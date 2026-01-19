Los arzobispos de Chicago, Washington y Newark, Blase Cupich, Robert McElroy y Joseph Tobin, publicaron una declaración conjunta para cuestionar los fundamentos morales de las acciones internacionales que encabeza Donald Trump. Los clérigos exigen el abandono de la violencia como herramienta habitual para la persecución de intereses particulares en el escenario global.

Qué dijeron tres cardenales de EE.UU. sobre la gestión de Trump

Los tres cardenales calificaron la política exterior del mandatario como destructiva y contraria a los principios del derecho internacional. El documento surge como respuesta a las recientes acciones militares y diplomáticas en Venezuela, Ucrania y Groenlandia.

Los prelados exigen el respeto al derecho de autodeterminación de las naciones en el contexto global actual

Los prelados sostuvieron que la acción armada constituye únicamente un recurso final para situaciones extremas: el empleo bélico no representa una herramienta habitual de la nación. El trío de religiosos exigió el abandono de la guerra como un medio para alcanzar intereses nacionales mezquinos.

El texto subraya la fragilidad actual de la soberanía de los pueblos para decidir su propio destino. Los líderes católicos criticaron la polarización que domina el debate sobre el rol ético del país en el mundo. Según los arzobispos, la construcción de una paz justa y sostenible queda relegada por categorías partidistas. El comunicado afirma que la actual gestión reduce la dignidad humana y la libertad religiosa a meros objetos de examen político.

El papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

Cuál es la influencia del papa León XIV en esta declaración

Los arzobispos utilizaron el mensaje reciente del Pontífice ante el cuerpo diplomático del Vaticano como una guía para sus reclamos. El papa León XIV advirtió la semana pasada sobre el debilitamiento del multilateralismo a nivel global. Los cardenales replicaron esta visión y denunciaron que la fuerza física reemplaza al consenso en los vínculos entre Estados.

La diplomacia del diálogo cede su espacio ante la imposición de individuos o alianzas grupales. La enseñanza del obispo de Roma resalta la protección del derecho a la vida como el pilar de todos los derechos humanos. Los cardenales vincularon esta doctrina con la necesidad de salvaguardar la integridad de las personas frente a los conflictos.

El papa León XIV describió el debilitamiento del multilateralismo durante su discurso ante el cuerpo diplomático Andrew Medichini� - AP�

El grupo de pastores prometió enseñar y abogar por estos principios en los próximos meses para elevar el nivel del debate público. La declaración apareció de manera simultánea en el portal Vatican News tras la visita del presidente de la Conferencia Episcopal, Paul Caokley, a la sede del Ejecutivo.

De qué manera afectan los recortes económicos a la ayuda humanitaria

El reclamo de los cardenales incluyó una fuerte crítica a la reducción de fondos para programas de asistencia internacional. El gobierno estadounidense implementó recortes en agencias de ayuda humanitaria con efectos severos en las regiones más pobres del planeta.

Los arzobispos señalaron que estas medidas atentan contra los elementos esenciales de la supervivencia humana. La solidaridad entre las naciones constituye un imperativo moral que la administración actual ignora.

Blase Cupich rechaza el uso de la guerra para intereses nacionales mezquinos Ashlee Rezin - Chicago Sun-Times

El cardenal Cupich explicó que los pastores no pueden permanecer indiferentes ante decisiones que condenan a millones de personas a la miseria. McElroy agregó que el interés nacional estrecho provoca un sufrimiento inmenso y un ataque a la paz que Dios desea para el mundo.

Tobin advirtió que la escalada de amenazas y el conflicto bélico actual destruye los vínculos internacionales. Los clérigos enfatizaron que la paz no funciona como una condición para el dominio propio sino como un bien deseable en sí mismo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.