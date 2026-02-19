Investigan en Nuevo México una denuncia que acusa a Epstein de haber ordenado enterrar a dos chicas extranjeras en su rancho

NUEVO MÉXICO.– El Departamento de Justicia de Nuevo México informó el miércoles que el estado está investigando una acusación, surgida de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según la cual el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein habría ordenado enterrar los cuerpos de dos chicas extranjeras en las afueras de su remoto rancho en Nuevo México.

Lauren Rodriguez, vocera del Departamento de Justicia de Nuevo México, dijo que el organismo solicitó al Departamento de Justicia federal una copia sin censura de un correo electrónico de 2019 que contiene la acusación.

Entrada del San Rafael Ranch, anteriormente propiedad de Jeffrey Epstein y conocido como el Zorro Ranch, el 31 de enero de 2026, cerca de Stanley, Nuevo México Savannah Peters� - AP�

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El FBI declinó hacer declaraciones.

“Estamos investigando activamente esta acusación y estamos llevando a cabo una revisión más amplia a la luz de la reciente publicación del Departamento de Justicia de Estados Unidos”, dijo Rodriguez en una respuesta por correo electrónico a consultas sobre el caso.

Un día antes, la legislatura de Nuevo México lanzó la primera investigación integral sobre las acusaciones de que Epstein abusó sexualmente de chicas y mujeres en el Zorro Ranch, a unos 48 kilómetros al sur de la capital del Estado, Santa Fe, durante más de dos décadas. La presión de legisladores demócratas para esclarecer los crímenes de Epstein se ha convertido en un importante desafío político para el presidente norteamericano, Donald Trump.

El origen de la investigación

El correo electrónico de 2019, con partes censuradas e incluido en la última publicación de documentos relacionados con Epstein por parte del Departamento de Justicia, fue enviado pocos meses después de la muerte de Epstein a Eddy Aragon, un conductor de radio de Nuevo México que había hablado sobre el Zorro Ranch en su programa.

El remitente, que afirmaba ser un exempleado del rancho, solicitaba el pago de un bitcoin a cambio de videos que, según el correo, habían sido tomados de la casa de Epstein y mostraban al financista manteniendo relaciones sexuales con menores.

Aragon dijo en una entrevista telefónica que consideró legítimo el correo y lo reenvió de inmediato al FBI. Señaló que no recibió ningún pago ni volvió a tener contacto con el remitente, aunque recientemente intentó responderle por primera vez, pero la dirección ya no estaba activa.

Un hombre sale del Capitolio estatal en Santa Fe, Nuevo México, donde los legisladores estatales lanzaron la investigación sobre el rancho de Epstein, el 17 de febrero de 2026 Morgan Lee� - AP�

El correo electrónico censurado enviado a Aragon señalaba que dos chicas extranjeras habían sido enterradas por orden de Epstein “en algún lugar de las colinas fuera del Zorro” y que ambas habían muerto “por estrangulamiento durante sexo violento y de carácter fetichista”.

Un informe del FBI de 2021, también incluido en la última publicación de archivos relacionados con Epstein, señala que Aragon visitó una oficina del FBI para denunciar el correo electrónico, que ofrecía siete videos de abuso sexual y la ubicación de dos chicas extranjeras enterradas en el Zorro Ranch a cambio de un bitcoin.

Sin embargo, el Departamento de Justicia advirtió el año pasado que algunos de los archivos divulgados de su investigación sobre Epstein “contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas”, y que incluyen acusaciones anónimas que los investigadores no corroboraron o que, en algunos casos, determinaron que eran falsas.

La representante estatal demócrata Andrea Romero habla sobre la investigación del rancho de Epstein, el 17 de febrero de 2026, en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos Morgan Lee� - AP�

En una entrevista el miércoles, la comisionada de Tierras del Estado de Nuevo México, Stephanie Garcia Richard, dijo que su oficina había encontrado el correo electrónico censurado durante una búsqueda reciente dentro de la última publicación de archivos sobre Epstein.

Garcia Richard, en una carta del 10 de febrero dirigida al Departamento de Justicia de Estados Unidos y en un comunicado, instó a las autoridades judiciales federales y estatales a investigar plenamente las acusaciones de criminalidad en el rancho de Epstein y en las tierras estatales adyacentes.

Epstein arrendó alrededor de 503 hectáreas de tierras estatales alrededor del rancho en 1993. Garcia canceló los arrendamientos en septiembre de 2019 después de que su oficina determinara que Epstein no utilizaba esas tierras para ganadería o agricultura, sino como un perímetro de privacidad alrededor de su propiedad.

Epstein murió en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019. Su muerte fue declarada un suicidio.

Agencia Reuters