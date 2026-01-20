Crece el rechazo al chavismo y Machado avanza en los sondeos

CARACAS.- Un estudio reciente de la firma Meganálisis indica que el 93,5% de los venezolanos tiene una percepción negativa sobre Delcy Rodríguez.

Rodríguez ejerce la presidencia interina del país desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses. Según el relevamiento, el 90% de los consultados rechaza que sea ella quien encabece el proceso de transición política. La dirigente asumió el mando con el apoyo explícito de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado J. Scott Applewhite - AP

Las cifras de rechazo circularon con fuerza en los medios independientes del país.

En paralelo, la encuesta muestra un contraste marcado con la principal figura de la oposición: María Corina Machado reúne un respaldo del 78,3% de cara a una eventual elección presidencial, de acuerdo con Meganálisis.

El estudio también refleja una lectura extendida en la población: para muchos venezolanos, el futuro inmediato y la recuperación económica están atados a la intervención de Washington. Más del 80% de los consultados identifica a Estados Unidos como el socio estratégico más importante para el progreso del país.

El presidente Donald Trump junto a María Corina Machado, en el Salón Oval Daniel Torok / The White House

En esa misma línea, el sondeo registra un clima de gratitud hacia el presidente Donald Trump por su rol en la crisis, con un 92,2% de aprobación.

El relevamiento se realizó entre el 6 y el 11 de enero, sobre una muestra de 1006 personas. El margen de error informado es del 3,09%.

En este contexto, el rechazo hacia el chavismo aparece en aumento en todos los sectores sociales, en un clima que se profundizó tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello Ariana Cubillos� - AP�

El futuro de los presos políticos

Pese a la detención del exmandatario, la situación de los presos políticos sigue lejos de resolverse. La liberación de los detenidos se mantiene como un reclamo cotidiano en las calles.

El legislador Henrique Capriles pidió una libertad plena y sin restricciones para todos los excarcelados. A esa exigencia se sumaron otros diputados, entre ellos Stalin González, Antonio Ecarri y Tomás Guanipa.

La organización Foro Penal sostiene que hasta el domingo solo 143 personas habían salido de prisión, aunque a fines de diciembre el total de detenidos superaba los 800.

Las autoridades locales, sin embargo, aseguran que no existen presos políticos bajo su custodia. La versión oficial sostiene que se trataba de personas vinculadas a intentos de desestabilización y conspiración contra el Estado.

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez [e]MARCOS SALGADO� - XinHua�

Delcy Rodríguez, por su parte, afirma que las liberaciones previstas por el gobierno ya alcanzan las 406 personas.

Aun así, las excarcelaciones avanzan a cuentagotas y en un clima de incertidumbre. Frente a los recintos penales, las familias de los detenidos sostienen una esperanza tensa, marcada por la espera y la falta de certezas.

En ese marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución histórica: ordenó la liberación inmediata de los hermanos Guevara, expolicías.

Juan Bautista, Rolando y Otoniel Guevara permanecen privados de libertad desde hace más de dos décadas. La sentencia de la Corte IDH declaró la nulidad absoluta de todo el proceso penal previo y calificó el fallo de 2006 como una acción fraudulenta de la justicia.

Según el organismo, hubo irregularidades graves, manipulación por parte de la Fiscalía y uso de testigos falsos.

La resolución también señala que los hermanos Guevara sufrieron torturas físicas y psicológicas durante su reclusión.

Entre los métodos mencionados figuran descargas eléctricas, asfixia con bolsas y golpizas. Además, se documentó su desaparición forzada durante varios días al inicio del proceso.

La Corte IDH remarcó violaciones al derecho a la defensa, a la integridad personal y a la presunción de inocencia. Sin embargo, el país se encuentra fuera del sistema interamericano de derechos humanos desde 2013.

Agencias ANSA, AP y AFP