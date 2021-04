Coronavirus: un ministro de Brasil contó que se vacunó a escondidas para que Jair Bolsonaro no se entere

SAN PABLO.- El jefe de Gabinete de Brasil, el general retirado Luiz Eduardo Ramos, confesó que recibió la vacuna contra el coronavirus pero que no lo hizo público para que el presidente Jair Bolsonaro no se entere ni se irrite. El mandatario brasileño, quien desde el principio de la pandemia se niega a darle la importancia que merece, pese a que se enfermó y a que su país es el más afectado de la región, no quiere inocularse y sus críticas al respecto provocan tensiones dentro del gobierno que a veces se resuelven así, con el silencio.

Ramos no esperaba que la noticia se hiciera pública. Su declaración tuvo lugar en una reunión del Consejo de Salud transmitida en vivo en la cual además el ministro de Economía, Paulo Guedes, llamó al coronavirus “virus chino” y criticó la vacuna CoronaVac, la que más se aplica en Brasil, del laboratorio chino Sinovac.

“La tomé a escondidas, es cierto, se filtró. No me avergüenzo, no. Quiero ser honesto. Como cualquier ser humano, quiero vivir y si la ciencia y la medicina dicen que debo darme la vacuna, ¿quién soy yo para oponerme?”, aseguró el funcionario.

Asimismo admitió que intenta convencer a Bolsonaro de que siga sus pasos, aunque por el momento sin éxito. “Personalmente estoy tratando de convencer a nuestro presidente. No podemos perder al presidente por un virus así. Su vida, en este momento, está en peligro”, dijo según lo publicado por O Globo.

Por su parte Guedes, quien cambió a parte de su gabinete técnico luego de la aprobación del presupuesto con ajustes en salud, educación y medio ambiente, afirmó en la misma reunión, sin saber que estaba grabado, que el coronavirus fue “inventado” en China, principal socio comercial de Brasil desde 2009.

Amigo de Bolsonaro, Ramos causó impacto al afirmar que ocultó haberse vacunado en forma legal, dentro del plan nacional de inmunización, justamente cuando el mandatario y el gabinete se encuentran bajo investigación de una comisión del Senado que tiene 90 días para apuntar los responsables de la crisis sanitaria y de la vacuna en Brasil.

En medio de esta crisis, el presidente declaró en al menos dos oportunidades que no pretendía vacunarse ahora y que iba a ser el “último de la fila”.

Datos duros

Ayer Brasil registró 3086 nuevas muertes debido al Covid-19, lo que eleva el total de víctimas fatales en el país a 395.022, informó el Ministerio de Salud, que también contabilizó 72.140 nuevos casos de coronavirus, por lo que el total de infecciones alcanzó los 14.441.563.

Las cifras diarias reportadas por el ministerio volvieron a subir después de dos días en niveles por debajo del promedio, debido a que acostumbran a descender los días domingo y lunes ante el retraso en el procesamiento de las pruebas los fines de semana.

La nación sudamericana contabiliza el segundo mayor número de muertes por coronavirus en el mundo, por detrás de Estados Unidos, y la tercera mayor cifra de casos confirmados, luego de Estados Unidos e India.

