá un nuevo decreto con medidas económicas para hacer frente a una caída libre del PBI , así como un decreto para "desbloquear" a Italia y aprovechar esta emergencia para poner en acto reformas necesarias para el país.