SANTIAGO, Chile.- A pocos días de haber asumido como ministro de Salud de Chile, Enrique Paris , ya ha dejado al descubierto lo que será su estilo y su sello al mando de la cartera en plena pandemia del coronavirus . Así, ha mostrado un perfil dialoguista y abierto a escuchar a los distintos actores, pero también tiene un interés en hacer cambios en la manera de comunicar. Su llegada al puesto coincidió con la implementación de un nuevo formato en la entrega del balance diario sobre la situación del Covid-19 en el país, diseño que, sin embargo, en La Moneda señalan que venían trabajando desde antes.

Con un nuevo escenario, Paris debutó el 14 de junio en la comunicación, junto a los subsecretarios de Salud Pública, Paula Daza, y de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, sumando por primera vez a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) y al jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud. Esta puesta en escena ha servido para resaltar el nuevo tono que busca instaurar el ministro, quien además de la entrega de información sanitaria está sirviendo de moderador de las intervenciones de quienes lo acompañan cada jornada para informar las cifras de Chile, uno de los países más golpeados del mundo por la pandemia (registra más de 250.000 casos).

Pese a ello, el secretario de Estado planteó hoy la posibilidad de hacer cambios a los balances de salud, dándole un giro más técnico a la entrega de la información sobre la pandemia, algo similar a lo que ocurre en otros países. "No es fácil comunicar y usted lo sabe, yo trato de ordenar la mesa en ese sentido, pero me voy a alejar, yo no voy a seguir en eso permanentemente", afirmó hoy a Radio Pauta.

En esa línea, explicó que "encuentro que en otros países el que comunica es el técnico, un especialista, puede ser un epidemiólogo, un infectólogo , pero yo llevo ocho días. Obviamente que no voy a hacer ese cambio tan rápidamente, pero sí lo voy a hacer en algún momento". Actualmente, las comunicaciones se realizan en la sala de Prensa de La Moneda, la cual ha sido acondicionado para estos fines y los balances se entregan todas las mañanas, durante los siete días de la semana sin interrupciones.

Con ello, Paris además planteó que "creo sinceramente que podemos trasladar la comunicación al Ministerio y una vez que estemos, en el futuro podamos hacer respuestas o conferencias de prensa cada dos días o tres días, ir espaciando" . Junto a esto, el ministro indicó que le gusta llamar a los periodistas que le preguntan cosas por sus nombres, por lo que dijo que "encuentro insólito que se me critique por ese tipo de cosas, por el hecho de que yo le pregunte el nombre al periodista, porque es una señal de respeto más bien".

El conteo de cifras de fallecidos por coronavirus generó una fuerte polémica en Chile y produjo una crisis política en el gobierno de Sebastián Piñera. La semana pasada, dejó su cargo el entonces ministro de Salud Jaime Mañalich, quien protagonizó una serie de traspiés durante su gestión a cargo de la crisis sanitaria. En su reemplazo asumió Paris, quien fue presidente del Colegio Médico entre 2011 y 2017.

Días después, en otro capítulo de la polémica por las cifras de decesos en Chile, las autoridades informaron de un drástico aumento en el número de muertos tras reconocer la existencia de 3069 muertes como sospechosas por coronavirus, casos que aún no han sido confirmados por un examen de laboratorio.

