En algunos países o ciudades del mundo es posible salir a hacer actividades físicas sin que se considere que eso viola la cuarentena

La pandemia de coronavirus ha confinado a la reclusión en los hogares a gran parte de los ciudadanos del mundo. Lo que se conoce como aislamiento social o cuarentena tiene reglas estrictas en cuanto a la necesidad de permanecer en casa y salir solo para lo indispensable.

Sin embargo, hay un punto en el que los países tienen diferencias y es el referido a la salida al exterior para realizar actividades físicias, básicamente: caminar, correr o andar en bicicleta.

Contrariamente a lo que pasa en la Argentina, Chile o España, donde las reglamentaciones estrictas no consideran hacer actividad física fuera de casa una acción aceptable, hay países o ciudades donde ejercitarse al aire libre sí es permitido, y hasta, en algunos casos, alentado.

Salir, y en compañía

Si el recorrido por los diferentes países que posibilitan salir a correr, caminar o andar en bicicleta empieza por Europa, quizás el caso más emblemático sea el de Bélgica. Allí "se permite la actividad física al aire libre e incluso se recomienda", como dice el texto del Consejo de Seguridad Nacional publicado en la página oficial de información del gobierno belga.

Una pareja corre en el canal Bruselas-Charleroi, en Bélgica, donde se puede salir a hacer ejercicios hasta con las personas que viven en la misma casa Crédito: Brussels Running Tours

El ejercicio físico tiene que realizarse siempre respetando la distancia social, y se puede hacer incluso "con miembros de la familia que viven bajo un mismo techo". La condición es que una vez que se termina la actividad se debe regresar al hogar.

En países como Suiza o Alemania , en tanto, también es posible salir a caminar o a correr. Si bien cada región de estos países tiene sus propias normas, en Alemania, por caso, es posible en gran parte de su territorio salir a hacer deportes hasta de a dos personas, según consigna la señal alemana Deutsche Welle

En relación con el coronavirus y el deporte, también en el país que dirige Ángela Merkel, se puede agregar que este lunes, con varias restricciones, el plantel de primera de Bayern Munich ha vuelto a los entrenamientos.

En Austria también es posible salir a caminar o correr. Y siempre respetando el distanciamiento social. Tal como ocurre en Bélgica, los austríacos pueden salir con alguien que viva en la misma vivienda. Pero sólo con uno.

París restringe los horarios

En Francia , hay regiones con restricciones más rigurosas que en otras. En París, hasta ayer era posible salir a hacer actividad física en cualquier momento, pero a partir de hoy, la cosa cambia.

El Ayuntamiento parisino y la Prefectura de Policía anunciaron que, a partir de hoy, no será posible salir a correr o caminar entre las 10 y las 19 hs. Además, la salida debe ser en un radio no mayor al de un kilómetro del domicilio del atleta ocasional y el tiempo no mayor a la hora, según consigna el medio francés Liberation.

En el Reino Unido , a pesar de que la situación con el coronavirus es delicada y su propio Primer Ministro, Boris Johnson, está en terapia intensiva por el Covid-19, la actividad física al aire libre todavía está permitida.

París restringió, a partir de hoy, el horario y el recorrido para salir a realizar actividades fisicas

En la página oficial del gobierno británico, hay una lista de preguntas sobre qué se puede hacer y qué no, durante la pandemia de coronavirus

Bajo el interrogante "¿Cuándo tengo permitido salir de casa?", en uno de los ítems de las respuestas, dice: "(Para hacer) una forma de ejercicio una vez al día, por ejemplo: correr, caminar o andar en bicicleta, solo o con habitantes de la misma casa".

En Londres está permitido salir a correr, caminar o andar en bicicleta una vez al día

En Estados Unidos

Si se cruza el Océano Atlántico para arribar al norte del continente americano, puede observarse que en los Estados Unidos -país con más cantidad de casos de coronavirus en el mundo- existen diferentes reglas y normas para enfrentar la pandemia según cada estado.

De acuerdo con un gran trabajo de recopilación que realizó The Washington Post , que explica, estado por estado, lo que implica en cada uno de ellos el alcance del stay-at-home-order ( lo que sería su cuarentena), es posible saber si está permitido o no salir a hacer actividades físicas.

Así, se lee que en California -estado donde se encuentran Los Ángeles y San Francisco, entre otras ciudades-, se puede hacer ejercicios al aire libre, siempre y cuando se mantenga una distancia de 6 pies (1,8 metros) de otro ciudadano.

La misma regla rige en Washington D.C.. En el estado de Florida -donde está Miami-, en tanto, se permite, además de los ejercicios al aire libre, salir a pescar. Y en este estado no hay sugerencias sobre la distancia que hay que mantener.

En el estado de Nueva York, el más castigado por la pandemia, en el que ya se registran unos 5489 muertos por el coronavirus, se puede también salir a hacer ejercicios fuera del hogar. La publicación estadounidense dice que la gente "solo puede salir de sus casas por comestibles, medicina y ejercicios".

En Nueva York se puede salir a hacer actividades físicas, y el Central Park permanece abierto, aunque con muchas actividades y áreas restringidas o cerradas Fuente: AFP

El Central Park , en tanto, permanece abierto solo para que la gente pueda asistir a hacer actividad física, con los recaudos necesarios pero los lugares como juegos de niñ y otras actividades, permanecen "en pausa", como lo informa la pá gina oficial de conservación del parque.

Uruguay y Brasil

Más cerca de Argentina, en Uruguay , no hay una cuarentena obligatoria, sino algo que el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou llamó "distanciamiento social responsable". En ese contexto, se exhorta a la población a que no salga de sus casas, como lo señala la página oficial de la presidencia.

En ese sentido, no estaría prohibido salir a correr, y no hay manera de sancionarlo, pero sí es algo desaconsejado porque la idea para contener el Covid-19 en el país vecino es que nadie salga de su domicilio.

En Brasil , en tanto, cada estado se rige por sus normas. En el estado de San Pablo, el más afectado por el coronavirus de ese país, no está prohibido ni se sanciona a quien salga a hacer ejercicio físico.

Pero la recomendación es que se abandone la casa lo menos posible, solo para la alimentación, cuidados de la salud o actividades esenciales, de acuerdo con información oficial difundida por BBC Brasil.

Como para desalentar las actividades físicas al aire libre, los parques públicos de dicha ciudad permanecen cerrados y lo seguirán estando hasta el final de la cuarentena, planificada en principio para finalizarla ayer, pero que fue prolongada hasta el 22 de abril.

En Río, también se puede salir a hacer actividad física, aunque no se recomienda que se lo haga. Hay exhortaciones una o dos veces al día a través de Defensa Civil y de Bomberos para evitar aglomeraciones y se les pide a las personas que están por las ramblas o las veredas que regresen a sus casas, por los riesgos que implica estar en la calle en plena pandemia de coronavirus.

La foto es anterior a la cuarentena, ya que ahora en Rio de Janeiro se exhorta a la gente a que salga lo mínimo necesario Fuente: AFP

En el caso de la ciudad maravillosa, las autoridades pretenden que las playas permanezcan sin público, al menos hasta que pase lo más duro de la cuarentena, y las mantienen permanentemente vigiladas.

Como se ve, los países o ciudades tienen sus propias normas y condiciones para enfrentar la pandemia. En algunos de estos lugares, aún es posible ver gente corriendo o paseando en bicicleta en medio de paisajes casi desiertos. El tiempo dirá, cuando todo pase, qué tan acertado o erróneo fue dar el permiso para que las personas salieran de su casa un rato para hacer ejercicios.