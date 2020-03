Río de Janeiro vacía las playas para frenar el coronavirus

Las autoridades de Río de Janeiro pretenden que las playas queden vacías en los próximos días

RÍO DE JANEIRO.- La Defensa Civil y los Bomberos de Río comenzaron hoy una acción de alerta contra el contagio del Covid-19 , orientando a locales y turistas a abandonar las playas para evitar aglomeraciones . La meta de las autoridades es que gradualmente en los próximos días las playas queden completamente vacías.

Varias patrullas de bomberos se desplegaron esta tarde en diferentes puntos del estado y por medio de un megáfono, avanzaban por la costanera pidiendo a las personas que " vuelvan a casa" para "su seguridad, la de sus vecinos, amigos y familiares" . "El momento es de concientización. Haga su parte y ayude a prevenir y controlar el coronavirus", decían.

El sol todavía picaba sobre los hombros de Mauricio González, un turista argentino de 46 años, cuando caminaba por la calzada de Copacabana con su mujer y su hijo de un año en brazos. Pero ni el estado de la playa, más vacía que lo habitual, ni el día de mar calmo lo tentaron para pisar la arena. Para este argentino se acabó. " No vamos a ir más a la playa. Es una pena, pero debemos que tener cuidado por nuestro hijo . Habrá otras oportunidades", aseguró Gonzalez, quien con su familia atenderá al pedido de las autoridades.

En el primer día de campaña, las playas de la zona sur de la ciudad lucieron menos llenas que lo habitual , y en algunos puntos semi-vacías. El viernes pasado, el gobernador de Río, Wilson Witzel, había desafiado con accionar a la policía para bloquear el acceso a playas.

Río de Janeiro es hasta ahora el segundo estado brasileño con más casos de Covid-19, con 31, y 91 pacientes están bajo análisis . Brasil, que ingresó hoy en la lista de los países considerados de riesgo, tiene ya 234 casos confirmados de coronavirus .

"Esperamos que la población entienda y colabore, para no pasar a una etapa de medistas más restrictivas y de enfrentamiento. En los últimos días venimos percibiendo cada vez menos gente. El objetivo es que no haya más nadie en la playa ", dijo a LA NACION Cristiano Aquino da Silva, teniente coronel de Bomberos.

" Tanto el carioca como el turista son difíciles de convencer . Los locales interiorizaron la playa como un derecho propio y no consiguen aceptar medidas restrictivas, mientras que el turista que vino por pocos días quiere aprovechar al máximo su tiempo", indicó Aquino.

No todos los locales vieron con buenos ojos la restricción . Lais Santos, 29 años, dijo que la campaña es una "porquería", y apuntó que todavía no se ha avanzado en la prevención en otros puntos sensibles como el transporte público. " Donde tenían que hacer una campaña de concientización todavía no se hizo: ómnibus y subte . ¿Sólo aquí es la concientización para perjudicar a toda la gente que trabaja y quiere distenderse?", dijo Santos. A metros de la camioneta de Bomberos, Santos dijo que ignorará el pedido. "Hasta que no hagan algo más serio voy a seguir viniendo", confió, enojada.

El gobernador de Río se preparaba hoy, al caer la tarde, para decretar el estado de emergencia en el estado . Los principales puntos turísticos, entre ellos el Pan de Azúcar y el Cristo Redentor, quedarán cerrados a partir de mañana . Además, restoranes y bares deberán reducir el movimiento de personas hasta un 30%, priorizando los servicios de entrega. Los shoppings también funcionarán de forma más limitada.

El consulado de Argentina en Río de Janeiro recibió en las últimas horas centenas de llamados de turistas argentinos consultando sobre viajes programados a Brasil . "Quienes vienen para acá encontrarán muchas limitaciones en puntos turísticos, movilidad y transporte y al regresar tendrán que hacer cuarenta. Desde todo punto de vista, aconsejamos que no vengan ", dijo a LA NACION Claudio Gutiérrez, cónsul general en Río.