Creciente riesgo: en Oxford advierten sobre nuevos contagios desde animales

La científica detrás de la vacuna contra el coronavirus de Oxford advirtió del creciente riesgo de brotes de enfermedades que se transmiten de animales a humanos, en una entrevista con el diario británico The Independent.

Sarah Gilbert, quien lidera la apuesta por encontrar un pinchazo que dé inmunidad al coronavirus, cree que la propagación de enfermedades zoonóticas se ha vuelto más probable debido a nuestros estilos de vida.

La creciente densidad de población, el aumento de los viajes internacionales y la deforestación son los culpables de este fenómeno.

Los orígenes del patógeno del coronavirus siguen siendo un misterio, pero la mayoría de los investigadores creen que el virus surgió en los murciélagos antes de saltar a la población humana a través de otro animal.

Otras enfermedades que se han extendido por todo el mundo recientemente, como el ébola, el Sars y el virus del Nilo Occidental, también se han originado en animales, aunque el Covid-19 ha demostrado ser la más contagiosa.

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de mil millones de casos de enfermedades y millones de muertes ocurren cada año por zoonosis o enfermedades zoonóticas, mientras que alrededor del 60 por ciento de las enfermedades infecciosas emergentes que se informan a nivel mundial han pasado de los animales a los humanos.

Es poco probable que la amenaza que representan estas enfermedades, dice Gilbert, disminuya en el futuro a medida que el mundo se globaliza cada vez más.

"Debido a la forma en que han ido las cosas en el mundo, es más probable que tengamos infecciones zoonóticas que causen brotes en el futuro", dijo a The Independent la profesora de vacunación del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford.

"Mayor densidad de población, más viajes, deforestación: todas estas cosas hacen que sea más probable que ocurran estos brotes y luego algo se propague".

El mes pasado, expertos de las Naciones Unidas advirtieron de manera similar que el número de enfermedades zoonóticas continuará aumentando a menos que se tomen medidas para proteger la vida silvestre y preservar el medio ambiente.

Según un informe del Programa de Medio Ambiente de la ONU y el Instituto Internacional de Investigación Ganadera, la transferencia de patógenos de los animales a los humanos está impulsada por el deterioro del medio ambiente natural, a través de la degradación de la tierra, la explotación de la vida silvestre, la extracción de recursos y el cambio climático.

Más allá de la amenaza que representan estas enfermedades, Gilbert, que participó en el desarrollo y las pruebas de una vacuna universal contra la gripe, también cree que en el futuro habrá un brote de otra potente cepa de gripe, similar al observado durante la temporada 2017-18.

En Estados Unidos, la influenza mató a unas 80.000 personas durante el invierno 2017-2018, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, lo que la convierte en uno de los brotes más letales en décadas.

"Habrá otra pandemia de gripe en el futuro", dijo Gilbert. "Volverá a aparecer, [pero] no sabemos qué subtipo de gripe será.

"Estaba trabajando en una vacuna universal contra la gripe que funcionaría contra todos los tipos de gripe, ya sea H1N1, H3N3, [o] H7N7". La creación de esta vacuna única para todos, agrega, significa que "no necesitaríamos saber de antemano" sobre el subtipo viral. Hasta ahora no ha habido una vacuna universal contra la gripe aprobada para uso general.

"[Con] la gripe ha habido varias pandemias cada siglo desde que podemos medir las cosas, y hay tantos virus de gripe diferentes por ahí, por lo que nunca podremos erradicar la gripe. Hemos erradicado la viruela, ya que no existe en los animales. Hemos estado muy cerca de erradicar la poliomielitis, un muy buen resultado esta semana: no hay poliomielitis en África. Eso es enorme", agregó la experta.

"Hay otras enfermedades como el sarampión que, en teoría, podrían erradicarse porque no hay un reservorio animal. Pero eso no se aplica a la gripe, y la gripe está en muchas aves silvestres migratorias y no podemos deshacernos de ese reservorio. Continuará infectando a las personas y luego habrá otra pandemia con un tipo diferente de gripe que no habíamos visto antes", sostuvo la científica.