Para qué se usan los buques mina de Irán que destruyó Estados Unidos

DUBAI (AP).- El Ejército de Estados Unidos dijo este martes que había destruido al menos 16 buques iraníes utilizados para la colocación de minas cerca del estrecho de Ormuz, aunque el presidente norteamericano, Donald Trump, afirmó en publicaciones en redes sociales que aún no había reportes de que Teherán estuviera minando el paso.

Este tipo de embarcaciones son diseñadas para colocar minas navales, habitualmente utilizadas en estrategias de denegación de área y bloqueo marítimo, según explicaron los especialistas.

La República Islámica, por su parte, prometió bloquear las exportaciones de petróleo de la región, asegurando que no permitirá la exportación de “ni un solo litro” hacia sus enemigos. Mientras crecían las preocupaciones sobre el efecto de la guerra en una vía por donde se transporta la quinta parte del petróleo mundial, las fuerzas armadas informaron de la destrucción de las embarcaciones, a pesar de que el presidente Donald Trump dijo en redes sociales que no había reportes de que Irán estuviera colocando explosivos en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos dio a conocer la cifra, acompañada de imágenes no clasificadas de algunas de las embarcaciones, después de que Trump amenazó con golpear a Irán “a un nivel nunca antes visto” si el país no retiraba de inmediato cualquier mina que haya desplegado en el canal.

En tanto, algunos petroleros que se cree están vinculados a Irán, continúan atravesando el estrecho en los llamados tránsitos “oscuros”, lo que significa que no activan sus sistemas de identificación automática (AIS, por sus siglas en inglés) que muestran su posición. Los buques que transportan crudo iraní sancionado suelen apagar sus rastreadores AIS.

La firma de seguridad Neptune P2P Group dijo este miércoles que, desde el 8 de marzo, siete barcos atravesaron el estrecho, de los cuales cinco estaban vinculados a envíos asociados a Irán. En circunstancias normales, por el estrecho pasan diariamente 100 barcos o más desde el golfo Pérsico hacia el golfo de Omán.

Por su parte, la firma de seguimiento de materias primas Kpler dijo que Irán reinició las exportaciones de crudo a través de su terminal petrolera de Jask, en el golfo de Omán. Un petrolero cargó aproximadamente 2 millones de barriles en Jask el 7 de marzo, apuntó.

Ambas partes endurecieron su postura mientras la guerra entraba a su onceavo día. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, prometió nuevamente los ataques más intensos hasta ahora, mientras que el Pentágono detalló el saldo de las lesiones sufridas por las tropas estadounidenses.

Los efectos del conflicto se extendieron por Medio Oriente y más allá. Por su parte, el gobierno de Irán descartó cualquier negociación, amenazó directamente a Trump y ordenó nuevos ataques contra Israel y países árabes del golfo Pérsico.

En Irán, residentes de Teherán dijeron que experimentaron algunos de los bombardeos más intensos de la guerra. Una mujer afirmó que presenció el ataque a un edificio residencial. Ella y otras personas contactadas por The Associated Press hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Decenas de miles de iraníes han buscado refugio en zonas rurales.