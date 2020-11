Coronavirus: el plan de Alemania para inmunizar a la población vulnerable

El plan nacional de vacunación detalla qué gobierno o institución es responsable de cada fase de la producción, distribución y aplicación de las vacunas Fuente: AFP

BERLÍN.- Los preparativos para la distribución de la vacuna de Covid-19 van cobrando una forma muy definida en Alemania. La idea es que cuando llegue la vacuna, todo esté listo para que arranque un plan por fases para proporcionarla a la población de forma gradual.

"El objetivo es hacer disponibles vacunas seguras en cantidades suficientes lo antes posible", reza el preámbulo del plan nacional de vacunación alemán de Covid-19, que ocupa 15 páginas y en el que se detalla qué actor es responsable de cada fase de la producción, distribución y aplicación de las vacunas.

El acuerdo entre el gobierno federal y los länder -los 16 estados que forman parte de Alemania- de hace dos semanas indica que el Ejecutivo financiará y suministrará las vacunas y las regiones se encargarán de los centros de vacunación. El Ejército podrá prestar apoyo durante el transporte y almacenaje.

La estrategia alemana, cuyas líneas generales se presentaron a finales de octubre y poco a poco va completándose, parte de la premisa de que en un primer momento, no habrá vacunas para toda la población y habrá que priorizar. La canciller alemana, Angela Merkel, indicó recientemente que en términos generales, "enfermeras, doctores y personas que pertenezcan a grupos de riesgo" serán prioritarios. Vacunarse o no, será en cualquier caso voluntario. Merkel consideró que hasta que entre el 60% y el 70% de la población no esté inmunizada, -ya sea por haber superado la enfermedad o haberse vacunado- el virus no habrá sido derrotado y habrá que mantener las restricciones.

El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, calculó recientemente que en torno al 40% de los alemanes son "de riesgo" en esta pandemia. Cerca de 23 millones de alemanes tienen más de 60 años. Hay que añadirle todo tipo de personas con enfermedades previas. "Somos un país próspero con sus enfermedades correspondientes: diabetes, obesidad, alta presión arterial.", fueron algunos de los factores de riesgo que citó Spahn.

El plan de vacunación se divide en dos grandes fases. La primera, en la que serán vacunadas las personas más vulnerables y con una alta exposición al virus, como los sanitarios, y después el resto. Esta primera fase, la distribución tendrá lugar en unos 60 grandes emplazamientos y con unidades móviles para atender a personas que no puedan desplazarse. Una vez que haya suficientes dosis e infraestructura para mantener la cadena de frío, se pasará a la segunda fase, en la que la inyección estará disponible en consultas de atención primaria.

El consejo de ética alemán, la Academia de Ciencias Leopoldina y la comisión de vacunación del instituto Robert Koch presentaron la semana pasada sus recomendaciones sobre las que actuarán el gobierno y los länder. Junto a los aspectos sanitarios, destacan la necesidad de tener en cuenta los aspectos éticos, legales y logísticos de la operación. Junto a las personas consideradas de riesgo, los expertos propusieron que un tercer grupo prioritario sean aquellos cuya profesión resulte especialmente relevante para el funcionamiento de la sociedad, como las autoridades de las oficinas de salud pública, policías, profesores o bomberos.

Más allá de las líneas generales, los 16 estados federados y el gobierno han perfilado cómo y dónde se van a repartir las dosis y quién va a financiar cada fase del proceso. Cada estado recibirá un número de dosis en relación al tamaño de su población, según se recoge en el texto de la estrategia nacional de vacunación, así como en el del acuerdo de los ministros de Sanidad regionales con el ministerio federal. La vacuna será trasladada por las propias empresas o por el Ejército.

El gobierno federal será el encargado de pagar las vacunas y participará también en la financiación de los centros de vacunación y de las unidades móviles que se desplazarán, por ejemplo, a residencias de mayores. Cada land tendrá que poner en pie los centros de vacunación, más allá de los puntos de distribución, teniendo en cuenta los requisitos de almacenamiento de las vacunas a bajas temperaturas. Corre también de su cargo el equipo necesario para la inyección, como jeringas, cánulas o desinfectante. Una base de datos centralizada registrará las inmunizaciones y la información relativa a los posibles efectos secundarios. El semanario Der Spiegel aseguró que varios länder tendrán listos sus centros a mediados de diciembre.

El pasado martes por ejemplo, el gobierno de la ciudad-estado de Berlín presentó su plan de distribución de la vacunación, según el cual habrá seis grandes centros repartidos por la ciudad. Un velódromo, un hangar de un aeropuerto o un estadio son algunos de los lugares designados para empezar a vacunar, posiblemente el mes que viene, dependiendo de la fecha final de la aprobación de la inyección. La ministra regional de Sanidad, Dilek Kalayci, indicó que Berlín se prepara para distribuir 900.000 dosis en una primera entrega. Eso significa que 450.000 personas pueden ser vacunadas con la doble dosis con 21 días de diferencia entre ambas. Calculan que pueden aplicar unas 20.000 vacunas al día. Las personas de más de 75 años, más las hospitalizadas, sanitarios y personal de las residencias componen los grupos de población prioritarios en la capital. "Por supuesto es importante tener todos los accesorios necesarios. Ya hemos encargado los congeladores para almacenar las vacunas, cada uno con capacidad de 828 litros y serán entregados pronto", indicó Kalayci.

