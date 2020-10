La variante habría surgido en una zona agrícola de España y sería responsable de hasta el 80% de los nuevos casos en ese país y en Gran Bretaña Crédito: elperiodicodearagon.com

LONDRES.- Un equipo internacional de científicos detectó una variante del coronavirus, originada en los campos de España, que según la investigación representa la mayoría de los nuevos casos en Europa, incluso más del 80% en Gran Bretaña.

Según el diario británico Financial Times, que reveló el informe, las personas que vuelven de vacaciones de España llevan esta nueva variante del coronavirus, llamada 20A.EU1, lo que sembró dudas sobre las medidas de detección en los aeropuertos.

La investigación mostró que la nueva variante representó más de ocho de cada diez casos en Gran Bretaña y España, el 60% en Irlanda y hasta el 40% en Suiza y Francia. Debido a que cada variante tiene su propia firma genética, se puede rastrear hasta el lugar donde se originó, y en este caso surgió entre los trabajadores agrícolas en España.

"A partir de la propagación de 20A.EU1, parece claro que las medidas [de prevención] implementadas a menudo no fueron suficientes para detener la transmisión de variantes introducidas este verano", dijo la genetista Emma Hodcroft, autora principal del estudio, que todavía no fue publicado en una revista revisada por pares.

Los turistas que veranearon en España habrían vuelto a sus países portando la nueva cepa. Los científicos también alertaron sobre la calidad de los controles en los aeropuertos Fuente: Archivo

A su vez, Tanja Stadler, profesora de evolución computacional en ETH Zurich, que forma parte del proyecto, dijo que el análisis de muestras de virus tomadas de toda Europa en las últimas semanas mostró que se derivaron de esta misma variante.

Los investigadores concluyeron que el "comportamiento de riesgo" de los turistas en España, como ignorar las pautas de distanciamiento social, ayudaron a la propagación de la nueva variante.

Hodcroft señaló que 20A.EU1 no se parecía a ninguna versión de SARS-Cov-2, el virus que causa Covid-19, con el que se había encontrado antes. "No he visto ninguna variante con este tipo de dinámica desde que he estado observando las secuencias genómicas del coronavirus en Europa", dijo.

Los equipos científicos de Suiza y España están ahora investigando el comportamiento de la cepa para establecer si puede ser más mortal o más infecciosa que otras.

Todos los virus desarrollan mutaciones (cambios en las letras individuales de su código genético) que pueden agruparse en nuevas variantes y cepas. Se ha identificado otra mutación en Sars-Cov-2, llamada D614G, que se cree que hace que el virus sea más infeccioso.

