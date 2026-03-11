El conflicto que puso a Zohran Mamdani contra las cuerdas y lo obligó a ceder en un distrito clave de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, enfrentó fuertes críticas después de no incluir a Staten Island de la primera fase de su programa piloto de cuidado infantil gratuito para niños de dos años. Tras la polémica, el lider del Partido de Familias Trabajadoras dio a conocer la ampliación de otra iniciativa de educación temprana que sí sumará al distrito.

El origen del conflicto: Staten Island quedó fuera del programa 2-K

El conflicto comenzó el 3 de marzo de 2026, cuando Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron los distritos escolares que participarían en el programa piloto gratuito 2-K, destinado a crear 2000 plazas de guardería para niños de dos años.

La exclusión del distrito generó una reacción inmediata entre familias, dueños de guarderías y funcionarios locales Freepick

El plan se financia con US$73 millones estatales y permitirá a las familias solicitar un lugar sin importar sus ingresos o estatus migratorio. Sin embargo, el comunicado generó una reacción inmediata porque Staten Island quedó fuera de la primera fase del programa.

Según publicó New York Post, el hecho provocó enojo entre padres, responsables de guarderías y funcionarios locales, quienes consideraron injusta la decisión.

Frosina Agushi, propietaria de Hylan Daycare Inc., afirmó que la noticia tomó por sorpresa a muchas familias. Explicó que los padres habían preguntado por el nuevo programa y no sabían que el distrito no tendría acceso.

Agushi sostuvo que el anuncio generó indignación entre los residentes. “Se está lanzando en todas partes menos en Staten Island… Una vez más, Staten Island recibe un trato injusto”, dijo al medio citado.

Por su parte, Dominique Sessoms, madre y mentora escolar de 41 años, señaló que el programa era especialmente necesario en la zona. “Siento que aquí en Staten Island es donde más ayuda necesitamos”, dijo. Luego agregó que “los padres tienen que trabajar y necesitan ayuda, sobre todo cuando los niños son muy pequeños”.

Otros residentes expresaron frustración similar. Nicole, una madre de 53 años, afirmó que la situación reforzaba la idea de que el distrito es ignorado por las autoridades: “Eso me molestó mucho. Hay mucha gente desatendida aquí”.

Las críticas también llegaron desde la política local. El presidente del distrito, Vito Fossella, sostuvo que Staten Island enfrenta problemas de costo de vida y que las familias trabajadoras necesitan apoyo. La senadora estatal Jessica Scarcella-Spanton pidió que el gobierno municipal reconsiderara el plan.

En un comunicado señaló que dejar a uno de los cinco distritos de la ciudad sin plazas era “asombroso y simplemente injusto”.

El plan, anunciado junto a la gobernadora Kathy Hochul, prevé crear 2000 plazas de guardería para niños de dos años con financiamiento estatal Freepick

La decisión que cambió el escenario: expanden el programa 3-K

Pocos días después de la polémica, Mamdani anunció una medida para contrarrestar el malestar durante una conferencia de prensa realizada en Staten Island, el distrito desde donde surgieron los cuestionamientos.

El martes 10 de marzo, el alcalde confirmó oficialmente la ampliación del programa 3-K con más de 1000 nuevas plazas gratuitas para el próximo ciclo escolar.

Las nuevas vacantes estarán disponibles a partir de septiembre y se distribuirán en 56 zonas de la ciudad. La expansión abarcará:

Seis de Staten Island

Cinco áreas del Bronx

Ocho de Brooklyn

16 de Manhattan

21 de Queens.

El gobierno municipal explicó que los códigos postales seleccionados fueron definidos a partir de los patrones históricos de inscripción, los datos iniciales de solicitudes y la capacidad de los proveedores de cuidado infantil en cada zona.

Con esta ampliación, el total de plazas del programa 3-K superará las 40.000 en toda la ciudad.

El objetivo, según explicó a The New York Times la administración municipal, es responder a la demanda de familias que no habían podido obtener una plaza cerca de sus hogares.

Mamdani afirmó a ese medio que muchas familias recibían ofertas de vacantes en centros muy alejados o debían pagar cuidado infantil privado.

“Durante demasiado tiempo, a las familias se les prometió un 3-K universal, pero se les ofrecieron plazas a kilómetros de distancia”, señaló el alcalde.

El presidente del distrito y legisladores estatales pidieron al gobierno municipal revisar el plan Freepick

¿Cuándo será incorporado Staten Island al programa 2-K?

El gobierno municipal plantea una expansión gradual de los programas de educación temprana.

Las autoridades indicaron al medio citado que Staten Island también será incorporado en el futuro desarrollo del programa 2-K, cuya expansión está prevista para 2027, cuando se sumen 10.000 plazas adicionales.