Coronavirus: Uruguay analiza una reapertura de fronteras a partir del lunes

MONTEVIDEO.- El gobierno uruguayo analiza reabrir la frontera en la medianoche del domingo, limitado a los que tengan residencia en el país, lo que habilitaría a miles de argentinos a cruzar. El presidente Luis Lacalle Pou reunirá esta tarde al gabinete del Poder Ejecutivo para analizar las medidas de combate al coronavirus y la instrumentación de un plan de vacunación

Los análisis previos al Consejo de Ministros de hoy indican que es conveniente mantener una restricción fuerte de ingreso de extranjeros, pero que corresponde una flexibilización de la disposición de diciembre.

La Ley Nº 19.932 del 21 diciembre había determinado la prohibición al "ingreso de personas al país por las fronteras terrestres, marítimas, fluviales y aéreas" desde esa fecha "hasta el 10 de enero de 2021 inclusive" y a la vez facultó al "Ejecutivo a prorrogar por única vez y por hasta 60 días el plazo de la medida".

El presidente usó esa facultad para extender el cierre hasta el 31 de enero, o sea por 20 días y no los 60 que podía usar, por lo que ahora no puede extender el plazo salvo que se vote una nueva ley. En el Parlamento no hay llamado ni movidas políticas para tratar de urgencia alguna nueva ley.

Uruguay tiene las fronteras cerradas desde fines de diciembre Fuente: Archivo

En tanto, el presidente ha tenido que firmar autorizaciones excepcionales a ingreso de extranjeros por razones de trabajo en instalación de plantas o para proyectos audiovisuales que estaban en curso.

¿Cómo será el nuevo régimen a partir de la medianoche del domingo? El presidente tiene informes técnicos y una decisión personal, pero quiere discutir eso con el Consejo de Ministros que está integrado por representantes de la coalición de gobierno.

La inclinación general es volver al régimen anterior al 21 de diciembre, aunque hay reclamos fundamentalmente de sectores turísticos de habilitar también otros casos, como los argentinos que tengan propiedades en Uruguay y no cuentan con residencia, o a los que se haya vacunado en su país (aunque esto no sea inmediato)

Si se confirma la reapertura de fronteras para argentinos con residencia, la Embajada uruguaya en Buenos Aires retomará los trámites de pedidos de residencia que fueron detenidos, y que superan los 4000 casos, así como comenzar a recibir nuevas solicitudes.

El embajador Carlos Enciso dijo a LA NACIÓN que esperan a conocer lo que hoy resuelva el Poder Ejecutivo para activar los mecanismos administrativos y atender una demanda creciente que han tenido de trámites. Dijo que el consulado está abierto para otros trámites, pero que los que tenían agenda para diciembre fueron congelados y quedaron para febrero, sujeto a que se flexibilizara el paso de fronteras.

En estudios jurídicos, inmobiliarios y financieros de Uruguay, aseguran que cuentan con amplia demanda de argentinos por trasladar centro de interés comercial a este país, y que cuando se abran frontera con mayor flexibilidad, eso comenzará a concretarse.

El Consejo de Ministros se reunirá hoy sobre las 17 y los anuncios se esperan para la tarde-noche, a la hora de los noticieros de TV de horario central.

