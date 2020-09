El doctor Scott Atlas, un neurorradiólogo de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford se unió a la Casa Blanca el mes pasado Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2020 • 15:07

WASHINGTON.-El nuevo asesor médico de Donald Trump, el doctor Scott W. Atlas, argumentó que la ciencia del uso de tapabocas es incierta, que los chicos no pueden transmitir el coronavirus y que el papel del gobierno no es erradicar el virus, sino proteger a sus ciudadanos más vulnerables, mientras el Convid-19 sigue su curso en Estados Unidos.

Ideas como estas, tanto ideológicamente cargadas como científicamente disputadas, han impulsado al neuroradiólogo y miembro principal de la conservadora Institución Hoover de la Universidad de Stanford a la Casa Blanca, donde está presionando para remodelar la respuesta de la administración a la pandemia.

Trump ha abrazado a Atlas, al igual que Mark Meadows, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, incluso cuando altera el equilibrio de poder dentro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca.Sus ideas chocan con los principales médicos y científicos del gobierno como Anthony Fauci, Deborah Birx y Jerome Adams, el cirujano general.

El dr. Scott Atlas en la Casa Blanca, en Washington, el 13 de agosto de 2020 Crédito: Anna Moneymaker/The New York Times

"Creo que a Trump claramente no le gustan los consejos que estaba recibiendo de las personas que son los expertos -Fauci, Birx, etc.- por lo que poco a poco escucha más alguien que le diga lo que quiere escuchar", dijo el Dr. Carlos del Río, un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Emory, cercano a Birx, el coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca.

Atlas no es ni un epidemiólogo ni un experto en enfermedades infecciosas, los dos trabajos generalmente asociados con la respuesta a una pandemia. Pero sus frecuentes apariciones en Fox News Channel y su aplomo ideológico llamaron la atención del presidente.

Entonces, cuando Trump reanudó sus conferencias de prensa sobre el coronavirus en julio y agosto, fue Atlas quien ayudó a preparar sus materiales informativos, según personas familiarizadas con ellos. Y fueron sus ideas las que salieron de la boca del presidente.

"Tiene muchas ideas geniales", dijo Trump a los periodistas en una sesión informativa en la Casa Blanca el mes pasado con Atlas sentado a unos metros de distancia. "Y él piensa que lo que hemos hecho es realmente bueno, y ahora lo llevaremos a un nuevo nivel".

El núcleo de su atractivo en el ala oeste reside en que su idea es enfocarse en pequeñas poblaciones de individuos en riesgo (ancianos, enfermos y personas inmunodeprimidas) y minimizar las restricciones para el resto de la población, tal como sucede en Suecia.

El argumento: la mayoría de las personas infectadas por el coronavirus no se enfermarán gravemente y, en algún momento, suficientes personas tendrán anticuerpos del Covid-19 para privar al virus de los portadores: "inmunidad de rebaño".

"Una vez que llegás a cierto número, usamos la palabra rebaño, una vez que llegas a cierto número, desaparecerá", le dijo Trump a Laura Ingraham en Fox News anteanoche.

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y la doctora Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca Crédito: Doug Mills/The New York Times

El impulso de Atlas ha llevado a repetidos enfrentamientos privados con Birx, quien en las últimas semanas ha estado defendiendo reglas rigurosas sobre el uso del tapabocas, limitando bares y restaurantes, y minimizando las grandes reuniones públicas.

Atlas declinó una solicitud de The New York Times para ser entrevistado, pero Judd Deere, un vocero de la Casa Blanca, acusó a los medios de comunicación de tratar de "distorsionar y disminuir" sus creencias y antecedentes, y agregó que el asesor "está trabajando para llevar a cabo la prioridad número uno del presidente".: proteger la salud y la seguridad del pueblo estadounidense ". Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que nunca hubo un intento de cambiar la política a algo parecido a la inmunidad colectiva.

"Nunca ha habido ninguna defensa de una estrategia de inmunidad colectiva que venga de mí al presidente, a nadie en la administración, al grupo de trabajo, a nadie con quien haya hablado", dijo Atlas en una entrevista de radio ayer.

Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la política de la administración continuó enfocándose en los esfuerzos para frenar la propagación de la enfermedad mientras presionan para desarrollar rápidamente terapias médicas para minimizar las muertes, así como una vacuna. El presidente y sus asistentes creen que los tratamientos eficaces son fundamentales para permitir que el país vuelva a la normalidad.

Pero los funcionarios de salud dicen que las creencias de Atlas, argumentadas en apariciones en los medios de comunicación y conversaciones privadas, han comenzado a cambiar el pensamiento de la administración.

Antes de unirse al grupo de trabajo, Atlas presentó sus ideas como comentarista de salud en Fox News, que es en parte cómo atrajo la atención de Trump. Su llegada a la Casa Blanca ha coincidido con papeles menos visibles para Birx y Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Atlas presionó para que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaran una nueva recomendación la semana pasada de que las personas sin síntomas de Covid-19 no necesitan hacerse el test, incluso si estuvieron expuestas a una persona infectada, una medida que contradice la evidencia de que las personas sin síntomas podrían ser los que más esparcen el virus.

Tensión en el grupo sobre coronavirus

En una tensa reunión del grupo de trabajo sobre el coronavirus en la que se debatieron las pautas, Atlas enfureció al Dr. Robert R. Redfield, director de los CDC, y a Birx, según altos funcionarios de la administración. Pero es la aceptación de Atlas de la inmunidad colectiva lo que más ha alienado a sus colegas.

"Cuando aíslas a todos, incluidas las personas sanas, estás prolongando el problema porque estás impidiendo la inmunidad de la población", dijo Atlas en una entrevista de radio de Fox News en julio. "Los grupos de bajo riesgo de contraer la infección no son un problema. De hecho, es positivo ".

En una entrevista de Fox News en junio, lamentó que "se ha extendido información errónea" sobre la inmunidad colectiva, argumentando: "La realidad es que cuando una población tiene suficientes personas que han tenido la infección, y dado que estas personas no tienen problemas con la infección, eso no es un problema. Eso no es algo malo ".

Kevin Hassett, expresidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump, quien regresó brevemente a la Casa Blanca esta primavera para ayudar con la respuesta a la pandemia, calificó a Atlas como "un médico legendario y uno de los tipos más inteligentes que conozco".

Citó las advertencias tempranas de Atlas para que los gobernadores protejan los hogares de ancianos del virus. "Es muy similar al presidente Trump, en el sentido de que nunca hay que preguntarse qué piensa", dijo Hassett.

Scott Atlas, el nuevo asesor médico de Trump Fuente: AFP

Trump está claramente enamorado de los argumentos de Atlas, que respaldan el deseo del presidente de reiniciar la economía, abrir escuelas y avanzar más allá del ritmo diario de noticias espantosas sobre el virus.

Pero adoptar por completo cualquier versión de una política que se parezca a la inmunidad colectiva tiene profundos riesgos médicos y políticos. Simplemente permitir que el virus viaje a través de la mayor parte de la población podría provocar cientos de miles, si no millones, de muertes. Y los funcionarios médicos aún no están seguros de cuánto tiempo podría durar esa inmunidad y qué tan duraderos podrían ser algunos de los efectos del virus.

"Tratar de lograr la inmunidad colectiva de otra manera que no sea con una vacuna no es una estrategia", dijo el Dr. Tom Frieden, ex director de los CDC. "Es una catástrofe".

En Washington, Atlas ha introducido tensión en el grupo de trabajo del coronavirus. En una de sus primeras reuniones, discutió sobre la ciencia del uso del tapabocas. Como Fauci y Birx sostuvieron que las caídas en el número de casos reflejaban medidas de salud pública como el distanciamiento social y el uso de tapabocas, Atlas insistió en que los picos y las disminuciones podrían haber sido simplemente el virus siguiendo su curso, dijeron altos funcionarios de la administración.

En otras discusiones, argumentó que los niños no pueden transmitir el virus, a pesar de numerosos estudios que han demostrado que los niños pueden portar el virus, transmitirlo y morir a causa de él.

En una entrevista de junio con la Institución Hoover, calificó de "literalmente irracional" cerrar escuelas. "En todo el mundo, Suiza, Islandia, Australia, el Reino Unido, Irlanda, los países asiáticos, existe un riesgo mínimo, si es que existe, de que los niños transmitan la enfermedad, incluso a sus padres", dijo.

Atlas presentó un argumento similar a un evento de agosto para alentar la reapertura de escuelas con Trump y Betsy DeVos, la secretaria de educación.

Su papel en la Casa Blanca le ha dado a los medios conservadores un nuevo funcionario para presentar como autoridad científica sobre el coronavirus.

"La realidad es que hay ciertos datos que son muy controvertidos sobre los tapabocas", le dijo a Tucker Carlson, el presentador de Fox News, en agosto, criticando la "enorme cantidad de miedo que bordea la histeria".

Atlas también ha promovido regularmente una idea que los inmunólogos dicen que es simplemente incorrecta, que las células inmunes llamadas células T, programadas con infección de otros coronavirus, pueden funcionar como anticuerpos para prevenir el Covid-19

The New York Times